Disquera de Bad Bunny dice que éste no plagió tema afro-pop, pagó por él

El sello de Bad Bunny, Rimas Entertainment, repondió a las acusaciones de que el superastro utilizó ilegalmente una canción de un artista afro-pop. El equipo de Bunny respondió diciendo que habían pagado por utilizar el material en cuestión y que, por lo tanto, su uso en el tema “Enséñame a bailar” no constituye una infracción.

Explorar Explorar Bad Bunny See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

El jueves (9 de febrero), el fundador de emPawa Africa, Mr Eazi, un popular cantante nigeriano, emitió un comunicado de prensa en que afirmaba que Bad Bunny usó sin consentimiento la canción “Empty My Pocket”, de su artista Joeboy, en la canción “Enséñame a bailar” del exitoso álbum de Bad Bunny Un Verano Sin Ti de 2022. Eazi afirmó que había tratado de resolver el caso en privado desde el lanzamiento del álbum hace nueve meses.

De solo escuchar los primeros segundos de ambas canciones, el caso podría parecer obvio. Los ritmos jubilosos del tema “Empty My Pocket” de Joeboy, producido por Dëra, aparecen de manera prominente como una interpolación y un sampleo. En el minuto 2:30 de “Enséñame a bailar”, se puede incluso escuchar la voz de Joeboy bajito.

“No aceptaremos que Bad Bunny y Rimas nieguen a Joeboy y Dëra los créditos y una participación en la propiedad de una canción que escribieron, compusieron y, en el caso de Joeboy, incluso interpretaron”, dijo en un comunicado Ikenna Nwagboso, cofundador y jefe de servicios, distribución y edición de la discográfica emPawa Africa. “Denle a Joeboy su crédito, publicación y regalías por la canción, y den a Dëra crédito de productor junto con los ya otorgados a los productores de Bad Bunny”.

emPawa Africa exige que Bad Bunny y Rimas Music den crédito a Joeboy por edición, composición e interpretación en “Enséñame a bailar”, y acrediten a Dëra como coproductor de la canción. Aunque en su declaración parecía amenazar con tomar medidas legales, aún no se ha presentado ninguna demanda.

Un momento, dice Rimas Entertainment, que niega haber actuado mal.

“Nos inquietan profundamente las acusaciones de violación de derechos de autor hechas por Oluwatosin Oluwole Ajibade (Mr Eazi), fundador de emPawa Africa, en la canción ‘Enséñame a bailar’”, dijo un portavoz de la compañía a Billboard Español en un comunicado. “Queremos dejar claro que en todo momento Rimas Entertainment ha actuado correctamente y ha seguido las normas estándar de la industria”.

La declaración de Rimas continúa: “Antes de lanzar [‘Enséñame a bailar’], Rimas compró el tema máster de la productora discográfica Lakizo Entertainment, que figura como creadora y propietaria del tema en numerosas fuentes públicas [nota del editor: incluyendo Spotify desde el jueves]. Después del lanzamiento de [‘Enséñame a bailar’] el año pasado, emPawa se puso en contacto con nosotros, reclamando la propiedad del máster. Nuestros abogados han tenido muchas comunicaciones con emPawa en un esfuerzo por resolver la disputa de propiedad entre emPawa y Lakizo, pero hasta ahora emPawa no ha ofrecido pruebas de propiedad. En lugar de eso, emPawa optó solo por enviarnos un contrato muy editado que no confirmaba sus reclamos y solo sirvió para generar más interrogantes sobre la validez de sus reclamos. Nuestros numerosos esfuerzos por obtener la versión no editada del acuerdo de emPawa han sido infructuosos. Es completamente falso que no hayamos respondido”.

Para que un artista pueda samplear un tema de otro, normalmente debe obtener los derechos de edición y masterización de la grabación y la composición subyacente, respectivamente. En el momento de esta publicación, Rimas no pudo confirmar si la compañía había asegurado los derechos de uso de la composición “Empty My Pocket”, pero la declaración de la compañía señaló: “Con respecto a la composición del tema, emPawa tampoco envió documentos que demostraran estar autorizados para actuar en nombre del compositor.”

La declaración de Rimas concluyó: “Esperamos resolver este asunto cordialmente y estamos esperando que emPawa nos proporcione los documentos necesarios que validen sus reclamos”.

En 2019, Mr Eazi y Bad Bunny colaboraron en el outro “Como un bebé”, producido por el dúo nigeriano Legendury Beatz, del álbum conjunto de Bunny y J Balvin Oasis.

Un Verano Sin Ti debutó el 6 de mayo de 2022 y pasó a ser el segundo álbum en español en alcanzar el No. 1 de la lista Billboard 200, creada hace 66 años (el primero fue el álbum anterior de Bunny, El Último Tour del Mundo de 2020). También se convirtió en el álbum con más streaming en Spotify y Apple Music en Estados Unidos y todo el mundo.