¿Qué tal es Resso, la aplicación de streaming musical de TikTok?

Tras apoderarse de las redes sociales en cuestión de unos años, TikTok también tiene puesta la mira en el streaming de música. En 2020, Byte Dance, el propietario chino de la empresa, lanzó oficialmente la aplicación de streaming musical Resso en tres países (Brasil, India e Indonesia) con la ambición de extenderse pronto a nuevos territorios, probablemente bajo una marca asociada con su producto más famoso.

La primavera pasada, la compañía registró los nombres de usuario @TikTokMusic tanto en Twitter como en Instagram; en mayo, presentó una solicitud de marca ante la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos para un servicio con ese nombre. Y en octubre, el Wall Street Journal informó, y Billboard confirmó, que ByteDance está en conversaciones con los principales titulares de derechos musicales para lanzar su servicio de streaming de música en otros países de América Latina, el sudeste asiático, Australia y Nueva Zelandia. Según fuentes de la industria, al menos uno de esos acuerdos está cerca de concretarse. Un representante de TikTok se negó a hacer declaraciones.

Ciertamente, Resso — o TikTok Music — está llegando y promete sacudir el panorama competitivo actualmente dominado por Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube. ¿Pero qué pinta tiene? Para tener una idea de cómo se compara con la competencia, Billboard pidió a corresponsales en Brasil, India e Indonesia, los tres países donde se lanzó Resso, que probaran la aplicación. Descubrieron que la mayor diferencia de la plataforma con respecto a Spotify y otros grandes servicios de streaming de música es su nivel de interactividad, lo que también la hace más parecida a su aplicación hermana, TikTok.

Los usuarios de Resso pueden comentar sobre una canción y compartirla en redes sociales, incluidas “citas de letras”, para las cuales pueden elegir versos específicos. También pueden descubrir perfiles de otros usuarios a través de la sección de comentarios o de la lista de quienes dieron “me gusta” a las canciones. Los perfiles de usuario tienen una imagen, un “acerca de mí” y una imagen de portada que se puede personalizar. También muestra las preferencias de música, playlists, a quienes sigue y quienes son seguidores de un usuario, y en Resso, los usuarios pueden seguirse y enviarse mensajes entre sí.

Integración de letras

Al hacer clic en “feedback sobre letras”, los usuarios pueden señalar letras no sincronizadas o incorrectas y agregar traducciones. Cuando se probó por primera vez en la versión beta en 2019, Resso se parecía a TikTok en su capacidad de crear y compartir “vibras” — un GIF, una imagen o un videoclip que aparece automáticamente al fondo cuando se hace streaming de una canción — pero esa función se eliminó desde entonces.

Descubrimiento decepcionante

Resso es intuitivo. De manera similar a TikTok, los usuarios deslizan el dedo en la pantalla hacia arriba y hacia abajo para navegar entre canciones, lo que da la sensación de que se desplazan por un artículo web o navegan por un flujo interminable de contenido musical. En lugar de los botones de vista previa, siguiente, reproducción aleatoria y repetición que suelen tener los reproductores de música, Resso muestra letras sincronizadas en el tiempo. Pero su motor de recomendación carece de consistencia y no da la talla completamente al descubrir música, en comparación con Spotify y YouTube. En India, el stream del más reciente sencillo de Taylor Swift produjo un mensaje de “similar a ‘Anti-Hero’”, pero al hacer clic, este llevaba al usuario a una playlist de los éxitos en inglés más reproducidos en India. En Brasil, una playlist de “Classic Samba” constaba de solo 12 temas, algunos de los cuales no eran clásicos, mientras que una lista de “Isso é Bahia!” (Esto es Bahía) generó 52 canciones. En Indonesia, las recomendaciones iniciales arrojaron al azar canciones indonesias, algunas bandas sonoras de anime japonés, muchos títulos pop y remixes o versiones de artistas menos conocidos.

Sin restricciones de importación

Resso puede importar playlists de más de 10 servicios de streaming, incluidos Spotify, Amazon Music, Apple Music y YouTube, mediante una sociedad con la aplicación TuneMyMusic. Cuando los usuarios permiten que Resso acceda al micrófono de su teléfono, desbloquean una función que identifica canciones según los sonidos del entorno u otras aplicaciones del teléfono, algo así como tener una aplicación Shazam integrada.

Sin artistas de Sony

Como informó Billboard a principios de este año, Sony Music Entertainment retiró su catálogo de Resso a nivel mundial. La ausencia se sintió en los tres países. Además de carecer de los catálogos de Harry Styles (Columbia) y Meghan Trainor (Epic), la playlist Top 50 de Resso en India no tiene el éxito “Kesariya”, lanzado por ese grupo discográfico; en Brasil, los catálogos de Som Livre/Sony de varios de los artistas más populares del sertanejo, incluida Marília Mendonça, no están disponibles; y en Indonesia, “Just Give Me a Reason” de P!nk (controlado en parte por Sony Music Publishing), y “Sweater Weather” de The Neighbourhood (Columbia), no estaban disponibles, y en su lugar se presentaban versiones de artistas menos conocidos.

Muchos anuncios

El precio de suscripción mensual de Resso es de alrededor de 1,45 dólares en India, 3,19 dólares en Brasil y 3,46 dólares en Indonesia para el plan individual, aproximadamente lo mismo que Spotify en India y ligeramente menos que en Brasil e Indonesia. (Apple Music, a unos 1,20 dólares por un plan individual, cuesta menos en India). El servicio gratuito con publicidad es menos fácil de usar que la versión de Spotify en los tres países. La cantidad de anuncios por hora en Resso es mayor que en Spotify, y los usuarios deben cerrar manualmente los anuncios para que se reproduzca la siguiente canción. En India, los usuarios gratuitos están limitados a 60 minutos de música por día, aunque ver un anuncio de video de 15 a 20 segundos de duración desbloquea una hora adicional. Y en Brasil e Indonesia, Billboard encontró dos o tres anuncios por canción. (Y descubrió, en Brasil, que los usuarios solo pueden saltarse seis canciones por hora, y luego tienen que esperar otra hora para poder saltarse canciones nuevamente).