WK Records expande sus operaciones a Brasil, firma a Lucy Alves: Exclusiva

WK Records expande sus operaciones a Brasil, donde comienza a desarrollar las carreras de algunos artistas locales mientras crea nuevas oportunidades en el país para estrellas internacionales de su firma.

En una sociedad exclusiva de management y label con Central Sonora, una compañía con sede en Río de Janeiro liderada por Cesar Figueiredo, WK Records Brasil comenzó a operar discretamente en 2022 y firmó a una primera artista esa primavera: la popular cantante y actriz brasileña Lucy Alves, quien lanzó en mayo su primer álbum bajo WK Records, Perigosissima.

“Firmamos a Lucy porque Lucy al final del día es una artista multinstrumentalista talentosísima”, dice Horacio Rodríguez, CEO de WK Records, en entrevista exclusiva con Billboard Español. “Mucha gente piensa que ella es actriz y luego artista (musical), pero fue al revés”, agrega recordando que, antes de abrirse camino en la actuación como protagonista de la telenovela de TV Globo Travessia y la serie de Netflix So Se For Amor, Alves fue nominada al Latin Grammy al mejor álbum de raíces brasileñas por No Forró do Seu Rosil, con Clã Brasil, en 2016.

Desde entonces la compañía ha firmado a la cantante de funk Elly, quien lanzó el sencillo “Feitiçaria” con la banda de reggae Os Hawaianos el 1 de diciembre; y a Letícia Almeida, una cantante, actriz y modelo que debutó como solista el 8 de diciembre con el sencillo “Camomila” y que prepara un EP para este año. Otros artistas bajo el management de Central Sonora que ahora WK Records comparte como parte del acuerdo son DJ Zullu, y Gabriel o Pensador. Y en los próximos días, la compañía planea anunciar otra “firma muy grande” de la que Rodríguez no pudo proporcionar detalles de inmediato.

Fundada en junio de 2020 por Walter Kolm — cuya empresa de management WK Entertainment representa a estrellas como Maluma, Wisin, CNCO, Carlos Vives, Silvestre Dangond y Prince Royce — WK Records es una compañía de música y entretenimiento con sede en Miami, lo que le permite “servir como puente hacia el mercado mundial de la música y (ser) una incubadora para artistas de los Estados Unidos, Puerto Rico, España y América Latina”, según su página web.

En 2021, Billboard la clasificó como una de las 10 principales disqueras latinas del año por su desempeño. Ese mismo año lanzó la división mexicana WKMX, un sello dedicado al mercado de la música regional mexicana. Y en 2022 puso su pie en Brasil, que “al ser un territorio tan diferente al resto de Latinoamérica, requiere su propia operación”, señala Rodríguez.

“La operación de regional mexicano, o el sello, si le queremos llamar así, ha sido más un trabajo de A&R, de desarrollo artístico, de estar ahí, firmar a los artistas, poder competir en el mercado y realmente crear ese foundation musical, como management y como label“, explica. “En Brasil somos una unidad de negocios potente y agresiva, y también estamos trabajando con los artistas que tenemos en el management para entrar a Brasil” de diferentes maneras.

Por ejemplo, la exitosa bachata de Prince Royce “Te robaré” ahora tiene una versión popular brasileña en portugués gracias a una sociedad de WK Records Brasil con Sua Musica: “Tem Cabaré Essa Noite“, interpretada por Nivaldo Marques y Nattan, dos artistas que no están firmados con WK.

El remake, que a la fecha suma más de 200 millones de streams combinados, según datos proporcionados por Rodríguez, debutó a principios de julio de 2022 y alcanzó el No. 6 del ranking local de Spotify, mientras que su respectivo video, que suma más de 122 millones de vistas, fue No. 1 en YouTube Brasil durante siete semanas consecutivas.

Para Rodríguez, WK Records Brasil es un proyecto muy ambicioso especialmente por tratarse de una empresa independiente.

“Ha sido un largo camino”, dice, “pero afortunadamente hasta el momento hemos tenido bastante éxito dentro de lo que nosotros queremos lograr, y creo que lo que se aproxima también va a ser algo grande. Tenemos grandes planes para los próximos años”.