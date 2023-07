‘Un Verano Sin Ti’ de Bad Bunny ya es el álbum más reproducido de la historia de Spotify

Ya es oficial: Un Verano Sin Ti de Bad Bunny ahora es el álbum más reproducido en Spotify.

La plataforma de streaming confirmó a Billboard el lunes (10 de julio) que el artista puertorriqueño — que fue nombrado artista del año de Spotify en 2022 por tercera vez consecutiva — batió un récord con Un Verano Sin Ti (UVST) al convertirse en el más reproducido de todos los tiempos en la historia de Spotify, a nivel mundial.

Lanzado en mayo de 2022, UVST debutó en el No. 1 del Billboard 200 (con fecha de 21 de mayo), consiguiendo 274.000 unidades equivalentes de álbum en EE.UU., según Luminate. Y con 356,66 millones de streams oficiales bajo demanda de las canciones del conjunto en su primera semana, el álbum registró la mayor semana de streaming de la historia para un álbum de música latina.

El ecléctico álbum pasó 13 semanas no consecutivas en el No. 1 del Billboard 200; también colocó 22 canciones del álbum en el Billboard Hot 100 del 21 de mayo, convirtiéndose en la mayor cantidad para un artista de música latina y la mayor toda en español en una semana. Además, Un Verano Sin Ti se volvió el primer álbum en lengua no inglesa en encabezar la lista Year-End Billboard 200. El LP — que cuenta con colaboraciones variadas como The Marías, Buscabulla y Chencho Corleone — también hizo historia en los Grammy del año pasado al convertirse en el primer álbum en español nominado en las cuatro categorías principales (álbum del año).

Reflexionando sobre el éxito masivo de su álbum, Bad Bunny declaró a Billboard en diciembre de 2022: “En mi mente no hubo esto de que quiero ser el más grande, o quiero ser el número uno. Yo simplemente quería llegar y ya. Porque amo lo que hago. Yo invertí tiempo de mi vida y de mi juventud desde mi pubertad. Desde los 13 años, yo pasaba la mayoría del día haciendo ritmos, escribiendo, cantando letras en mi mente. Yo lo hacía porque lo amaba y mi único sueño era, ‘espero poder ganarme la vida haciéndolo’”.