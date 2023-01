‘Un Verano Sin Ti’ de Bad Bunny es el álbum más exitoso de 2022 en EEUU, según Luminate

Un Verano Sin Ti de Bad Bunny terminó 2022 como el álbum más popular en Estados Unidos, según la firma de seguimiento de datos musicales Luminate. “Industry Baby” de Lil Nas X y Jack Harlow fue la canción con más streams a la carta del año, mientras que “As It Was” de Harry Styles predominó como la canción más reproducida en streaming de audio a pedido y la canción más escuchada en la radio. Mientras tanto, el consumo total de música en Estados Unidos, medido en unidades equivalentes a álbumes, creció 9,2% en 2022.

Echa un vistazo a la lista de los 10 álbumes más exitosos del año más abajo.



Las unidades equivalentes a álbumes — de los títulos de álbumes y clasificaciones en las listas que se citan (pero no los números de volumen de la industria) — comprenden las ventas tradicionales de álbumes, los álbumes equivalentes a temas (TEA) y los álbumes equivalentes a streaming (SEA). Cada unidad equivale a la venta de un álbum, o 10 temas individuales vendidos de un álbum, o 3.750 streams oficiales de audio y video a la carta sustentados con publicidad y generados por canciones de un álbum, o 1.250 streams oficiales de audio y video a pedido pagados o por suscripción generados por canciones de un álbum. Los títulos de álbumes y las clasificaciones de las listas de álbumes según unidades equivalentes a álbumes no incluyen los streams de contenido generado por los usuarios (UGC), pero Luminate incluye los streams de UGC en sus cifras de volumen de la industria. (Los streams de UGC no son factor en ninguna de las listas semanales de Billboard).

En aras de mayor claridad, las unidades equivalentes a álbumes no incluyen la música transmitida en la radio o la radio digital. Todas las cifras citadas en este artículo han sido redondeadas y solo se refieren a Estados Unidos.

El total de unidades equivalentes a álbumes de Luminate incluye los SEA y TEA de las canciones de un álbum registradas antes del lanzamiento del álbum, durante el período de seguimiento. Por ejemplo, el total de unidades del álbum Harry’s House de Harry Styles incluye el SEA y TEA de su canción “As It Was” desde el 1 de abril de 2022 (día de su lanzamiento) hasta el 19 de mayo de 2022, antes de que se lanzara el álbum el 20 de mayo de 2022.

Luminate comenzó a rastrear las ventas de música en 1991 cuando la compañía era conocida como SoundScan. Los datos de ventas, streaming y difusión radial de Luminate se utilizan para compilar las listas semanales de Billboard. El año de seguimiento de 2022 cubrió desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 29 de diciembre de 2022.

Luminate es una empresa independiente propiedad de PME TopCo, subsidiaria de PMC y empresa conjunta de Penske Media Corporation y Eldridge. Billboard es una empresa operada de forma independiente, propiedad de PME Holdings, subsidiaria de PME TopCo.

Aspectos destacados de los datos de fin de año de Luminate de 2022:

El consumo de música en Estados Unidos, medido en unidades equivalentes a álbumes, creció un 9,2%.

Un Verano Sin Ti de Bad Bunny es el primer álbum latino totalmente en español y el primero en lengua no inglesa que llega a ser el álbum No. 1 de fin de año de Luminate desde que la firma comenzó a rastrear datos en 1991.

La música infantil y la música latina tuvieron el mayor crecimiento entre los géneros principales de Luminate en Estados Unidos, con un aumento de 30% y 28,2%, respectivamente.

En general, los streams a la carta de canciones (audio y video combinados) aumentaron 12,2% en Estados Unidos, a 1,268 billones.

Por primera vez, los streams anuales de audio a pedido superaron 1 billón en Estados Unidos.

En 2022, 29% de todos los streams de audio a pedido en Estados Unidos fueron de canciones de R&B/hip hop.

Las ventas de discos de vinilo en Estados Unidos superaron las ventas de CD por segundo año consecutivo, y las ventas de vinilo crecieron por 17mo año consecutivo.

En 2022, 43% de todos los álbumes vendidos en Estados Unidos — en todos los formatos, físico y digital combinados — fueron LPs de vinilo.

Taylor Swift vendió en 2022 más discos de vinilo que cualquier artista en Estados Unidos, lo que representa 1 de cada 25 LP de vinilo vendidos en todo el país.

Las ventas totales de álbumes en Estados Unidos durante el año (compras físicas y descargas digitales combinadas) cayeron un 8,2%.

El último álbum de Swift, Midnights, vendió en 2022 1,8 millones de copias en ventas tradicionales en Estados Unidos, siendo el álbum más vendido en cualquier año desde 2017, cuando Reputation de Swift vendió 1,9 millones. Además, Swift ha tenido el álbum más vendido en tres de los últimos cuatro años: Midnights en 2022, Folklore en 2020 y Lover en 2019.

Las ventas de canciones en formato digital disminuyeron por décimo año consecutivo en Estados Unidos, cayendo un 25% en 2022. Y, por primera vez desde 2004, ninguna canción vendió más de 500.000 descargas en un año calendario. De 2005 a 2021, hubo al menos una canción que vendió un millón de descargas cada año, y de 2006 a 2021, al menos una canción vendió un millón cada año.

Un Verano Sin Ti debutó en el No. 1 del Billboard 200 con fecha del 21 de mayo de 2022 y pasó 13 semanas no consecutivas a la cabeza de esa la lista. Esto representa la mayor cantidad de semanas en el No. 1 de cualquier álbum desde que Views de Drake registró también 13 semanas en esa posición. Las 22 nuevas canciones del álbum de Bad Bunny se ubicaron simultáneamente en el Billboard Hot 100, y cuatro de ellas llegaron al Top 10.

Un Verano Sin Ti se volvió una potencia de streaming, al generar sus 23 canciones el 97% de su actividad total de streams a la carta. Sus canciones generaron en 2022 4.649 millones de streams a pedido en Estados Unidos, convirtiéndolo por mucho en el álbum más escuchado del año (lo que equivale a 3,314 millones en unidades SEA). El álbum generó solo 70.000 en ventas tradicionales (compras de CD y descargas digitales; no estuvo disponible en ningún otro formato detallista). En términos de ventas directas de álbumes, Un Verano Sin Ti fue el álbum No. 121 más vendido del año. Y de los temas de Un Verano Sin Ti se vendieron solo 148.000 descargas en 2022, lo que equivale a 15.000 en unidades TEA.

El 2022 es el séptimo año consecutivo en que un artista masculino logra, como solista, el álbum No. 1 de Luminate por unidades equivalentes a álbumes, después de Dangerous: The Double Album de Morgan Wallen (2021); My Turn de Lil Baby (2020); Hollywood’s Bleeding de Post Malone (2019); Scorpion de Drake ( 2018); Divide de Ed Sheeran (2017); y Views de Drake (2016). La última vez que un álbum de una artista femenina solista fue el principal álbum de Luminate fue en 2015, cuando dominó 25 de Adele.

La música latina tuvo en 2022 el segundo mayor aumento porcentual entre los géneros principales de Luminate, en términos de consumo total de álbumes, con un alza de 28,2%. En particular, Bad Bunny tiene los cuatro álbumes latinos de más alta clasificación de 2022 según las unidades ganadas: Un Verano Sin Ti (3,398 millones de unidades), YHLQMDLG (802.000), El Último Tour del Mundo (577.000) y X 100PRE (386.000). Vice Versa de Rauw Alejandro es el quinto álbum latino más grande de 2022, con 375.000 unidades. (Estos cinco álbumes, en ese orden, son también los cinco de música latina entre los 200 de más alta clasificación de fin de año en todos los géneros, ubicándose en los números 1, 40, 83, 179 y 186, respectivamente).

LOS 10 ÁLBUMES MÁS EXITOSOS DE 2022 EN ESTADOS UNIDOS, POR TOTAL DE UNIDADES EQUIVALENTES A ALBUMES

1. Bad Bunny, Un Verano Sin Ti (3.400 millones)

2. Taylor Swift, Midnights (3.294 millones)

3. Morgan Wallen, Dangerous: The Double Album (2.405 millones)

4. Harry Styles, Harry’s House (2.204 millones)

5. The Weeknd, The Highlights (1.879 millones)

6. Banda sonora de Encanto (1.839 millones)

7. Future, I Never Liked You (1.460 millones)

8. Olivia Rodrigo, Sour (1.438 millones)

9. Lil Durk, 7220 (1.357 millones)

10. Drake, Certified Lover Boy (1.317 millones)

Fuente: Luminate, período de seguimiento del 31 de diciembre de 2021 al 29 de diciembre de 2022. Los streams UGC no se incluyen en esta clasificación, pero sí en las tablas de streaming a pedido de Luminate.