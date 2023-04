Se revela la causa de muerte de Aaron Carter

Cinco meses después de su trágico deceso, la causa de la muerte de Aaron Carter se hizo pública el martes (18 de abril).

El médico forense del condado de Los Ángeles dictaminó que la muerte del ex astro infantil fue accidental y que se ahogó en la bañera de su casa en Lancaster, California, luego de inhalar difluoroetano y tomar alprazolam.

Según informes de People y TMZ, la combinación mortal del gas, que generalmente se usa en latas de aire comprimido, y la versión genérica de Xanax hizo que Carter quedara “incapacitado mientras estaba en la bañera” y finalmente se deslizara bajo la superficie del agua mientras se hallaba bajo la influencia de esas sustancias.

Relacionadas Nueva figura de cera de Bad Bunny llega al Madame Tussauds Las Vegas

Explorar Explorar Aaron Carter See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Al momento de su muerte, el hermano mayor del cantante, el astro de los Backstreet Boys Nick Carter, publicó un homenaje desgarrador y emotivo sobre Aaron, en el que escribió: “Mi corazón está roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido. Siempre me aferré a la esperanza de que, de alguna manera, algún día quisiera seguir un camino saludable y encontrar al fin la ayuda que tanto necesitaba… Dios, por favor, cuida de mi hermanito”. Desde entonces, Nick Carter también ha lanzado un fondo de salud mental en nombre de Aaron.

Otros homenajes a Carter se hicieron sentir en las redes sociales, donde desde Hilary Duff, con quien salió brevemente a principios de la década de 2000, y New Kids on the Block hasta Paris Hilton, Christy Carlson Romano, Melissa Joan Hart y más escribieron sus condolencias. Muchos fans expresaron descontento cuando el otrora ídolo adolescente no fue incluido en el segmento “In Memoriam” en los premios Grammy 2023, solo unos meses después de su fallecimiento.