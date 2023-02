J Balvin quiere ‘guiar’ a empresarios latinos y dueños de pequeñas empresas en colaboración con Miller Lite

En un nuevo esfuerzo colaborativo con Miller Lite, J Balvin quiere retribuir a las empresas propiedad de latinos y abrirles caminos a través del programa “J Balvin’s Tab”.

Explorar Explorar J Balvin See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

En una colaboración con Accion Opportunity Fund, “un sistema de apoyo financiero a pequeñas empresas que promueven la justicia racial, de género y económica para todos”, según su sitio web, se ideó una pinta de edición limitada inspirada en la vibrante marca de Balvin para paquetes de nueve y 15 botellas. Una parte de las ganancias de cada compra, hasta 150.000 dólares, será donada a AOF por Miller Lite y financiará a casi 50 empresarios y emprendedores latinos en todo Estados Unidos.

Relacionadas Yvette Medina nombrada jefa de música latina de YMU

Además, Miller Lite regalará hasta 10.000 cervezas por semana entre el 1 de marzo y el 30 de abril, y los fans tendrán la oportunidad de ganar productos exclusivos autografiados por J Balvin visitando www.millerlite.com/jbalvin.

A continuación, el artista colombiano habla más con Billboard sobre la iniciativa.

No es la primera vez que te asocias con Miller Lite. Cuéntanos sobre tu nueva iniciativa y el propósito de “J Balvin’s Tab”.

Miller Lite y J Balvin volvemos a juntarnos para apoyar siempre a nuestra comunidad latina con sus pequeños negocios y sus ideas emprendedoras. Queremos ayudar a los empresarios a aprender cómo elevar sus negocios y guiarlos sobre dónde deben estar. Y también ayudarlos financieramente, para que puedan hacer las inversiones adecuadas y crecer. Al comienzo de mi carrera, no tenía a nadie que me dijera adónde ir. Como no tenía eso, tuve que aprender por mi cuenta, y ahora quiero ayudar a otros para que la tengan más fácil.

En la botella de edición limitada vemos algunos de tus elementos característicos, como el relámpago, las caritas felices y los colores. ¿Por qué estas imágenes son tan representativas de tu marca?

Todo eso es de veras genuino de lo que siempre he querido mostrar. No es que quise diseñar un relámpago o una carita feliz solo porque sí. Cuando llegué al negocio [de la música] quise cambiar la perspectiva de que yo era malo o tenía malas intenciones. Es obvio que viniendo de Colombia, con un pasado tan oscuro, quisiera conquistar alegría, y de ahí vienen los smileys. Se convirtió en una marca mía. Estos [diseños] siempre aparecen en mis colaboraciones, en mis shows, en esta campaña y en todo lo que tenga que ver con J Balvin. Es una marca muy poderosa.

Courtesy of Miller Lite

Courtesy of Miller Lite

Ahora que alientas a los empresarios latinos con esta campaña, ¿cuál ha sido el mejor consejo empresarial que has recibido?

Hay muchos, pero uno de los mejores que he sentido muy cerca es buscar una carrera que realmente te apasione y disfrutes. Muchas veces hay quienes trabajan para ganar dinero y se enfocan más en ganar dinero que en lo que realmente aman. Yo digo: sigue tus sueños porque tarde o temprano verás los resultados.

En ese sentido, ¿qué tipo de negocio te gustaría iniciar que no esté relacionado con la música?

Estamos en sintonía porque me encanta la moda y esta siempre ha sido una de mis pasiones, como la música y la arquitectura; entonces, me gustaría hacer un proyecto de moda que tenga un impacto global en todos los latinos.

Y si pudieras compartir un par de cervezas con dos colegas y hablar de negocios, ¿con qué artistas sería?

¡Guau! ¡Muy bueno! Sé que trabajaría con Anitta, sé que es una gran persona y sé que es alguien que se concentra. Y, guao, no todo el mundo está enfocado en los negocios, ¿sabes? Eso es algo que se respeta todavía. También diría que con Maluma; también es un hombre muy emprendedor.