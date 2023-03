Detrás del éxito de las giras latinas con sabor a nostalgia

La banda pop mexicana RBD, que colocó cinco éxitos en el Top 10 de la lista Hot Latin Songs a principios de la década de 2000, dio su último show en 2008, durante el cual anunció su disolución. Sus integrantes — Anahí, Dulce María, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher von Uckermann — no han subido juntos a un escenario desde entonces. Y, sin embargo, cuando RBD anunció recientemente que se reuniría para más de 40 espectáculos en arenas y estadios de todo el mundo en lo que llamó el Soy Rebelde Tour, se vendieron más de 1,5 millones de boletos en tan solo 24 horas, según el mánager de RBD, Guillermo Rosas.

La de RBD es la más reciente de una serie de giras de reunión de artistas latinos que están recaudando millones de dólares. La tendencia comenzó en 2020 cuando el supergrupo de bachata Aventura se reunió después de 10 años para su Inmortal Tour. Su primera etapa recaudó 24 millones de dólares después de 14 espectáculos, según Billboard Boxscore. Y en 2021, la icónica banda grupera mexicana de los años 80 Los Bukis se juntó después de 25 años para su propia gira por estadios; el recorrido de nueve fechas alcanzó el No. 6 en la lista Top Tours de fin de año de Billboard con casi 50 millones de dólares en ingresos brutos.

“Lo que hace que estos conceptos de giras nostálgicas sean poderosos es que son multigeneracionales”, dice Hans Schafer, vicepresidente sénior de giras globales de Live Nation, firma promotora de la próxima gira de RBD. En 2006, RBD, conceptualizado a partir de la telenovela mexicana Rebelde, tuvo la gira latina No. 1, con una recaudación bruta de casi 31 millones de dólares en 51 espectáculos. “La música se ha transmitido de generación en generación y sigue viva. Ahora estamos viendo más artistas interesados y entusiasmados por aprovechar la nostalgia de los fans”.

Pero como señala Rosas, también es arriesgado, considerando la incertidumbre involucrada en contratar artistas que no han estado de gira en décadas y no tienen números masivos de streaming. “El hecho de que tengas 50 millones de oyentes no significa que vayas a vender 1,5 millones de entradas en la taquilla”, dice. “Hace falta mucho más que streams para convertirse en parte de la cultura. Como managers y promotores, aprendes cómo cruzar esos puentes y no ir a ciegas en función de los números”.

Cuando Adolfo Romero, vicepresidente de programación del SoFi Stadium, Hollywood Park y YouTube Theatre, contrató a Los Bukis para sus espectáculos consecutivos en el SoFi, nunca se le pasó por la cabeza que un grupo de nostalgia no podría vender más de 70.000 entradas. “Vengo del fútbol [de grandes ligas]. Si podemos vender más de 70.000 para fútbol aquí, ¿cuál es la diferencia?”, le dijo previamente a Billboard. “Es el mismo grupo demográfico. Tenemos ingresos disponibles. Gran parte de nuestra comunidad trabajaba en la industria de servicios. Ahora muchos de sus hijos son graduados universitarios”.

El año pasado, las entradas para el evento inaugural de Bésame Mucho en Los Ángeles (como el festival When We Were Young, alimentado por la nostalgia) se agotaron en 12 minutos cuando se anunció el elenco inspirado en la década de 2000, que incluía a Juanes, Hombres G y Los Tigres Del Norte. En diciembre, Los Bukis encabezarán la segunda edición del festival.

“Nos enfocamos solo en lo que los fans querían ver y no en lo que sonaba en la radio”, dice John Frías, productor de Bésame Mucho y presidente de Frias Entertainment. “Mucha gente trajo a sus padres al festival. Fue un éxito”.

Frías duda en etiquetar estos espectáculos simplemente como giras de “nostalgia”, ya que no atraen solo a una generación de fans de mayor edad. Hay una nueva generación que también está descubriendo y acogiendo a estas bandas. “Hoy en día, los fans no estarán sujetos solo a la música de hoy. Les gustaba la música de ayer y les gusta la música de hoy”, dice categórico.

El descubrimiento musical podría ser un factor importante que contribuya al éxito masivo de RBD en el campo de las giras. En septiembre de 2020, el catálogo de RBD estuvo disponible por primera vez en las plataformas de streaming digital, incluyendo Spotify. “El contexto es muy importante para los datos”, dice Schafer. “Hay que entender de dónde vienen las cosas. Y giras como estas son una respuesta emocional a algo que se vivió hace años y ahora puedes inspirar y recordar esos momentos a la gente”.

Una versión de esta historia aparecerá en la edición impresa de Billboard del 1 de abril de 2023, en inglés.