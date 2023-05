Bad Bunny amplía su récord de canciones en top 10 de Hot Latin Songs con ‘Where She Goes’

El récord de Bad Bunny de canciones en el top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard se extiende esta semana con el debut de su más reciente sencillo, “Where She Goes”, en el No. 2 (del chart con fecha del 3 de junio).

“Where She Goes” comienza en el segundo lugar y le asegura al superastro una cifra sin precedentes de 61 top 10s en el ranking multimétrico, que combina difusión radial, actividad de streaming y ventas digitales. Bad Bunny batió el récord tras romper un empate con Enrique Iglesias y Luis Miguel (todos con 39 top 10) el 19 de junio de 2021, y mantiene la marca desde entonces.

“Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma se mantiene en el No. 1 de Hot Latin Songs por octava semana.

“Where She Goes” llega al No. 2 como la canción más vendida de la semana (No. 1 en Latin Digital Song Sales), con 2.000 descargas vendidas durante su primera semana de seguimiento que finalizó el 25 de mayo, según Luminate; también un nuevo récord de 61 top 10 ahí.

La fusión de Jersey club con drill y dembow llega al No. 2 de Latin Streaming Songs con 23,4 millones de streams oficiales en Estados Unidos durante el mismo período. Está justo detrás de “Ella baila sola”, que sigue en la cima pese a una caída del 12% en los streams, a 27,9 millones. Además, la suma inicial de streams “Where She Goes” bastó para que debutara en el No. 3 del ranking de todos los géneros Streaming Songs.

“Goes” también muestra actividad entre las estaciones latinas, con 2.000 impresiones de audiencia en su primera semana, aunque no lo suficiente para entrar al Latin Airplay, que tiene en cuenta todas la difusión radial, independientemente del formato.

Bad Bunny presentó un adelanto de “Goes” días antes de su lanzamiento en TikTok, al que siguió una publicación en Instagram la mañana del día de su debut. La canción en español producida por MAG se lanzó el 18 de mayo a las 5 p.m. (hora del Pacífico) a través de Rimas junto con un video musical repleto de estrellas ambientado en el desierto de California, con cameos de Frank Ocean, Lil Uzi Vert, Dominic Fike y otros.

Mientras Bad Bunny amplía aún más la brecha entre su récord y los de sus competidores con 61 top 10 en Hot Latin Songs, así va el marcador desde que se lanzó la lista en 1986:

61, Bad Bunny

39, Enrique Iglesias

39, Luis Miguel

37, Daddy Yankee

35, J Balvin

Más allá de su debut en el top 10 de Hot Latin Songs, “Goes” domina el Billboard Global 200 como No. 1, llega al No. 3 de la lista Global Excl. U.S. y al No. 8 del Billboard Hot 100 de todos los géneros.

Fuerza Regida consigue un nuevo máximo en su carrera con “TQM”

Por otro lado en Hot Latin Songs, Fuerza Regida logra un nuevo éxito en la lista con el debut de “TQM” en el No. 5. Es el mejor comienzo para el grupo entre sus 21 visitas a la lista. También es el tercer top 10 de Fuerza Regida después del liderazgo de dos semanas de “Bebe dame”, con Grupo Frontera, en enero.

“TQM” logra este top 5 impulsado por su actividad de streaming. La canción, lanzada el 19 de mayo, registró 13,1 millones de reproducciones oficiales durante su primera semana. La cifra da como resultado un inicio en el No. 17 de la lista Streaming Songs y en el No. 5 de Latin Streaming Songs, también su tercer top 10 en esta última.