Adam Levine niega amorío, dice que tuvo ‘mal juicio’ al coquetear con modelo de Instagram

Adam Levine emitió un comunicado la mañana del martes (20 de septiembre) negando las afirmaciones de la modelo de Instagram Sumner Stroh de que tuvo un amorío con el músico.

“Mucho se dice sobre mí en estos momentos y quiero aclarar las cosas”, escribió el cantante de Maroon 5 en una historia de Instagram. “Tuve mal juicio al hablar con alguien que no era mi esposa de CUALQUIER manera coqueta”.

Aunque Levine no entró en detalles, el hombre de familia de 43 años, que tiene dos hijas con su esposa, la modelo de Victoria’s Secret Behati Prinsloo, declaró: “No tuve un amorío, sin embargo, me pasé de la raya en un período lamentable de mi vida. En ciertos momentos se volvió inapropiado; lo he abordado y he tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia”.

Un portavoz de Levine y Prinsloo no ha respondido de momento una solicitud de declaraciones.

Stroh afirmó el lunes que se involucró con un hombre “casado con una modelo de Victoria’s Secret” en un momento no especificado, cuando era más joven. Mencionó a Levine de manera explícita y colgó en TikTok un video con lo que parecían ser mensajes de textos coquetos entre ellos como fondo. Aseguró que se habían visto durante un año y que en junio Levine le preguntó si estaría bien que nombre a su bebé “Sumner” si fuera varón. (Prinsloo está embarazada con el tercer bebé de la pareja).

Stroh dijo que “imprudententemente” envió a amigos capturas de pantalla de sus intercambios con Levine, y que uno de ellos supuestamente planeaba venderlas a una publicación sensacionalista. En un segundo video, la modelo de Instagram dijo que hizo su revelación esta semana en un intento por poner fin a la presunta historia sensacionalista, al tiempo que pedía disculpas a quienes pudieran sentirse “verdaderamente heridos” por los rumores: Prinsloo y sus hijas.

Levine y Prinsloo se casaron en 2014 y son padres de Dusty Rose, de 5 años, y Gio Grace, de 4. “Mi esposa y mi familia son lo único que me importa en este mundo”, continuó Levine en su mensaje de Instagram. “Haber sido tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que verdaderamente me importa fue el error más grande que pude cometer. No lo volveré a hacer nunca”.

El cantante agregó que asumía la “total responsabilidad” de sus actos, y concluyó diciendo: “Lo vamos a superar. Y lo vamos a superar juntos”.