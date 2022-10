World’s Hottest Tour de Bad Bunny recauda récord de 123,7 millones de dólares en septiembre

Por cuarta vez este año, Bad Bunny impera en el Billboard Boxscore mensual con la gira más taquillera de septiembre. En febrero, se convirtió en el primer artista latino en encabezar la lista desde que comenzó el ranking mensual en febrero de 2019. En marzo, obtuvo el total mensual más alto para una gira por estadios desde que se lanzaron las listas. En agosto, cuando colmó los estadios, se hizo con el título del solista con la mayor recaudación mensual.

Con su victoria de septiembre, Bad Bunny se está quedando sin récords que superar. Con sus 11 espectáculos del 1 al 30 de septiembre, World’s Hottest Tour ganó 123,7 millones de dólares y vendió más de 500.000 entradas, según cifras reportadas por el Billboard Boxscore. Esa es la recaudación en bruto más alta en un mes desde que comenzaron estas listas, y supera la de 95 millones de dólares de los Rolling Stones en agosto de 2019, con lo que Bad Bunny se convierte en el primer artista en ganar más de 100 millones de dólares en un solo mes.

La gira de Bunny en septiembre abarcó tres mercados en Texas (Houston, San Antonio y Arlington) y California (Oakland, San Diego e Inglewood), además de incluir dos espectáculos en Las Vegas y uno en Phoenix. Su doble cartelera del 30 de septiembre al 1 de octubre en el SoFi Stadium de Inglewood fue lo más destacado, ganando 31,1 millones de dólares de 99.816 boletos vendidos, aunque la mitad de esa suma contará para el ranking de octubre.

Como se informó anteriormente, los espectáculos de septiembre (y uno de octubre) de Bad Bunny elevan el total norteamericano amasado por el World’s Hottest Tour a 232,5 millones de dólares, impulsado por cifras récord locales en cuatro de cada cinco lugares en los que se presentó.

Además, su última victoria lo coloca en buena compañía, empatado con Elton John con la mayor cantidad de meses a la cabeza de la lista Top Tours. Cada artista ha imperado en cuatro ediciones mensuales: John tres veces en 2019 y una vez en 2020, y Bad Bunny todas las veces en 2022. Y algo aún más impresionante para Bunny: está invicto.

Obtuvo los máximos honores en febrero y marzo, al comenzar El Último Tour Del Mundo, se tomó gran parte de la primavera y el verano libres y regresó en agosto, cuando recuperó el primer puesto (y nuevamente en septiembre). Dio tres conciertos en abril y julio, pero si Bad Bunny estuvo propiamente de gira en 2022, ha sido No. 1 en Top Tours.

Elton John ocupa el segundo lugar de Top Tours por séptimo mes en 2022. Las únicas veces que no se ubicó en el segundo lugar, mayo y agosto, realizó muy pocos espectáculos (cuatro y uno, respectivamente). Esto significa que es la cuarta vez en 2022 que Bad Bunny y John lideran en los puestos 1-2. Los shows de septiembre de John ganaron colectivamente 57,2 millones de dólares y vendieron 350.000 boletos.

El puesto No. 3 lo ostenta otro cantautor británico que encabeza las listas de éxitos, pero de una generación diferente: Harry Styles, con 54,4 millones de dólares y 223.000 entradas vendidas. Esto equivale 41,5 millones de dólares por los últimos nueve de sus 15 espectáculos en el Madison Square Garden, y 12,9 millones de dólares por los primeros cuatro de sus seis shows en el Moody Center de Austin. Combinada con sus shows de agosto, las presentaciones de Styles en el MSG amasaron 63,1 millones de dólares y congregaron a 277.000 fans.

La porción de septiembre de Styles en Nueva York se pone a la cabeza de la Top Boxscores, casi por un margen de 2:1. Le siguen tres shows de Bad Bunny: dos en el Sofi Stadium de Las Vegas, que ganaron 22,1 millones de dólares y vendieron 92.440 boletos; dos en el Petco Park de San Diego, con 20 millones de dólares y 79.000 boletos vendidos; y dos en el Minute Maid Park de Houston, con 19,6 millones de dólares y 84.000 boletos vendidos.

Además, después del 2-3-4 de Bad Bunny, le sigue Daddy Yankee en el No. 5, con un tres conciertos en el Estadio Monumental en Santiago de Chile, donde ganó 17,7 millones de dólares y vendió 197.000 entradas. Eso es casi un barrido completo entre los cinco primeros para el promotor latino Cardenas Marketing Network.

Los shows de Santiago resaltan un gran mes para Daddy Yankee, en el No. 5 de la Top Tours, con una suma de 43 millones de dólares. Incluyendo algunos informes de los shows de octubre, la gira de despedida del ídolo del reggaetón ha ganado 120,2 millones de dólares desde su inicio el 25 de julio, lo que la convierte en la segunda gira latina con mayor recaudación en la historia del Boxscore, solo detrás de la World’s Hottest Tour de Bad Bunny.

La avalancha latina continúa con Karol G en el No. 9, ganando 32 millones de dólares en 15 conciertos en septiembre. A diferencia de Bunny y Yankee, su gira es promovida por AEG Presents, que se destaca por otra parte con John en el No. 2 y, a través de la subsidiaria Concerts West, con Roger Waters en el No. 12.

Los últimos conciertos de verano en estadios salpican la lista Top Tours, de Lady Gaga y Red Hot Chili Peppers en los números 6-7, a The Weeknd, y Def Leppard y Motley Crue en los números 13 y 17, respectivamente.

Y aunque el Mathematics Tour de Ed Sheeran se volverá global en 2023, las fechas finales de su tramo europeo lo colocan en el cuarto lugar con 50,6 millones de dólares. Esto hace un total de cuatro giras de 50 millones de dólares en septiembre, igualando el récord de agosto.

Los espectáculos de Styles en el Madison Square Garden ayudan a que el emblemático estadio de Nueva York vuelva al No. 1 de la lista Top Venues, con más de 15.000. En septiembre, los espectáculos en el MSG recaudaron 64,4 millones de dólares y vendieron 345.000 boletos. Además del exmiembro de One Direction, el recinto acogió a Pearl Jam, Karol G, The Killers, Roxy Music y, por supuesto, a Billy Joel.