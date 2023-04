Bad Bunny y Grupo Frontera se unen en nueva canción

Bad Bunny y Grupo Frontera lanzarán una nueva canción el lunes (17 de abril).

Esta será la primera colaboración entre ambos artistas, y un nuevo giro para Bad Bunny.

Aunque desde hace mucho es fan de la música regional mexicana, su nueva canción con Grupo Frontera es solo su segunda colaboración con un intérprete de este género. Antes de esto, trabajó con Natanael Cano en un remix del corrido “Soy el Diablo”.

Si el adelanto que Bad Bunny publicó el fin de semana en TikTok es una indicación, esta colaboración con Grupo Frontera es una cumbia romántica.

Según lo que puede escucharse en el clip, la balada dice: “Me queda 1%, y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento/ Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo/ Baby, pa’ qué te miento; eso de que me vieron feliz no, no es cierto/ Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti”.

Aunque no se había confirmado un título al momento de esta publicación, la nueva canción está prevista para mañana. Mira el adelanto que publicó el astro puertorriqueño en TikTok: