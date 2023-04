Anitta y Warner Music Group acuerdan tomar caminos separados

Anitta y Warner Music Group se están separando, anunciaron ambas partes en un comunicado conjunto que la estrella brasileña publicó en sus redes sociales el martes (4 de abril).

Explorar Explorar Anitta See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

“Después de once años de sociedad exitosa, hemos acordado ir por caminos separados”, dice la publicación. “Anitta quisiera agradecer al equipo de Warner Music por todo su apoyo. Y el equipo de Warner le desea a Anitta todo lo mejor en el futuro”.

Anitta firmó con Warner Music en Estados Unidos en 2020 después de vincularse previamente con Warner Music Brasil en 2013. Bajo el contrato estadounidense, produjo Versions of Me, cuyo productor ejecutivo fue Ryan Tedder. El álbum trilingüe se grabó principalmente en inglés con algunas canciones en español y una en portugués. Incluía el éxito “Envolver”, que alcanzó el No. 1 en la lista Global Excl. U.S. de Billboard y la lista Global de Spotify, convirtiendo a Anitta en la primera artista brasileña en lograr cualquiera de estas dos hazañas. Mientras tanto, el video de la canción dirigido por la propia artista ocupó el primer lugar de la lista Global Top Music Videos de YouTube, donde suma más 500 millones de vistas.

La noticia llega después de que Anitta recurrió a Twitter para arremeter contra Warner Music en marzo diciendo que habría “subastado sus órganos” con tal de salirse de su contrato. “Si hubiera que pagar una multa, ya habría subastado mis órganos, sin importar lo caro que fuera salirme. Pero desafortunadamente, no la hay. Cuando eres joven y aún no sabes mucho, debes prestar mucha atención a las cosas que firmas… Si no lo haces, podrías pasar toda la vida pagando por el error”.

No era la primera vez que Anitta se quejaba de su relación con WMG. Según Anitta, Warner se negó a producir un video musical cuando vieron que el desempeño de la canción en las plataformas de streaming estaba por debajo de las expectativas.

“Solo invierten después de que da frutos en internet”, dijo en una transmisión en vivo por Instagram en mayo. “Lamentablemente hay cosas que no puedo conseguir, por eso no compro autos de millonarios, porque cuando quiero hacer algo, lo pago”.

Recientemente, se anunció que Anitta se unió al elenco de Élite para la séptima temporada de la exitosa serie de Netflix.