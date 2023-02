Video musical impulsa ‘Ambulancia’ de Camilo y Camila Cabello al No. 1 de Hot Trending Songs

Tras el lanzamiento del video musical de “Ambulancia” de Camilo y Camila Cabello, la colaboración regresa a la lista Hot Trending Songs de Billboard con fecha del 4 de febrero, en el No. 1.

Explorar See latest videos, charts and news Camila Cabello Camilo See latest videos, charts and news

Las listas Hot Trending de Billboard, impulsadas por Twitter, rastrean las tendencias y conversaciones globales relacionadas con música en tiempo real en Twitter, visibles durante las últimas 24 horas o los últimos siete días. Una versión semanal con 20 posiciones de la lista, que cubre la actividad de viernes a jueves de cada semana, se publica todos los martes junto con otras listas semanales de Billboard en Billboard.com, siendo el último período de seguimiento del 20 al 26 de enero.

“Ambulancia” se lanzó el 6 de septiembre de 2022 como parte del álbum de Camilo De Adentro Pa’ Afuera. El disco alcanzó el No. 28 de Top Latin Albums el 24 de septiembre de 2022.

El video de “Ambulancia”, el último sencillo radial del álbum (que actualmente debuta en el No. 17 del Tropical Airplay), se estrenó el 24 de enero y presenta a ambos artistas en papeles protagónicos.

“Ambulancia” se impone sobre una serie de lanzamientos más recientes encabezados por “Pray It Away” de Chloe, que debuta en el No. 2. Lanzada el 27 de enero pero promovida desde el 25, “Pray” es un aperitivo de lo que será el primer álbum de estudio de Chloe, In Pieces, cuyo lanzamiento está previsto para marzo.

El nuevo sencillo de Zara Larsson, “Can’t Tame Her”, les sigues en el No. 3, mientras que canciones de nuevos LPs y EPs de Trippie Redd, Quevedo y Ice Spice completan el Top 10.

Sigue visitando Billboard.com para conocer las clasificaciones de Hot Trending Songs, que están en constante evolución, y consulta cada martes la lista semanal más reciente.