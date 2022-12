‘All I Want for Christmas’ de Mariah Carey sigue en el No. 1 de las listas globales de Billboard

“All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey encabeza tanto el Billboard Global 200 como el Billboard Global Excl. U.S. La canción navideña cumple un total de 12 semanas en el No. 1 del primer chart, y siete en la cumbre del segundo, remontándose a los inicios de ambas listas hace dos años.

Además, los éxitos navideños de José Feliciano y Ariana Grande, entre otros, obtienen mayores avances en todo el mundo, mientras que “Kill Bill” de SZA se dispara en su segunda semana en los estudios.

Las dos listas globales, creadas en septiembre de 2020, clasifican las canciones según su actividad de streaming y ventas en más de 200 territorios de todo el mundo, de acuerdo con una compilación de Luminate. Billboard Global 200 incluye datos mundiales y Billboard Global Excl. U.S. comprende datos de territorios que excluyen a Estados Unidos.

Las clasificaciones de las listas se basan en una fórmula ponderada que incorpora solo streams oficiales de audio y video tanto por suscripción como con contenido publicitario, así como ventas de descargas, las cuales reflejan compras a minoristas de música digital de servicio completo de todo el mundo. Se excluyen de los cálculos las ventas de sitios directos al consumidor (D2C).

“Christmas” corona la Global 200, “Feliz Navidad” vuelve al Top 10

“All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey se aferra al primer lugar del Billboard Global 200 con 108,1 millones de streams (16% más) y 17.000 ventas (6% más) en todo el mundo la semana de seguimiento del 16 al 22 de diciembre. El clásico moderno navideño, lanzado en 1994, agrega una 12a semana de permanencia en la cumbre y una cuarta esta temporada de fiestas, tras haber liderado durante cuatro semanas la misma temporada tanto de 2020 como de 2021.

Con 12 semanas en la cumbre del Global 200, “Christmas” de Carey supera a “Stay” de The Kid LAROI y Justin Bieber (11 en 2021) con el segundo reinado más largo desde que comenzó la lista, solo detrás de “As It Was” de Harry Styles (15, desde abril de 2022).

“Last Christmas” de Wham!, lanzada originalmente en 1984, salta del No. 3 al No. 2, su mejor puesto, en el Global 200; “Rockin’ Around the Christmas Tree” de Brenda Lee, de 1958, baja al No. 3 del 2; “Jingle Bell Rock” del difunto Bobby Helms, de 1957, se mantiene en su máximo de No. 4; y “Kill Bill” de SZA pasa una segunda semana en el No. 5 de la lista, mientras que SOS, su álbum de procedencia, vuelve al No. 1 del Billboard 200, que abarca a Estados Unidos.

Por otra parte, en el Top 10 del Global 200, el villancico de 1970 de José Feliciano “Feliz Navidad” se desplaza del No. 13 al No. 10 (50 millones de streams, o 22% más; 5.000 descargas vendidas, 18% más, en todo el mundo); en la temporada navideña de 2020 llegó a alcanzar un máximo No. 9.

Carey domina el Global Excl. U.S., Grande y SZA suben

“All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey continúa a la cabeza del Billboard Global Excl. U.S., con 65,1 millones de streams (14% más) y 6.000 descargas vendidas (11% más) en territorios fuera de Estados Unidos del 16 al 22 de diciembre. La canción suma una séptima semana en el No. 1 y una tercera esta temporada festiva, tras dominar una semana durante la misma época de 2020 y durante tres la temporada navideña del año pasado.

“Last Christmas” de Wham! se mantiene en el segundo lugar del Global Excl. U.S.; “Rockin’ Around the Christmas Tree” de Brenda Lee sube alegremente del No. 5 al No. 3; “Unholy” de Sam Smith y Kim Petras baja 3-4 después de ocho semanas no consecutivas en la cumbre a partir de octubre; y “Calm Down” de Rema y Selena Gomez desciende al No. 5 de su máximo en el No. 4.

También en el Top 10 del Global Excl. U.S., “Santa Tell Me” de Ariana Grande, de 2014, salta 11-8 (32,4 millones de streams, 16% más; 2.000 vendidos, 52% más, fuera de Estados Unidos); alcanzó el No. 7 durante la temporada festiva de 2020. Además, “Kill Bill” de SZA se dispara 26-10, impulsada por un aumento de 62% con 34 millones de streams fuera de Estados Unidos, volviendo por segunda vez al Top 10 de la lista y por primera vez en un papel principal, luego que “Kiss Me More” de Doja Cat con SZA alcanzó el No. 5 en mayo de 2021.

Las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S. (con fecha del 31 de diciembre de 2022) se actualizarán en Billboard.com el miércoles (28 de diciembre, un día después de lo habitual debido al feriado de Navidad).

Luminate, proveedor de datos independiente de las listas de Billboard, completa una revisión exhaustiva de todos los envíos de datos utilizados para compilar las clasificaciones de las listas semanales. Luminate revisa y autentifica los datos. En asociación con Billboard, se eliminan los datos considerados dudosos o no verificables, utilizando criterios establecidos, antes de que se realicen y publiquen los cálculos finales de la lista.