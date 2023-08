Juliana Velásquez firma acuerdo con Warner Music México en alianza con MUN Entertainment

Juliana Velásquez firmó un contrato de distribución con Warner Music México, en una alianza con MUN Entertainment, conoció Billboard.

Se espera con esta asociación que la carrera musical de Velásquez alcance nuevos horizontes y llegue a audiencias más amplias. La cantautora colombiana — una de las artistas latinas a seguir de Billboard en 2022 — seguirá teniendo el control creativo de su proyecto.

“Admiro muchísimo a Juliana, su talento y creatividad son impresionantes”, dijo Daniel Mora, managing director de Warner Music Andina, en un comunicado de prensa. “He sido testigo de su increíble evolución como artista y la conexión que establece tanto con sus fans como con el público en general. Su voz es simplemente cautivadora y tiene el poder de conquistar a todas las personas que la escuchan. Nos emociona enormemente ser parte de su trayectoria y continuar siendo testigos de cómo su arte sigue floreciendo”.

Alejandro Mejía, GM, artist strategy of Warner Music México, agregó: “Estamos muy felices de que Juliana y su equipo hayan confiado en Warner Music en esta etapa de su carrera. Para nosotros es un orgullo poder ayudarles a cosechar los éxitos que han venido trabajando desde hace años en Colombia y hacer parte fundamental de los que va a sembrar en otros territorios, en los que tenemos la seguridad de que va a seguir cautivando con su enorme talento y carisma”.

Velásquez ha lanzado dos álbumes de estudio: Juliana (2021) y Dos, Dos, Dos (2022). En 2021 ganó el codiciado Latin Grammy al mejor artista nuevo, premio por el que compitió con otros nueve debutantes — incluidos Paloma Mami, Bizarrap, Boza y Maria Becerra — en una categoría difícil de predecir.

“Mi carrera como actriz y cantante comenzó cuando era muy pequeña. Tenía cuatro años cuando entré a una academia de teatro en Colombia. […] Esa academia se convirtió en mi casa”, dijo Velásquez anteriormente a Billboard. “Oficialmente, comencé a cantar y actuar cuando tenía siete años y desde entonces no he parado. Aprendí a escribir canciones porque cuando estábamos ensayando para nuestros musicales, escuchaba las letras y pensaba que era mágico que pudieras contar historias a través de la música. Entonces, me iba a casa después de los ensayos y escribía mi propia versión de las canciones que habíamos ensayado”.

Velásquez actualmente promociona “Cuando te encuentre”, su primer sencillo bajo el nuevo acuerdo y parte de su próximo álbum de estudio, Mar Adentro.