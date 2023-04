Anitta firma con Republic Records

Anitta firmó con Republic Records, informan fuentes a Billboard.

La noticia llega pocas semanas después de que la cantante brasileña y Warner Music Group acordaran separarse. Ambas partes emitieron un comunicado conjunto en redes sociales el 4 de abril anunciando la decisión.

“Después de once años de sociedad exitosa, hemos acordado ir por caminos separados”, decía la publicación. “Anitta quisiera agradecer al equipo de Warner Music por todo su apoyo. Y el equipo de Warner le desea a Anitta todo lo mejor en el futuro”.

Explorar Explorar Anitta See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Anitta firmó con Warner Records en Estados Unidos en 2020 después de vincularse previamente con Warner Music Brazil en 2013. Durante mucho tiempo había expresado quejas sobre su relación con WMG, desde que el sello se negó a producir un video para una canción que no le fue tan bien como esperaban hasta aconsejar a los artistas jóvenes que pusieran más atención a lo que firman.

En un Instagram live en mayo pasado, Anitta dijo que Warner solo invertía en su trabajo después de que daba frutos en Internet. “Lamentablemente hay cosas que no puedo conseguir, por eso no compro autos de millonarios, porque cuando quiero hacer algo, lo pago”. Agregó que Warner “está muy ligado a TikTok, a lo que se vuelve viral, y si no obtienen un éxito de inmediato, lo dejan para ‘más tarde’”.

La cantante siguió con una serie de tuits el mes pasado en la que criticó a Warner, diciendo que lamentaba haber firmado con el sello y que habría “subastado sus órganos” con tal de liberarse de su contrato.

Durante su carrera en Warner, Anitta obtuvo un gran éxito mundial con su álbum trilingüe Versions of Me, que el año pasado alcanzó el No. 1 en la lista Billboard Global Excl. U.S. con el sencillo impulsado por TikTok “Envolver”. El video de la canción ganó la categoría Best Latin en los Premios MTV a los Videos Musicales 2022. Ese mismo año, también actuó en Coachella y los Latin Grammys.

Anitta ahora se unirá a una lista de superestrellas en Republic que incluye a Taylor Swift, Ariana Grande, The Weeknd, Nicki Minaj y más. Las fuentes dicen que Jesús López, presidente/CEO de Universal Music Latin America e Iberian Peninsula, y Paulo Lima, presidente de Universal Music Group Brazil, trabajarán en estrecha colaboración con la artista.

Anitta tiene por mánager global a Brandon Silverstein, de S10.