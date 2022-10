María Fernández, EVP y COO de Sony Music Latin Iberia, en el podcast Latin Hitmaker

Como COO (directora general de operaciones) y EVP (vicepresidenta ejecutiva) de Sony Music Latin Iberia, María Fernández es una de las mujeres más poderosas de la música latina. Pero el poder rara vez está en su mente.

“El poder es algo que nunca busqué y algo en lo que realmente nunca pienso”, dice Fernández. “Para mí el poder real es el poder que no necesita ser ejercido, ¿no?”.

De hecho, Fernández fue durante mucho tiempo un arma secreta de Sony que trabajaba en gran medida tras bastidores, hasta que su jefe, el director ejecutivo y presidente Afo Verde, la impulsó a seguir adelante.

“Me dijo que para entender realmente este negocio y poder realmente aportar valor a este negocio dentro de lo que era mi función, yo tenía que pasar más tiempo con managers, con artistas, ir a eventos, interrelacionarme muchísimo más con gente de la industria. Me permitió tener una visión que normalmente no todos los financieros o no todas las personas que hacen este tipo de rol tienen acceso a verlo”, dice Fernández, que en un momento fue CFO (directora general de finanzas) de la discográfica.

En este episodio de Latin Hitmaker, Fernández habló con franqueza sobre su ascenso a COO, equilibrar su exigente trabajo con la maternidad, las interioridades de las finanzas y por qué los gerentes son sus “artistas”.

Escucha el podcast completo aquí:

Estos son tres momentos destacados de la conversación:

Sobre los managers como artistas: “La verdad es que te diría que mis artistas son los managers, ¿no? Yo soy algo así como que un A&R [artistas y repertorio] de managers en el sentido de que yo trabajo muy de cerca con ellos, normalmente sobre todo en los últimos años, donde parte de la visión estratégica va por identificar esas personas que tienen un talento excepcional dentro de lo que es la industria y ver qué tipo de negocio podemos hacer con ellos, como para asociarnos de algún modo dentro de lo que es para nosotros la convicción de que tienen la habilidad de crear valor. Y obviamente nosotros queremos ser parte de ese proceso y de lo que creemos que tienen el potencial de crear. Y dentro de esa, de esa visión, sí he tenido que trabajar muy de cerca con diferentes managers, con personas que han creado labels esa parte lo que sería mi equivalente a la parte más artística. Diría que mis “artistas” son los managers con los que trabajo”.

Sobre su filosofía para hacer tratos: “Yo soy de las que cree que para que un negocio sea bueno por lo menos uno o dos años después de hacer el negocio, las dos partes tienen que sentir que hicieron un buen negocio, no eso de lograr conseguir los mejores términos posibles, perjudicando de alguna forma al que es tu socio no es algo que funcione en el largo plazo. Y como te digo, aquí estamos apostando al talento de ciertas personas y definitivamente no es una buena receta el tratar de sacar ventaja o sacar partido. Así que yo me considero una negociadora justa que busca que las dos partes tengan que ganar dentro de una negociación, ¿no?”

Sobre el equilibrio entre maternidad y trabajo: “Creo que lo primero que tenemos que dejar bien claro es que no es necesario elegir. Viste que durante muchísimo tiempo era como esperado que en el momento en el que tú ibas a tener un bebé tenías que elegir entre o tu familia o tu trabajo. Y siempre fue como la norma. Parte de lo que yo hago es dejar bien claro que no hay que elegir. Definitivamente, el tener un hijo primero desde el manejo del estrés hasta la organización del tiempo, hasta el establecer prioridades. O sea, hay una cantidad de áreas donde definitivamente hay un antes y un después cuando tienes un hijo. Es más, creo firmemente que ser madre es una ventaja competitiva en el mundo laboral”.

Todos los episodios de Latin Hitmaker están disponibles en Spotify y en la mayoría de las plataformas de podcasts.