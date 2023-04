Equipo de Bad Bunny aclara supuesto desaire a Harry Styles durante concierto en Coachella

El equipo de Bad Bunny tuvo algo que decir el lunes a los fans molestos de Harry Styles: No se pretende faltar al respeto. Luego que Benito pareció insultar a Harry durante su actuación histórica como cabeza de cartel en Coachella el viernes por la noche, el equipo del superastro del reggaetón dijo que un tuit que apareció en la pantalla detrás de Bunny durante su actuación no era lo que parecía.

Relacionadas Bad Bunny es visto con Kendall Jenner el fin de semana en Coachella

Explorar See latest videos, charts and news Bad Bunny Harry Styles See latest videos, charts and news

El tuit decía: “buenas noches, benito podría hacer lo que fuera (as it was), pero harry nunca podría hacer el apagón”. Lo último es una referencia a la canción “El apagón” del aclamado álbum de Bunny Un Verano Sin Ti; lo primero resulta un poco confuso, aunque parece una referencia a la canción “As It Was” de Styles. El lunes (17 de abril), un representante de Bunny dijo a Rolling Stone que el cantante no tenía comentarios y agregó que Benito no aprobó el mensaje del tuit.

La compañía de contenido visual que produjo las imágenes para su set, Sturdy.co, también confirmó que Bunny no aprobó el tuit que denostaba a Styles y que tampoco tuvo intención de criticar al cantante y actor británico.

“Nuestra intención es crear diseños alegres que encarnen la personalidad de Bad Bunny y amplifiquen la experiencia que presenta como artista”, dijo Sturdy.co en una publicación en sus Instagram Stories el lunes. “La solicitud del artista durante las imágenes para la actuación de ‘El Apagón’ fue usar solo la imagen y no el texto del tuit, de lo cual nos responsabilizamos y lo corregimos para la actuación de [este] viernes. Estas imágenes son una celebración de Bad Bunny y su dedicación a empoderar a su isla natal, Puerto Rico”.

Aunque Bunny no reaccionó a la tormenta de tuits virales provocada por el aparente desaire a Harry, los fans especularon que lo que había insinuado es que él podría haber escrito con facilidad el éxito de Styles “As It Was”, mientras que Styles no hubiera podido escribir “El apagón” de ninguna manera. Un Verano de Bunny fue nominado este año al Grammy al álbum del año, premio que ganó Styles por Harry’s House.

Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino solista en encabezar el cartel de Coachella el viernes, actuación durante la cual compartió un mensaje conmovedor sobre la vida aislada de las celebridades. “Humildemente, la gente piensa que conoce la vida de los famosos y no es así”, dijo a sus fans. “No saben lo que sentimos, vivimos”, continuó. “Nunca podrán saber lo que siente un corazón. No lo crean. Nunca me van a conocer por un video, una entrevista, en TikTok”.

Al momento de la publicación, no parecía que Styles hubiera reaccionado al tuit expuesto durante el activo set de dos horas de Bad Bunny, que tuvo como invitados especiales a Jhayco, Jowell y Randy y Ñengo Flow, Post Malone y una moto acuática.