Alejandro Fernández regresa a la cima del Latin Airplay con ‘No es que me quiera ir’

Alejandro Fernández obtiene su décimo No. 1 en la lista Latin Airplay de Billboard con “No es que me quiera ir”, que avanza 13-1 para liderar el chart con fecha del 5 de agosto. La canción le sigue a “Caballero”, el primer No. 1 de su carrera en esta década, que pasó dos semanas en la cima en febrero de 2020.

“No es que me quiera ir” conquista el Latin Airplay después de ganar 9,1 millones en impresiones de audiencia, un aumento del 50% con respecto a la semana anterior, obtenidas en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 21 al 27 de julio, según Luminate. Los principales adeptos de la canción incluyen a las estaciones de Univision, KSCA Los Angeles y WOJO Chicago, según lo monitoreado por Mediabase, que proporciona datos de Luminate para las listas de Billboard.

La ranchera, lanzada el 19 de mayo y escrita por Edén Muñoz, desplaza a “Me EnRD” de Prince Royce del liderazgo después de una única semana en el primer lugar. La bachata baja 1-5 con una caída del 17% en las impresiones de audiencia, a 8,4 millones.

Además, “No es que me quiera ir” le otorga a Universal Music Latino/UMLE su segundo No. 1 en 2023. El primero fue “TQG” de Karol G y Shakira, que lideró la lista dos semanas entre mayo y julio.

Como se mencionó, con “No es que me quiera ir” Fernández se anota su décima corona en el Latin Airplay, la segunda mayor cantidad entre los artistas de música mexicana, solo detrás de Marco Antonio Solís quien lidera con 11. Además, la canción le da su primera victoria desde “Caballero” de 2020. En el medio tuvo cinco top 10, para un total de 23 desde que “A pesar de todo” alcanzó el No. 10 en diciembre de 1994.

Aquí un resumen completo de sus No. 1 en el chart:

Fecha, título, artista (si incluye a alguien más), semanas en el No. 1

18 de octubre de 1997, “Si tú supieras”, seis

27 de diciembre de 1997, “En el jardín”, con Gloria Estefan, seis

14 de marzo de 1998, “No sé olvidar”, ocho

18 de julio de 1998, “Yo nací para amarte”, cinco

21 de agosto de 1999, “Loco”, una

1 de diciembre de 2001, “Tantita pena”, seis

23 de octubre de 2004, “Me dediqué a perderte”, dos

6 de febrero de 2010, “Se me va la voz”, una

4 de enero de 2020, “Caballero”, dos

5 de agosto de 2023, “No es que me quiera ir”, una

Es de notar que “No es que me quiera ir” marca un nuevo hito para el cantautor Edén Muñoz, quien consigue su primer No. 1 en Latin Airplay como compositor. Anteriormente, había llegado al No. 2 como compositor con “Esa vez soy yo” de Banda Carnaval (enero de 2020).

Por otra parte, “No es que me quiera ir” avanza 7-1 en la lista Regional Mexican Airplay y se apunta el título de Greatest Gainer. Fernández llega a la cima del chart por sexta ocasión; es el quinto solista regional mexicano con más No. 1.