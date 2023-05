Bad Bunny & Kendall Jenner asisten juntos a afterparty de Gala del Met: Fotos

Kendall Jenner y Bad Bunny, la rumorada nueva pareja de la industria del entretenimiento de la que todos hablan, salió la noche del lunes (1 de mayo) a una fiesta posterior a la Gala del Met en Nueva York.

Explorar See latest videos, charts and news Bad Bunny Kendall Jenner See latest videos, charts and news

Tanto Jenner como el superastro puertorriqueño fueron invitados esa noche a la gala con temática de Karl Lagerfeld, donde ella lució un leotardo blanco y negro con mangas dramáticamente largas, y él un traje blanco con escote en la espalda y una larga cola de rosas de tela a rastras. Aunque ambos llegaron por separado a la alfombra roja, más tarde fueron vistos saliendo juntos a un afterparty.

Las fotos tomadas en el lugar muestran a Bunny ya cambiado en una sencilla camiseta blanca y pantalón y chaqueta marrón, además de un collar con una cruz resplandeciente. Jenner también cambió su look de alta costura por un bodysuit traslúcido bajo ropa interior negra.

La Gala del Met fue la más reciente aparición pública de ambas estrellas desde que comenzaron los rumores de romance en febrero pasado. Hace un par de semanas, se vio a la estrella de Keeping Up With the Kardashians muy de cerca con Bunny en Coachella, y en marzo, se vio a la pareja supuestamente besarse.

Antes de eso, Jenner y el intérprete de “I Like It” fueron vistos montando a caballo juntos cerca de Los Ángeles. En febrero, salieron a cenar con otra pareja famosa, Hailey y Justin Bieber, amigos de Jenner.

Echa un vistazo a Bad Bunny y Kendall Jenner, camino de un afterparty de la Gala del Met a continuación: