Bad Bunny se apunta 10º video con mil millones de vistas en YouTube con ‘Soy peor’

Bad Bunny se apuntó su décimo video musical con más de 1.000 millones de vistas en YouTube. El himno de trap de 2016 “Soy peor” fue uno de los primeros éxitos de Bunny y una de las canciones que ayudó a ponerlo en el mapa. Producida por el propio artista, alcanzó el No. 19 en la lista Hot Latin Songs de Billboard.

El video oficial de la canción es el décimo de Bunny como cantante principal, artista invitado o colaborador en lograr este hito. Por otra parte, en YouTube, el astro boricua — que encabeza varias listas de éxitos — también figura en la lista U.S. Top Songs gracias al encantador video de “Ojitos lindos”, que subió al No. 25, mientras que el de “Tití me preguntó” ocupa el cuarto lugar y “La Jumpa” con Arcángel el No. 81. Bad Bunny está de No. 2 en la lista de YouTube U.S. Top Artists y de No. 5 en Global Top Artists.

Desde “Soy peor”, Bunny no ha hecho más que apuntarse un éxito mundial tras otro con los álbumes YHLQMDLG, Las Que No Iban a Salir, El Último Tour del Mundo y Un Verano Sin Ti. Estos dos últimos debutaron en el No. 1 del Billboard 200, convirtiéndolo en el único artista en encabezar esa lista con un álbum en español no una, sino dos veces.

Más recientemente, Un Verano Sin Ti ganó el premio al álbum global de IFPI, haciendo de Bad Bunny el primer artista latino en obtener el reconocimiento, según la organización. El set pasó un total de 13 semanas no consecutivas en la cumbre de Billboard 200 y fue el primer álbum completamente en español en ser nominado al Grammy al álbum del año.

Aquí el video musical de “Soy peor”.