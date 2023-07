Myke Towers firma con S10 Entertainment de Brandon Silverstein: exclusiva

Myke Towers ha firmado un contrato de management con S10 Entertainment de Brandon Silverstein. El contrato, en asociación con Orlando “Jova” Cepeda (One World Music) y José “Tito” Reyes (Casablanca Records), se produce tras el éxito viral de Myke con su canción “LALA”, que encabezó la lista Top 50 Global de Spotify y entró en el No. 50 de la lista Hot Latin Songs de Billboard (con fecha del 15 de julio).

“Estoy muy emocionado de unirme a Brandon y a la familia S10”, dijo Myke en un comunicado. “Nuestras visiones están alineadas y creo que el hecho de que Brandon comprenda claramente mi visión artística y la cultura es una victoria. Estoy deseando seguir expandiéndome globalmente y el éxito que hemos tenido con ‘LALA’ llegando al #1 es solo una prueba de que no hay límites”.

Con su último álbum, La Vida Es Una, el rapero puertorriqueño consiguió su tercer top 10 consecutivo en Top Latin Albums al debutar en el No. 9 de la clasificación del 8 de abril. La Vida Es Una está precedido por Easy Money Baby de Myke, que alcanzó el No. 1 en la lista en 2020, y Lyke Mike (2021) que llegó al No. 3.

Mientras tanto, Silverstein — que en junio se separó de Anitta tras ayudar a orquestar la irrupción mundial de la pop estrella brasileña — amplió S10 Publishing en asociación con Avex USA y ahora publica y representa a autores, productores y compositores como HARV (“Peaches” de Justin Bieber) y el ganador de un Grammy Jasper Harris (“First Class” de Jack Harlow). Según Silverstein, el catálogo editorial de la compañía ha superado ya los 12.000 millones de streams. Myke se une a la lista de S10, que incluye a Normani, entre otros artistas.

“S10 ha disfrutado de un éxito increíble en los últimos años y, por muy orgulloso que esté de ello, estoy más entusiasmado con lo que vamos a trabajar a continuación”, añadió Silverstein, CEO y fundador de S10. “Con notables trabajos en cartera para la gestión y la edición, y nuevos proyectos discográficos y cinematográficos, siento que estamos entrando en un renacimiento creativo. Estoy encantado de dar la bienvenida a Myke Towers y estamos entusiasmados de continuar su expansión a nuevas audiencias a nivel mundial”.