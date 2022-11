Yahritza y Su Esencia firma con Columbia Records

Yahritza y Su Esencia ha firmado un contrato discográfico con Columbia Records, Billboard pudo confirmar. El acuerdo constituye una sociedad entre Columbia y el sello indie regional mexicano del trío, Lumbre Music, que los firmó por primera vez en febrero.

Integrada por la cantautora de 15 años Yahritza Martínez y sus hermanos Armando (guitarra) y Jairo (bajo), la banda sierreña es actualmente dirigida por su hermana mayor, Adriana Martínez. En abril, Yahritza y Su Esencia hizo historia en las listas de éxitos con su desgarrador tema “Soy el único” como el artista latino más joven en ingresar a la lista Billboard Hot 100, debutando en el No. 20. Desde entonces, importantes discográficas latinas y otras del mainstream habían expresado interés en firmar al grupo de regional mexicano.

“Lumbre está muy contento de asociarse con Columbia Records para Yaritza y Su Esencia. Dice mucho que una discográfica independiente estadounidense-mexicana como la nuestra colabore con un sello de importancia”, dice Ramon Ruiz, director ejecutivo de Lumbre Music. “Hemos estado trabajando arduamente para desarrollar y de veras llevar a las masas la música de estos muchachos, y hemos hecho un gran trabajo con ellos, incluida su primera certificación de diamante, pero nos entusiasma mucho elevarlos al siguiente nivel. Todos sentimos tanta pasión por este proyecto que era importante que cualquiera que entrara en él sintiera lo mismo, y desde el principio tanto los artistas como Lumbre sintieron eso con Columbia. Nos pareció la elección correcta. ¡Vienen grandes cosas para Yahritza y Su Esencia!”

Yahritza y Su Esencia, nominada al Latin Grammy 2022 como mejor artista nuevo, irrumpió a principios de este año en TikTok, donde subió versiones de canciones y rápidamente creó una entusiasta base de seguidores. En marzo, luego de ser descubierta por Lumbre Music en la página For You de la plataforma, la agrupación lanzó su primer sencillo, “Soy el único”, que llegó al No.1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard.

Desde entonces, lograron su primer No. 1 en la lista Regional Mexican Albums con su primer álbum, Obsessed, lanzado en mayo. Asimismo, el set de cinco temas debutó en el No. 7 de Top Latin Albums, y también ingresó al Billboard 200 de todos los géneros en el No. 173.

“¡Estamos muy emocionados de trabajar ahora no solo con Lumbre, sino también con una gran discográfica como Columbia!”, dijo Yahritza y Su Esencia en un comunicado. “Para nosotros es solo un paso más para lograr nuestros sueños. Todavía tenemos que aprender, pero estamos trabajando arduamente para grabar nueva música para nuestros fans, a quienes queremos tanto y que nos ayudaron a llegar adonde estamos hoy. Estamos muy agradecidos con todo nuestro equipo por todo su apoyo, y no podemos esperar a ver qué nos depara el futuro”.