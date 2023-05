Reservoir adquiere los derechos del catálogo del compositor de ‘Conga’ Enrique ‘Kiki’ García

La compañía de música indie Reservoir Media ha adquirido los derechos del catálogo completo del baterista y compositor Enrique “Kiki” García. García, quien formó parte de Miami Sound Machine, escribió muchos de los grandes éxitos del grupo durante su apogeo con Gloria Estefan como cantante principal, incluyendo la muy sincronizada “Conga”.

Explorar Explorar Gloria Estefan & Miami Sound Machine See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

García también escribió el éxito de 1984 de Miami Sound Machine “Dr. Beat” y coescribió varios temas junto a Estefan, incluyendo “1-2-3”, “Give It Up” y “Rhythm Is Gonna Get You” para el último álbum del grupo, Let it Loose.

Pero García es más conocido por “Conga”, que escribió en un vuelo desde Utrecht, en los Países Bajos, tras un exitoso espectáculo en un club la noche anterior.

“La actuación se quedó en mi mente toda la noche”, relató García en el libro Decoding Despacito: An Oral History of Latin Music. “Al día siguiente, cuando subimos al avión y me senté, esta canción salió volando de mi mente. Comienzo a dar golpecitos en la mesa del asiento de enfrente y me pongo a cantar: ‘Come on, shake your body, baby, do the song’. El resto estaba imcompleto, pero cuando aterrizamos lo tenía todo listo. Me levanté, le canté mi idea a Emilio y le encantó desde el principio”.

“Conga” se convirtió en un éxito internacional, alcanzando el No. 10 en el Billboard Hot 100 el 8 de febrero de 1986.

Después de dejar Miami Sound Machine, García continuó trabajando con grandes estrellas de la música latina como Chayanne y Julio Iglesias, mientras que “Conga” y otros de sus éxitos siguen siendo ampliamente licenciados para su uso.

“Kiki ha contribuido mucho a la cara de la música moderna tal como la conocemos. Sus colaboraciones con Miami Sound Machine llevaron la música latina al público mainstream”, dijo Golnar Khosrowshahi, fundador y director ejecutivo de Reservoir, en un comunicado. “Embarcarse en este acuerdo con Kiki significa una expansión notable de nuestros derechos en la música latinoamericana y es una oportunidad emocionante de diversificar aún más nuestro catálogo al tiempo que mantenemos nuestro enfoque en adquirir los derechos de éxitos perennes”.