Santiago Ruiz, Ejecutivo del Mes de Billboard Español

Cada último día hábil del mes, el equipo de Billboard Español destaca a un ejecutivo de la industria detrás de un gran éxito de las últimas cuatro semanas, sea un sencillo, un álbum, una gira o un evento musical. Este es nuestro Ejecutivo del Mes para julio de 2023.

Nombre: Santiago Ruiz

Título: CEO de Nacho Producciones, y mánager de La Mosca

Sede: Buenos Aires, Argentina

Campo de acción: Ruiz ha sido el mánager del grupo argentino de pop/ska La Mosca por más de 20 años, manejando todo lo que tiene que ver con el grupo, desde sus giras y patrocinios, hasta su nuevo contrato discográfico con Sony y el éxito global de “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, la canción del grupo que se convirtió en un éxito global y en el tema favorito de Lionel Messi durante el Mundial.

Por qué es nuestro Ejecutivo del Mes: “Muchachos”, un tema originalmente editado por La Mosca en el 2003 como “Muchachos, esta noche me emborracho”, cobró nueva vida y un éxito sin precedentes el año pasado durante la Copa Mundial después de que Messi la declaró su canción favorita de la competencia. La canción ya estaba agarrando vuelo, desde que un fan le cambió la letra original de amor por una alusiva a Messi y a la selección de Argentina durante la Copa América en 2021. Cuando La Mosca escuchó la nueva versión cantada por fans en un programa de televisión, decidieron regrabarla con la nueva letra y nuevo título: “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, que cuenta a Guillermo Novelis, Sergio Cairat, y el fan, Fernando Romero, como autores.

El apogeo de “Muchachos” llegó en diciembre del 2022, cuando alcanzó al No. 1 de la lista Billboard Argentina Hot 100 y entró al chart Billboard Global Excl. U.S. en el puesto 132, y al chart Latin Digital Song Sales en el No. 9. Uno pensaría que con el final del Mundial se terminaría la gloria de “Muchachos”, pero no ha sido así. Con la llegada de Messi al Inter Miami en julio, la relevancia de la canción se ha vuelto a disparar. Este mes, “Muchachos” es el tema de una campaña nacional de Lays, titulada “Goats for Messi”. En el divertido spot publicitario, un pastor le da la bienvenida a Messi al Inter como el “Greatest of All Time” o “G.O.A.T.”, y luego 807 cabras (en representación de los 807 goles que Messi había hecho hasta el momento) crean una imagen de Messi en la pradera. La canción también se usa en campañas del Inter y de Adidas; y la versión actualizada del espectáculo Messi10 de Cirque du Soleil incluirá una escena en la que Messi levanta su trofeo de la Copa Mundial al son de “Muchachos”.

En tus palabras, ¿cómo fue el éxito inicial de “Muchachos” y cómo se ha mantenido?

Lo que ha pasado con “Muchachos” ha sido un suceso mundial, y post Mundial Messi hizo su contrato con el Inter de Miami y gracias a Dios la gente ha aparentado la canción con Messi. Lo que yo hice fue hacer grandes deals y trabajar con marcas reconocidas, y la canción “Muchachos” sigue acompañando a Messi y por suerte las marcas siguen asociando la canción con él. La trayectoria de la canción ha tenido dos momentos claves. El momento en que vi la nueva versión en televisión —porque todo esto nació con que un fan cantó la canción con una letra nueva— ahí fue cuando se me ocurrió buscar a esa persona, mostrársela a mi grupo y convencerlos que había que grabar esta nueva versión. Fue una corazonada y fue contra viento y marea. Y el segundo momento fue cuando Argentina gana el Campeonato Mundial, y hacen la vuelta olímpica, y Messi y toda la selección cantaron “Muchachos” en Qatar. Eso fue como lo más épico; la frutilla del postre. La canción nos ha puesto en los charts No. 1 en ventas, en festivales. Ha subido nuestro cachet, ha subido nuestro número de presentaciones, nos ha puesto en festivales nuevos. Hemos vuelto a lugares donde estuvimos No. 1 hace tiempo. No tenemos más que agradecimiento a esto porque nos ha puesto en un lugar con la bandera argentina y hemos plantado bandera en todo el mundo.

¿Qué sigue para La Mosca?

Hace un año firmamos contrato con Sony Argentina. El primer lanzamiento con Sony fue “Muchachos” el año pasado, y fue tan exitoso que nos tocó retrasar el lanzamiento de nuestro primer álbum con ellos. Habíamos grabado un “grandes éxitos” con hits muy importantes y tuvimos que retrasarlo. Ahora, el primer single va a salir el 18 de agosto. Este es un disco que tiene feats muy importantes con artistas como Gilberto Santa Rosa y con Enanitos Verdes, que grabamos antes que muriera Marciano Cantero. Tenemos mucha ilusión con ese disco porque hace más de un año que está grabado y lo tuvimos que guardar.