Anitta dice que habría “subastado sus órganos” para liberarse de su acuerdo con Warner Music

La estrella pop brasileña Anitta está arremetiendo contra Warner Music, diciendo que lamenta haber firmado con el sello y que habría “subastado sus órganos” con tal de salirse de su contrato.

La artista — que tuvo un 2022 estelar con el éxito de su álbum trilingüe Versions of Me, su No. 1 en la lista Billboard Global Excl. US con “Envolver”, y sus actuaciones en Coachella y los Latin Grammy — lanzó una diatriba en Twitter la semana pasada cuando fans la presionaron para que explicara su tortuoso historial con Warner.

Cuando un fan dijo que deseaba verla liberada de su contrato, Anitta respondió que “si hubiera que pagar una multa, ya habría subastado mis órganos, sin importar lo caro que fuera salirme. Pero desafortunadamente, no la hay. Cuando eres joven y aún no sabes mucho, debes prestar mucha atención a las cosas que firmas… si no lo haces, podrías pasar toda la vida pagando por el error”.

Un portavoz de Warner se negó a hacer declaraciones. Leila Oliveira, la nueva presidenta de Warner Brasil, no respondió un mensaje de Billboard. Brandon Silverstein, mánager de Anitta en Estados Unidos, tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

Meu amor se tivesse uma multa pra pagar eu já tinha leiloado meus órgãos por mais caro q fosse pra sair fora. Mas infelizmente não tem. Qndo a gente é novo e ainda ñ sabe muito tem q prestar muita atenção nas coisas q assina…se não pode passar uma vida inteira pagando pelo erro — Anitta (@Anitta) March 2, 2023

Anitta firmó con Warner en Estados Unidos en enero de 2020, tras haber firmado previamente con Warner Records Brasil en 2013. Bajo el contrato de Estados Unidos, produjo Versions of Me, que tuvo como productor ejecutivo a Ryan Tedder. Anitta ha dicho que debe producir dos álbumes más para el sello para cumplir el contrato. (En enero de 2022, firmó un contrato de publicación con Sony Music Publishing).

Esta no es la primera vez que Anitta se queja sobre Warner. Ha criticado al sello por tener que pagar de su bolsillo por videos musicales, incluido el de “Gata”, para el que dijo que Warner se negó a producir un video cuando vieron que el desempeño en plataformas de la canción estaba por debajo de las expectativas. “Solo invierten después de que da frutos en internet”, dijo.

En mayo pasado, Anitta dijo que Warner solo invierte en su trabajo cuando la canción se vuelve viral en TikTok. “El sello está muy ligado a TikTok, a lo que se vuelve viral, y si no obtienen un éxito inmediato, dicen ‘hasta aquí’”, dijo en un livestream de Instagram.

Sus fans también han criticado a Warner por el trato percibido de la disquera a la cantante brasileña, diciendo en mayo de 2021 que Warner no le dio al sencillo “Girl From Rio” el impulso de marketing que merecía al incluirlo en las playlists de los servicios de streaming. (La canción, que combinaba bossa nova y trap con letras en inglés, cayó rápidamente en las listas).

Y Anitta ha dicho que Warner inicialmente se resistió a lanzar “Envolver”, el sencillo que se volvió un exitazo después de que el baile de Anitta en el video musical, que ella dirigió, se convirtiera en una sensación mundial de TikTok. “[Warner] dijo que la canción no llegaría a ninguna parte y que carecería de la fuerza necesaria para lanzarla sola (sin una artista invitado)”, dijo en un livestream de Instagram en diciembre.

A fines del año pasado, los fanáticos de Anitta comenzaron a instarla a lanzar un remix funk de “Practice”, que originalmente grabó con A$AP Ferg y HARV, pero la cantante dijo la semana pasada que Warner no le permitiría lanzarlo. “Cuando vi que les gustaba [la versión remix] pedí lanzarla, y ha pasado mucho tiempo”, escribió a sus fans en Twitter. “Pero las cosas solo pueden lanzarse con su autorización”.

Desde la diatriba de Anitta de la semana pasada, los fans han organizado un movimiento #FreeAnitta en Twitter. Uno publicó una foto que muestra a la cantante en una celda carcelaria con el logo de Warner en la pared detrás de ella. Otro le preguntó si sus duros comentarios podrían dañar su relación con el sello.

“¿Existe alguna manera de que pueda empeorar? Jajaja”, respondió Anitta.