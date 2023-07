La Academia de la Grabación subirá un 50% la cuota anual de sus miembros: Exclusiva

La Academia de la Grabación aumenta la cuota anual de sus miembros de 100 a 150 dólares, su primer incremento desde el año 2000. La Academia notificó a sus miembros el aumento del 50% en un correo electrónico el lunes (10 de julio).

El aumento entrará en vigor el 1 de agosto. Las cuotas presentadas antes del 31 de julio reflejarán la tarifa anterior.

El CEO de la Academia Harvey Mason Jr. explica a Billboard que si un miembro dice que el aumento de la cuota le causaría dificultades, harán los ajustes necesarios, como hicieron durante la pandemia.

Mason afirma que un porcentaje “pequeño pero significativo” de afiliados alegó dificultades durante la pandemia y se les concedió una exención de cuotas. “También hubo algunos que pagaron cuotas dobles durante la COVID para ayudar a quienes no podían pagarlas”, añade.

“Si la gente tiene dificultades [con esta subida de tasas], vamos a seguir con esa política”, dijo. “No se trata de intentar sacar dinero a gente que no lo tiene. Se trata simplemente de hacer una valoración justa. Así que, cuando alguien diga que no podemos permitirnos jugar a 150 dólares, vamos a decir: ‘Bien, ¿qué puedes permitirte? Oh, no puedes permitírtelo, no hay problema. Te queremos como miembro a pesar de todo'”.

A la pregunta de si la gente se aprovecha de esta actitud indulgente, Mason respondió: “Estoy seguro de que hay un pequeño porcentaje de personas que pueden aprovecharse de ello, pero en su mayor parte la comunidad musical es gente buena y justa. Si te dedicas a la música, la creatividad y el arte, no sueles [buscar formas de engañar al sistema]. No vamos a preocuparnos por los pocos que puedan tener eso en su corazón”.

La Academia también tiene una política de exención del pago de entradas. Todos los miembros profesionales y con derecho a voto de la Academia de la Grabación reciben cinco “entradas de cortesía” al año. Si deciden participar con más de cinco entradas, deben pagar. Este año, la cuota es de 40 dólares para las inscripciones realizadas entre el 17 y el 31 de julio, 75 dólares para las inscripciones realizadas entre el 1 y el 23 de agosto y 125 dólares para las inscripciones realizadas entre el 24 y el 31 de agosto.

Pero la Academia señala: “Cualquier miembro al que le supongan una carga las tasas de inscripción puede solicitar su exención poniéndose en contacto con el departamento de premios”.

La Academia justifica el cobro de una cuota a cualquier miembro que presente más de cinco candidaturas diciendo: “La estructura de la cuota por candidatura anima a los participantes a considerar el valor de cada una de ellas y a tomar decisiones conscientes para presentar trabajos que realmente consideren merecedores de un Grammy”.

A continuación el texto íntegro del correo electrónico de la Academia a sus miembros anunciando el aumento:

“Como parte de nuestro compromiso continuo para mejorar las experiencias de nuestros miembros, implementaremos un aumento en las cuotas anuales de membresía a 150 dólares, a partir del 1 de agosto de 2023.

“Es importante destacar los importantes logros que hemos alcanzado juntos desde el último aumento de las cuotas en 2000. Hemos organizado más de 650 eventos a través de 12 Capítulos, celebrado y reconocido a innumerables nominados y ganadores de los Premios GRAMMY, proporcionado 110 millones de dólares en ayuda a través de MusiCares, y apoyado activamente la aprobación de numerosos proyectos de ley tanto a nivel estatal como federal para proteger los derechos de los creadores.

“Gracias a su afiliación, sus aportaciones económicas a la Academia nos han permitido realizar todo el importante trabajo que hemos llevado a cabo, y han permitido que nuestra organización crezca y se adapte a la par que nuestro sector, en constante evolución.

“Agradecemos sinceramente su constante afiliación y su inquebrantable apoyo. Gracias a su dedicación podemos garantizar la prosperidad continuada de la música. Juntos, mantendremos floreciente el espíritu de la música”.