Anitta habla de nueva música, dice próximo álbum ‘realmente me representa como artista’

Anitta se sentó con Billboard News para participar en un juego, durante el cual dejó entrever algunos detalles divertidos sobre su próximo álbum, al que describe como “muy cultural” y “muy brasileño”.

A la estrella pop brasileña se le encomendó participar en un juego con la directora de Billboard Dance, Katie Bain, en el que se ésta le haría una pregunta o le diría una afirmación, y Anitta tendría que decir lo primero que le viniera a la cabeza. La primera afirmación fue: “Te sorprendería saber que soy una gran admiradora de…”, a lo que la cantante respondió: la banda de rock “[The] Strokes”.

En cuanto a “la última canción que escuchó fue”, Anitta ofreció una pequeña interpretación vocal antes de responder la pregunta. “That’s not my deal/ That’s not your deal…”, cantó, antes de buscar la respuesta en su teléfono. “Si vieras esta playlist, te asombraría saber que escucho a Chris Stapleton. La última canción que escuché fue esta [“Our Deal” de Best Coast]”.

Bain entonces le preguntó sobre sus futuros planes en cuanto a música y giras, y aunque un tour está fuera de discusión por ahora, los fans estarán encantados de saber que una continuación de su éxito de 2022, Versions of Me, está a la vista.

“Ciertamente estoy trabajando en nueva música, no en giras. Jesucristo, no quiero volver a hacer una gira nunca más, pero tengo nueva música en camino”, dijo. “Estoy trabajando en un álbum muy cultural, muy brasileño, pero en inglés y español; por fin el álbum que creo que realmente me representa como artista, finalmente lo tengo listo. Y ahora solo estoy trabajando en los videos, la parte agradable”.

Mira a Anitta conversar (en inglés) con Billboard News en el siguiente video: