Anuel AA y Yailin La Más Viral esperan una hija juntos: mira el video de la revelación de género

Cinco meses después de su boda, Anuel AA y Yailin La Más Viral anunciaron que esperan un bebé. La pareja compartió la noticia la madrugada del martes (22 de noviembre), con fotos y videos de la íntima fiesta de revelación de género, donde se enteraron de que tendrán una niña.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad”, escribió la debutante dominicana en Instagram. “Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí. Me siento Súper feliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo. No tengo palabras. Aquí tu papi y yo te hicimos con mucho amor. Estamos esperando tu llegada, mi gordita”.

“VOY A SER PAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”, expresó Anuel en sus redes sociales. “QUE DIOS BENDIGA A TODAS LAS FAMILIAS EN EL MUNDO ENTERO. TE AMO @yailinlamasviralreal”.

Anuel es padre de un niño de una relación previa, mientras que Yailin debutará como mamá.

El 10 de junio, la pareja se casó cinco meses después de hacer pública su relación en Instagram. En marzo, lanzó su primera colaboración, titulada “Si tú me busca”, que alcanzó el No. 12 en la lista Latin Digital Song Sales de Billboard (a la fecha del 16 de abril).

Actualmente, Anuel se encuentra trabajando en su álbum Las leyendas nunca mueren, Vol. 2, y ha lanzado sencillos como “Brother”, “Mercedes Tintia”, “Nosotros”y “La 2Blea”. Yailin, por su parte, promociona “Soy Mamá (Remix)” junto a La Insuperable y Farina.

El anuncio de la bebé a continuación.