Taylor Swift debuta en México mientras Ticketmaster anuncia nuevo sistema antifraudes

Taylor Swift llegará esta semana con su gira internacional The Eras Tour al Foro de la Ciudad de México, donde ofrecerá tres conciertos programados de jueves (24 de agosto) a sábado (26 de agosto) que marcarán el esperado debut de la superestrella pop estadounidense en América Latina. Tres meses después llevará el espectáculo a Argentina y Brasil, donde, al igual que en el país azteca, los boletos están totalmente agotados.

Y aunque las entradas para la gira más grande del año están protegidas por algunas de las tecnologías de venta más avanzadas implementadas por Ticketmaster y su matriz corporativa Live Nation Entertainment, parece que el riesgo de un fraude sigue estando latente.

La visita de Swift al país latinoamericano ocurre una semana después de que la empresa Ticketmaster México presentó SafeTix, una medida utilizada en Estados Unidos desde 2019 que consiste en un boleto digital que ofrece a los usuarios mayor seguridad al momento de la compra y al ingresar a los eventos.

“El boleto Ticketmaster SafeTix forma parte de la evolución tecnológica y de servicio que realiza la compañía en beneficio de los consumidores, ya que el boleto utiliza códigos de barras dinámicos que cambian constantemente para evitar su falsificación o duplicidad”, dice un comunicado emitido por la empresa el pasado 15 de agosto.

¿Cómo funciona SafeTix?

Para elegir SafeTix al comprar en Ticketmaster, el usuario debe seleccionar la opción de boleto digital al ingresar en la plataforma, se explica en el comunicado. Los boletos digitales estarán disponibles en la cuenta de cada usuario, que deben verificarse vía correo electrónico y número de teléfono.

Los usuarios podrán descargar y transferir los accesos digitales desde la sección Mis Eventos dentro de la aplicación de Ticketmaster México. También se pueden descargar los códigos en las wallets de los teléfonos móviles. Posteriormente, en la entrada del recinto, los usuarios deberán mostrar el código dinámico para que sea escaneado por el personal.

El lanzamiento de esta aplicación ocurre tras un alza en las quejas de usuarios por casos de clonación masiva de boletos de Ticketmaster y de una multa colectiva impuesta la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México a inicios de este año, luego que en diciembre de 2022 cientos de personas que habían adquirido boletos para el final del World’s Hottest Tour de Bad Bunny en el Estadio Azteca se quedaron fuera luego de que el sistema indicara que el código ya había sido utilizado previamente por otra persona.

Otros conciertos en México como los de Dua Lipa y Harry Styles, y el Festival Corona Capital 2022, presentaron el mismo problema de clonación de boletos.

Tecnología para frenar fraudes

En el comunicado, Ticketmaster México afirmó que ha integrado un conjunto de herramientas tecnológicas entre las que destacan: un botón de ayuda que permite brindar atención oportuna a los usuarios y agilizar los tiempos de respuesta; una fila virtual para dar claridad y certidumbre a los usuarios del lugar que ocupan para comprar las entradas; y un registro de eventos para tener acceso a la venta de boletos de conciertos de alta demanda, como sucedió con los shows de Taylor Swift en México.

“La evolución de Ticketmaster pone en el centro al fan. Escuchamos constantemente a nuestros consumidores y estamos comprometidos con responder a sus necesidades a través de un servicio de calidad”, dijo la directora de Ticketmaster México, Ana María Arroyo, en el comunicado.

Sin embargo, agregó, “reconocemos que hay tareas pendientes y estamos trabajando para atenderlas”.

A pesar de los avances en la tecnología de seguridad de boletos, el fraude sigue siendo un problema para las giras más importantes, y los swifties, como le llaman a los seguidores de Taylor Swift, lo saben.

En redes sociales, algunos usuarios han alertado en días recientes sobre probables fraudes con réplicas de boletos que incluyen los paquetes VIP, con los que se recibe mercancía oficial de The Eras Tour. Con este esquema de compra, el usuario recibe un boleto con el que entrará al concierto y otro que es para la mercancía. La diferencia entre uno y otro son los valores que vienen impresos en cada papel y ahí es donde se podría efectuar la estafa, refieren los usuarios.

Ticketmaster México ha recomendado a los usuarios no adquirir entradas fuera de sus plataformas, pero en redes sociales hay usuarios que parece que hicieron lo contrario.

“Entiendan que la única forma de acabar con la reventa es no fomentándola. No compré yo el boleto, no voy!”, dice una usuaria identificada en la red X como @LoreFud.