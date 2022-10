Adam Levine graba canción en español con Maluma y The Rudeboyz

Adam Levine se prepara para incursionar en el mercado hispanohablante. El jueves (13 de octubre), el vocalista de Maroon 5 compartió un fragmento de su próxima canción, “Ojalá”, una colaboración con Maluma y The Rudeboyz en la que canta por primera vez completamente en español.

El cantante de 43 años publicó un clip de 20 segundos de la animada canción en su cuenta de TikTok, y como leyenda del post escribió “#Ojala @RUDEBOYZ @Juan Luis”. Maluma publicó el pedacito en sus historias de Instagram y como un post, y en una de sus historias escribió “Lo que viene… AY AMACITA!!!!”

The Rudeboyz — un dúo integrado por Chan El Genio (verdadero nombre Bryan Snaider Lezcano Chaverra) y Kevin ADG (Kevin Mauricio Jiménez Londoño) — compartieron su emoción, y revelaron la fecha de lanzamiento del sencillo en Instagram. “#OJALA OCTUBRE 20”, escribió el dúo en su publicación. Incluyó el arte oficial para la portada del tema, que muestra a los cuatro artistas posando frente a un auto amarillo. ️”Un lanzamiento muy importante para nosotros junto a personas que admiro mucho!! Muy pendientes a esto!! @maluma @adamlevine”.

El anuncio de la colaboración llega después de acusaciones de que el líder de Maroon 5 le fue infiel a su esposa Behati Prinsloo, quien actualmente espera el tercer hijo de la pareja. En septiembre, la influencer Sumner Stroh alegó que Levine tuvo un romance con ella, y que el rockero le dijo que estaba pensando llamar a su próximo bebé Sumner.

Levine luego emitió un comunicado legando que tuvo un amorío. “Mucho se dice sobre mí en este momento y quiero aclarar las cosas. Usé mal juicio al hablar con cualquiera otra persona que no fuera mi esposa de CUALQUIER forma coqueta”, escribió en sus historias de Instagram. “No tuve una aventura, sin embargo, me pasé de la raya durante un momento lamentable en mi vida. En ciertos momentos se tornó inapropiado; he encarado esto y tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia”.

“Ojalá” se lanzará el 20 de octubre. Mira los fragmentos que publicaron Adam Levine y Maluma:

https://www.instagram.com/p/CjrQutUNUZc/?hl=en

fr4