Bad Bunny y Grupo Frontera lanzan romántica cumbia “un x100to”: Letra y video

Bad Bunny y Grupo Frontera lanzaron oficialmente “un x100to” el lunes (17 de abril), la primera colaboración entre ambos artistas, y un nuevo giro para Bad Bunny.

Producida y compuesta por el creador de éxitos Edgar Barrera, la romántica cumbia-norteña narra la historia de una persona que extraña a su ex y que hizo una llamada telefónica importante con un uno por ciento de batería en su celular.

“Me queda 1%, y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento/ Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo/ Baby, pa’ qué te miento; eso de que me vieron feliz no, no es cierto/ Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti”, comienza el tema.

El superastro puertorriqueño, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, había compartido un adelanto en su cuenta de TikTok el domingo (16 de abril), junto a un video en el que aparecía cantando la nostálgica letra mientras bailaba cumbia sonriente al ritmo de la canción.

Aunque desde hace mucho es fan de la música regional mexicana, su nueva colaboración con Grupo Frontera es solo su segunda con un artista de este género. Antes de esto, trabajó con Natanael Cano en un remix del corrido “Soy el Diablo”. El fin de semana, tras encabezar el festival de Coachella, también publicó un video cantando “AMG” de Cano en colaboración con Peso Pluma y Gabito Ballesteros.

Aquí tienes el video de “un x100to” de Bad Bunny y Grupo Frontera, seguido de la letra completa:

Me queda un por ciento

Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento

Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo

Baby, ¿pa’ qué te miento?

Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto



Ya nada me hace reír

Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti

Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti



Prendo para irme a dormir

Porque duermo mejor si sueño que estás aquí

Si supieras que te escribí

No he mandado los mensajes, siguen todos ahí



Wow, qué mucho me ha costao

Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado

Borracho viendo tus fotos

Me duele ver que tú sí has mejorado



No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices

Y yo pensando si decirte que

Me queda un por ciento

Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento

Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo

Baby, ¿pa’ qué te miento?

Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto

Ey, hace tiempo no pensaba en ti

Borracho a tu Insta me metí

Baby, ya yo sé que a ti te va bien

Que de mí tú no quieres saber, ey, ey

Viviendo en un infierno que yo mismo incendié

Jugando contigo como si fuese el diez

Siento que ya no estoy en tu corazón

Ahora estoy en tu’ pie’ rogándote

En el tequila ahogándome

Lo’ muchacho’ están invitándome a salir

La paso bien, pero siempre termino extrañándote

En el tequila ahogándome, ey

Las morritas texteándome, ey

Que dónde es la peda hoy, pero

Me queda un por ciento

Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento

Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo

Baby, ¿pa’ qué te miento?

Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto, ey

Y eso es

Grupo Frontera

Y el compa Bad Bunny