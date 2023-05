SiriusXM abre estudio en Miami para nuevo canal latino ‘Hits Uno’

Con estudios en Nueva York, Los Ángeles, Nashville y Washington D.C., SiriusXM puede decir ahora que también tiene casa en Miami. La empresa de entretenimiento sonoro ha inaugurado oficialmente su “vanguardista” complejo de radiodifusión que funcionará en South Beach. SiriusXM también se dispone a lanzar un nuevo canal de pop latino, Hits Uno, el viernes (5 de mayo), que se convertirá en el canal número 17 en español de la emisora.

“Llevo 15 años en la compañía y cuando me dijeron que íbamos a abrir una estación de última generación en Miami, el centro de la música latina, me entusiasmé mucho”, dice Bryant Pino, director de programación musical latina en SiriusXM, que recibió a artistas como CNCO y Zion y Lennox durante un lanzamiento previo de los estudios en marzo. “Como empresa, estamos haciendo cosas que valen verdaderamente la pena y son importantes, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que está pasando con la música latina en este momento”.

Los ingresos por concepto de la música latina alcanzaron en Estados Unidos un máximo histórico en 2022, superando la marca de 1.000 millones de dólares, con un crecimiento del 24%, superior al del mercado general. Según el informe de música latina de fin de año de la RIAA para 2022, los ingresos totales aumentaron de 881 millones de dólares en 2021 a 1.100 millones, y la cuota general de la música latina en el mercado musical total creció del 5,9% en 2021 al 6,9%.

Abrir estudios en Miami y lanzar un nuevo canal latino constituye un reconocimiento del auge de la cultura, dice Azu Olvera, directora sénior de talento latino y relaciones con la industria de SiriusXM.

“No estamos pensando en lo latino como algo secundario, sino como un motor de éxito y compromiso. Y cuando se nos ocurrió el concepto del nuevo canal, queríamos juntar todos estos hits en un solo canal que reflejara la diversidad del género”.

Durante los días previos a Hits Uno, SiriusXM presentará shows especiales en vivo, que incluyen una actuación íntima de Carlos Vives, una entrevista con Pitbull y una conversación con Becky G con participación del público.

“Con Hits Uno, podremos representar al fan de la música latina de hoy”, agrega Pino. “Antes eras rockero, o reggaetonero, pero no ambas cosas. Ahora nos encanta ser eclécticos, escuchar de todo. No somos una estación de radio local, esta no es una estación de Miami, sino una plataforma nacional, por lo que expondremos a las personas a éxitos globales en todos los géneros”.

El Howard Stern Show se transmitirá en vivo desde los nuevos estudios de Miami desde el lunes 1 de mayo hasta el miércoles 3 de mayo. Stern, quien ha estado trabajando desde su casa en los últimos años, se unirá en vivo en el estudio con música especial e invitados famosos.

“Miami es un centro increíblemente rico para la música y el entretenimiento”, dijo Scott Greenstein, residente y director general de contenido de SiriusXM, en un comunicado. “SiriusXM Miami captará la cultura y el carácter únicos de la ciudad y los llevará al público de toda América del Norte. Estamos encantados de que Howard comience las cosas de la mejor manera, con tres días excepcionales de shows, seguidos de una programación estelar que muestra la amplia gama de contenido que ofrecemos, incluida la música diversa y vibrante que emana de la comunidad Latinx”.