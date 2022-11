Aaron Carter muere a los 34 años

Aaron Carter, el cantante, personalidad de television y hermano menor de Nick Carter de los Backstreet Boys, murió el sábado (5 de noviembre). Tenía 34 años.

Un representante de su compañía de manejo confirmó su muerte a Billboard y The Hollywood Reporter. No se ha dado una causa de muerte. Un portavoz del Departamento de Policía de Los Angeles le dijo a THR que una muerte sospechosa había tenido lugar en la dirección donde vivía Carter, pero no confirmó su identidad.

Representantes del hermano de Carter no dieron comentarios a la hora de publicar esta nota.

Nacido en Tampa, Florida, el 7 de diciembre de 1987, Carter empezó su carrera abriendo para los Backstreet Boys en su gira de 1997. Ese mismo año, salió su álbum debut, Aaron Carter, convirtiéndose en álbum de oro.

Su siguiente álbum, Aaron’s Party (Come and Get It), salió en septiembre del 2000. Llegó al No. 4 del Billboard 200 y fue triple platino. Incluyó los sencillos “I Want Candy” y dos hits en el Billboard Hot 100, “Aaron’s Party (Come Get It)” (No. 35) y “That’s How I Beat Shaq” (No. 95). Carter apoyó su álbum abriendo la gira de los Backstreet Boys y la gira Oops!…I did It Again de Britney Spears.

El tercer álbum de Carter, Oh Aaron, fue platino en 2001, y sacó dos álbumes adicionales, el más reciente Love Love en 2018.

Carter actuó un poco y tuvo papeles en shows como Lizzie McGuire, Sabrina, the Teenage Witch y 7th Heaven y en películas como Fat Albert (2004) y Supercross con Channing Tatum (2005). Carter hizo su debut en Broadway en 2001 como JoJo the Who en Seussical the Musical y después fue miembro del elenco de la producción off-Broadway de The Fantasticks.

Carter también apareció múltiples veces en programas de televisión, incluyendo junto a Nick y sus hermanos B.J., Aaron, Leslie y Angel Carter en la serie House of Carters en 2006 por E!. Leslie murió de una sobredosis de drogas en enero del 2012 a los 25 años.

Carter también compitió en la temporada de 2009 de Dancing With the Stars, quedando en quinto lugar, y en la batalla de cocina Rachael vs. Guy: Celebrity Cook-Off en 2012.

Carter era una presencia constante en los medios de farándula, y ha menudo se veían encabezados sobre su vida personal, empezando con sus años como adolescente. En noviembre del 2021, tuvo su hijo, Prince, con Melanie Martin.

A lo largo de los años, la estrella habló abiertamente de sus problemas con drogas, incluyendo en un episodio de The Doctors en 2017. El mes pasado, dijo que había ingresado a un lugar de rehabilitación de drogas por quinta vez, en un esfuerzo por tener custodia de su hijo. Ya había hecho rehabilitación en el 2017, tras un arresto por sospecha de conducir bajo la influencia y con cargos de marihuana.

Durante una entrevista en el podcast No Jumper este mes, Carter dijo que estaba agradecido por todo el éxito que había tenido y que tenía esperanzas para el futuro, aunque no le interesaba tener más fama.

“Ya disfruté todo eso, y regreso para hacerlo. Por eso regreso”, dijo Carter acerca de su plan de enfocarse en la música. “Realmente no me importa [el estrellato’ porque he tenido tantos niveles de fama y fortuna, altos y bajos, es como una montaña rusa…Soy cantante, compositor, artista, y esto es lo que hago y nunca voy a dejar de hacerlo”.

Scott Feinberg contribuyó a este reportaje. Este artículo apareció originalmente en The Hollywood Reporter.