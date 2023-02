Anitta dice que “seguro” dejará su carrera como cantante en los próximos 5 o 6 años

En anticipación de los premios Grammy este fin de semana, Anitta, nominada en la categoría de mejor artista nuevo, regresa para una segunda parte de su entrevista con Billboard, compartiendo más de la historia de fondo junto con sus planes para la siguiente fase de su carrera.

“Realmente quería esto porque oí decir tantas veces que era imposible, y quería demostrar que no lo era, que alguien puede hacer esto”, dice Anitta sobre los días que pasó trabajando en su Brasil natal para hacer realidad su carrera. Cuando se enfrentó al argumento de que los brasileños no podían hacer el crossover a Estados Unidos, sencillamente “no podía aceptarlo”.

Hace un seguimiento de sus días agitados, recordando la época en la que actuaba en Brasil los viernes, sábados y domingos y luego viajaba a Estados Unidos para hacer contactos durante la semana, antes de regresar a su país para presentarse en shows el fin de semana, todo esto mientras tomaba clases de inglés y hacía sesiones de estudio en inglés para acostumbrarme a grabar en ese idioma. “Era una locura”, dice, agregando que estaba “muy cansada”.

Pero, por supuesto, el esfuerzo valió la pena, y Anitta hizo el crossover a Estados Unidos, particularmente con el lanzamiento de su álbum de 2022, Versions of Me, y su gran sencillo “Envolver”. Con este éxito Anitta dice que sus fans brasileños “están súper felices y me apoyan mucho; cuando ‘Envolver’ comenzaba a ser realmente grande en las listas de éxitos de Brasil, los brasileños lo veían y decían: ‘Si amas a tu país, tienes que cantar esta canción’… Cuando fue No. 1 global, fue día de fiesta”.

Anitta también revela que “seguro, definitivamente” terminará su carrera como cantante en los próximos cinco o seis años, alegando que le encantan “los cambios, los desafíos y probar cosas nuevas” y que tiene ganas de desarrollar su carrera como actriz. (Señala que ya ha sido invitada a aparecer en varias películas).

Dada su inclinación tanto por el trabajo duro como por el éxito, lo más probable es que logre lo que se proponga. Escucha la entrevista completa aquí (en inglés) y sintoniza la 65a entrega anual de los Grammy el domingo (5 de febrero) a las 8 p.m. hora del este en CBS para enterarte si Anitta gana el codiciado premio.