Sonia Clavell en el podcast ‘Latin Hitmaker:’ una ejecutiva en el mundo del reggaetón

Sonia Clavell es una rareza: Una mujer que funge como mánager en el mundo del reggaetón. Su cliente clave es otra rareza: Ivy Queen, conocida como la “Reina” del reggaetón, la primera mujer que incursionó exitosamente en ese género, y hace la carrera de Clavell más fascinante aún.

Como la presidenta de Clavell Marketing, Clavell, nativa de Puerto Rico, trae a la mesa años de experiencia en el género haciendo de todo, desde relaciones públicas y promociones, hasta marketing, manejo de marca y promoción de conciertos, trabajando con una amplia gama de artistas que van de Don Omar a Natti Natasha (durante una etapa en Pina Records).

Clavell, que ha estado trabajando con Ivy Queen los últimos dos años, habló con Latin Hitmaker — el podcast de Billboard — sobre su renombrada carrera, su filosofía de vida y gestión, y los retos que enfrentan las mujeres en el reggaetón.

Aquí algunos extractos de la conversación:

Sobre Don Omar: “Fue clave en mi carrera, creyó en mí. He always said: ‘Hay que roncar con los éxitos’. Don Omar se convirtió en mi mentor y lo digo por todos lados. Fue el primero que dijo: ‘Deberías poner tu propia compañía, y yo te ayudo’. Quien me dio ese empujón de tú-puedes-hacerlo-sola fue William Omar Landrón”.

Sobre ser mánager de Ivy Queen: “Somos dos mujeres con carácter fuerte, dos mujeres inteligentes, dos mujeres guerreras. Yo soy partner de Ivy, soy su amiga, soy su socia, soy la persona que se sienta y le dice: ‘Estas son las oportunidades que tenemos. ¿Lo quieres o no lo quieres hacer? Esta es mi visión’. Ha sido lindo, porque el mensaje detrás de todos los esfuerzos es que, si nosotras las mujeres nos unimos, nos apoyamos, podemos lograr lo que queremos”.

Sobre la importancia de trabajar en equipo: La palabra “equipo” es una de las favoritas de Clavell. “No hay en este mundo [algo] que tú puedas decir: ‘Yo lo hice yo sola’. Hasta para hacer un hijo necesitas dos personas. Yo no soy la que me trepo a la tarima a cantar. Yo no soy la que está grabando hasta la madrugada. Somos un equipo. Un equipo que está compuesto por el artista, la road manager, el touring manager. Nunca es una sola persona”.

Sobre pasar de vendedora ambulante a ejecutiva: De adolescente, Clavell vendía dulces en los semáforos en Puerto Rico para ganar dinero extra. Ahora, está al frente de una compañía. “No importa lo complicada que sea la crianza de uno o las circunstancias. Es cuestión de lo que uno quiera hacer, lo que uno quiera lograr, de cómo te veas. Si yo logré mi sueño, no de ser importante, sino de ser una persona independiente, de darle a mi mamá la oportunidad de estar orgullosa de mí, más allá del dinero y la posición, puedo decir con completo orgullo que soy una mujer de bien”.

Clavell es la segunda ejecutiva entrevistada para esta segunda temporada de Latin Hitmaker, el podcast de Billboard que presenta el trasfondo de los ejecutivos que dan impulso a las más grandes estrellas de la música latina, facilitando sus éxitos. La temporada continuará hasta finalizar el mes de octubre.

Escucha el episodio completo aquí:

