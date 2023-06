Bad Bunny confirma colaboración con Travis Scott: ‘Se lleva trabajando hace mucho tiempo’

Después de dominar el año pasado con su muy exitoso álbum Un Verano Sin Ti y un puñado de sencillos y colaboraciones subsiguientes, Bad Bunny ya se concentra en nueva música. En una entrevista con Rolling Stone publicada el miércoles (21 de junio), el fenómeno del reggaetón laureado con premios Grammy reveló que tiene una colaboración con Travis Scott en camino.

“Se lleva trabajando hace mucho tiempo. Yo creo que Travis lleva trabajando, por lo que se ha visto, mucho tiempo en su producción”, comentó el cantante de “Me porto bonito”. “No sé si sacaré una canción [este año] si me gusta lo suficiente, pero no lo tengo claro. He dicho que este año era para descansar”.

La canción sería la primera colaboración entre ambos artistas. El mes pasado (29 de mayo), apareció un video en redes de un supuesto fragmento de una canción que los usuarios atribuyeron a Bad Bunny y Travis Scott. El mismo día, BNYX, productor detrás del hit “Search & Rescue”, No. 2 de Drake en el Billboard Hot 100, citó el tuit y valiéndose de un par de emojis, avivó las conjeturas.

Independientemente de cuándo llegue la canción, es casi seguro que la colaboración será un gran éxito. El álbum de Bunny Un Verano Sin Ti de 2022 pasó ni más ni menos que 13 semanas en la cima del Billboard 200 y tuvo cuatro canciones en el top 10 del Hot 100: “Moscow Mule” (No. 4), “Tití me preguntó” (No. 5), “Después de la playa” (No. 6), y “Me porto bonito” (No. 6) con Chencho Corleone. Solo el mes pasado, Bad Bunny obtuvo el histórico décimo top 10 de su carrera en el Hot 100 con “Where She Goes”, en el No. 8.

El próximo álbum de Scott, Utopia, le seguirá Astroworld, su tercer disco de estudio, que pasó tres semanas en la cumbre del Billboard 200 e incluyó el tema No. 1 del Hot 100 “Sicko Mode”, que se certificó diamante.