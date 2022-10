Lady Gaga finaliza The Chromatica Ball con $112 millones

En los últimos años, el ciclo típico de un álbum ha consistido en lanzar un sencillo, anunciar un puñado de conciertos, fijar una fecha de lanzamiento, enfrentarse a una pandemia mundial y esperar dos años a que tu gira mundial eche a andar. Treinta meses después de que las entradas salieran a la venta, Lady Gaga puso punto final a su tour The Chromatica Ball, mucho más grande de lo que se planeó originalmente, con una suma de 112,4 millones de dólares y 834.000 boletos vendidos, según cifras reportadas a Billboard Boxscore.

La encarnación original de The Chromatica Ball era un conjunto de dos espectáculos europeos (París el 24 de julio de 2020, y Londres el 30 de julio), y cuatro espectáculos norteamericanos (Boston el 5 de agosto, Toronto el 9 de agosto, Chicago el 14 de agosto, y East Rutherford, Nueva Jersey, el 19 de agosto). Postergada primero para 2021 y nuevamente para 2022, la gira se expandió de seis shows a 20 con presentaciones en cinco mercados de Europa (incluidos dos shows en Londres), 11 en América del Norte y una doble cartelera en Tokio.

Al igual que les ocurrió a Harry Styles y Dua Lipa, posponer sus shows hasta 2022 a causa de la pandemia generó mayor expectativa en lugar de falta de atención. Gaga arrasó en Alemania, Suecia, Francia, los Países Bajos e Inglaterra, ganando 28,3 millones de dólares en seis espectáculos en julio. Siguió con una etapa en Norteamérica, que amasó 72,6 millones de dólares en julio y agosto, más dos shows en Tokio que generaron 11,5 millones de dólares el 3 y 4 de septiembre.

Gaga se anotó, de paso, un puñado de récords locales, alcanzando la recaudación más alta en la historia del Hershey Park Stadium de Pensilvania. Entre los compromisos de una sola noche, tiene la mayor recaudación de todos los tiempos en el Oracle Park de San Francisco (7,4 millones de dólares), la mayor asistencia en el Fenway Park de Boston (38.267 personas) y la mayor recaudación y asistencia en el Wrigley Field de Chicago (6,9 millones de dólares; 43.019 personas). El único evento con una mayor recaudación en el Dodger Stadium de Los Angeles fue The Classic West de 2017, el festival de rock clásico de dos días encabezado por The Eagles y Fleetwood Mac.

La gira Chromatica Ball fue la primera de Gaga sola en estadios, pero no fue su primer evento de este tipo. Ya con The Monster Ball (2009-11), la cantante actuó en estadios de varios mercados mexicanos y agotó las entradas para sus dos noches en el Foro Sol de la Ciudad de México, con 111.000 boletos vendidos.

El apetito de Gaga por los estadios se extendió a Asia, Europa, América del Sur y Africa con The Born This Way Ball (2012-13) y ArtRave: The Artpop Ball (2014), combinados con arenas en cada continente y exclusivamente en lugares cerrados en América del Norte. En sentido inverso, The Joanne Ball (2017-18) combinó arenas y estadios en Norteamérica, pero se limitó a las arenas en su gira europea limitada.

A pesar de su expansión de 2022, The Chromatica Ball fue relativamente breve en comparación con sus giras anteriores. Pero trasladarse a los estadios le permitió a Gaga elevar su audiencia nocturna al máximo, con un promedio de 41.700 boletos por noche, un 127% más que su récord anterior de 18.400 entradas en The Born This Way Ball. En ingresos nocturnos, The Chromatica Ball saltó un 190%, recaudando 5,6 millones de dólares, superando así los 1,9 millones de dólares de The Joanne Ball.

Con solo 20 conciertos, The Chromatica Ball se convirtió en la gira más lucrativa de Gaga en una década y representó su tercera gira de 100 millones de dólares, después de The Monster Ball y The Born This Way Ball.

En total, Lady Gaga tiene ingresos brutos reportados de 689,5 millones de dólares y una asistencia de 6,3 millones a lo largo de su carrera.