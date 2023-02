5 preguntas con Ulises Chang, productor ejecutivo de Premio Lo Nuestro

Cuando la 35a edición de Premio Lo Nuestro se transmita esta noche, 23 de febrero (8 p.m. hora de Miami) en Univision, unas 1.300 personas estarán trabajando bajo la batuta de Ulises Chang, vicepresidente de la cadena y productor ejecutivo de Live Event Tentpoles.

En el universo de Univision, este papel incluye el ámbito de los cuatro espectáculos de premios musicales de Univision: Premio Lo Nuestro, Premios Juventud, Latin Grammys y su incorporación más reciente, Latin AMAS. Entre ellos, Lo Nuestro no solo es el de más alto rating de la cadena, sino que, según Nielsen, también ha sido el “programa No. 1 en toda la televisión por tercer año consecutivo entre adultos de 18-49 años”, con más de seis millones de telespectadores el año pasado.

En el set de la Arena Miami-Dade, Chang mantiene, como siempre, una calma absoluta. Lleva este puesto desde 2017, y si el barullo causado por cuatro presentadores, 21 números musicales y casi 30 artistas (sin mencionar bailarines y músicos) lo perturba, no deja que se note.

“Ulises ha jugado un papel fundamental en la configuración del éxito de nuestros eventos en vivo y de taquilla. Su pasión y compromiso inquebrantable con la excelencia son referentes en la industria”, dice Ignacio Meyer, presidente de Univision Television Networks Group.

Entre ensayos de artistas de la talla de Maluma, Ozuna, Ricardo Montaner, Ivy Queen y Tini, logramos hacerle cinco preguntas a Chang sobre el programa de esta noche.

¿En qué se diferencia este show de los de otros años?

Cada año es un reto. Equilibrar los presupuestos, el lugar, el tiempo, las relaciones con los artistas, la cantidad de artistas que hay aquí ahora. Este espectáculo tiene una historia tan larga y tanto prestigio que la gente realmente quiere estar aquí. Ese es uno de los mayores desafíos: poder adaptarse de alguna manera a todos, lo que siempre es difícil. Pero también, si alguien acude a nosotros desde el principio con una presentación o un plan, podemos decir que tal vez no sea el adecuado para este programa, pero podemos elaborar un plan donde encaje de manera más orgánica en otro lugar.

Supervisas cuatro entregas de premios musicales. ¿Qué es Premio Lo Nuestro?

Esto es tradición y celebración de la música, de nuestra música. Celebrar nuestra historia en este país y lo que hemos aportado musicalmente. Y el lema de este año es increíble: El mundo es lo nuestro. Adonde estamos hoy en día. ¿Adónde nos llevó Bad Bunny hace un año cuando por primera vez un artista hispano gana [artista del año] en los VMA y da su discurso en español y dice no tengo que cambiar lo que soy? Al salir de gira, ¿quién rompe el récord de más entradas vendidas? La gira de Bad Bunny. De cierta manera, nos estamos poniendo al timón.

Tengo entendido que este es tu programa de mayor rating. ¿A qué atribuyes la alta clasificación?

Sí, este es nuestro programa de mayor rating. Los objetivos que nos dan son más altos que para cualquier otro, por lo que es una gran responsabilidad. No sé si la clasificación tiene que ver con que ocurra a principios de año. Además, asumimos muchos riesgos y tenemos mucha libertad para hacer cosas en este programa.

¿Cuál es la impronta de Ulises Chang en un espectáculo musical?

En general, poder satisfacer a la gente que nos ve desde casa y poder transportarlos a otro sitio. La música es tan hermosa. La música nos lleva a lugares en los que ya no estamos, nos recuerda a nuestros padres. Cuando tuvimos a Roberto Carlos, por ejemplo, ese homenaje me devolvió a mi juventud. Si me transporta a mí, imagina a quienes están en su casa y no pueden experimentar esto como lo hacemos nosotros. Nos sentimos muy afortunados y a la vez muy poderosos con lo que somos capaces de dar.

Me parece que estás creando de veras un espectáculo multigeneracional. ¿Es así como lo ves?

Sí. Y así lo preparamos siempre. Nos parece que esa gente en las casas, esas diferentes generaciones viendo simultáneamente un show, es lo que Univision es. Es lo que somos los hispanos. Todavía nos sentamos en casa con nuestros padres a ver sobre todo este tipo de programas. Este tipo de espectáculos hacen eso; sí traen la visualización conjunta multigeneracional. No sé si en otras cadenas pasa, pero en Univision la investigación que hemos hecho indica que la visualización conjunta está muy presente.