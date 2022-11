Asesino de John Lennon admite: Había “maldad en mi corazón”

El hombre que asesinó a John Lennon en 1980 admitió que sabía que sus acciones estaban mal, que buscaba la fama y que tenía “maldad en mi corazón” al matar a un grande de los Beatles.

Explorar Explorar John Lennon See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Mark David Chapman hizo las declaraciones ante una junta de libertad condicional en agosto, cuando se le negó este beneficio por 12ª vez citando su “desprecio egoísta por la vida humana” entre las razones para mantenerlo tras las rejas.

Los comentarios de Chapman se divulgaron en una transcripción publicada el lunes (7 de noviembre) luego de ser solicitada al amparo de la ley de libertad de información y reportada por Associated Press.

Su decisión de disparar y matar al legendario compositor fue su “gran respuesta a todo. Ya no iba a ser un don nadie”, dijo a la junta.

“No voy a culpar a nada más ni a nadie más por llevarme a ese punto”, agregó. “Sabía lo que estaba haciendo y sabía que era malo, sabía que estaba mal, pero deseaba tanto la fama que estaba dispuesto a darlo todo y tomar una vida humana”.

Chapman le disparó a Lennon varias veces la noche del 8 de diciembre de 1980, cuando el artista británico y su pareja, Yoko Ono, regresaban a su apartamento en el Upper West Side en Nueva York. Más temprano ese mismo día, Lennon le había firmado un autógrafo a Chapman en una copia de vinilo de su recién lanzado álbum Double Fantasy.

Lennon murió a causa de sus heridas. Tenía 40 años.

El cantautor y activista por la paz nativo de Liverpool ganó póstumamente el premio Grammy de 1981 al álbum del año, fue incorporado al Salón de la Fama de los Compositores en 1997 y dos veces al Salón de la Fama del Rock and Roll, como integrante de los Beatles en 1988 y como solista en 1994.

Chapman cumple una sentencia de 20 años a cadena perpetua en el Centro Correccional de Green Haven, al norte de la ciudad de Nueva York, según registros correccionales estatales publicados en línea. Se espera que comparezca nuevamente ante la junta de libertad condicional en febrero de 2024.

Los Fab Four están de vuelta en las listas de éxitos con Revolver, ampliamente considerado como uno de los mejores álbumes de rock de todos los tiempos. El disco de 1966 volvió a lanzarse el 28 de octubre en una nueva “edición especial” que llegó al No. 2 en las listas de álbumes más recientes del Reino Unido y Australia, y al No. 4 en la Billboard 200.