George Prajin, Ejecutivo del Mes de Billboard Español

Cada último día hábil del mes, el equipo de Billboard Español destaca a un ejecutivo de la industria detrás de un gran éxito de las últimas cuatro semanas, sea un sencillo, un álbum, una gira o un evento musical. Este es nuestro Ejecutivo del Mes para abril de 2023.

Nombre: George Prajin

Título: CEO, Prajin Music Group

País de origen: EE.UU.

Sede: Los Ángeles

Campo de acción: Como CEO de Prajin Music Group, George Prajin — quien creció escuchando y vendiendo música en la tienda de discos de su padre y fue abogado de entretenimiento antes de tener su propia compañía discográfica — está involucrado en cada pequeño detalle del negocio, desde desarrollo de artistas y producción, hasta supervisión de campañas globales de marketing, presupuestos y colaboraciones.

Por qué es nuestro Ejecutivo del Mes: En cuestión de un año, Prajin ayudó a llevar a Peso Pluma — el único artista firmado a su sello independiente Prajin Records — a convertirse esta semana en el primer exponente del género regional mexicano en alcanzar el top 5 del Billboard Hot 100. El cantante de 23 años oriundo de Guadalajara logró la hazaña con su colaboración con Eslabón Armado “Ella baila sola”, y tiene otras siete canciones en la lista. Tal ha sido su éxito que Prajin le dio su propio sello discográfico, Double P Records, anunciado en días recientes con tres artistas ya firmados.

En sus palabras, ¿cuál cree que ha sido la clave del éxito de Peso Pluma?

Cuando vi a Peso por primera vez en el estudio, sentí que era el artista en el que realmente podía invertirlo todo. Tenía el talento, tenía la habilidad de hacer cualquier tipo de género… Es un individuo súper talentoso — escribe, produce, toca la guitarra. Y también tiene un compañero de composición increíble que es su primo, Tito Laija, que ahora es uno de sus artistas. Así que tiene todo un arsenal. Como sello, como ejecutivo, nosotros proporcionamos los medios y la estrategia y simplemente hacemos que su música se publique. Creo que esa ha sido la fórmula del éxito.

Acaba de lanzar Double P Records con Peso Pluma, una subdivisión de Prajin Records de la que el artista ahora es CEO y director de A&R. ¿Qué espera de este nuevo sello?

Hace mucho aprendí que uno tiene que recompensar a la gente por el éxito que se han ganado. Como dije antes, la primera vez que lo vi en el estudio vi que estaba tan consciente de la producción, de la instrumentación, de todo. Me dejó sencillamente impresionado con su talento en todos los aspectos de la industria del entretenimiento. Cuando empezamos a hablar sobre el negocio, noté que, aunque no tenía mucha experiencia, aprendía muy muy rápido. También vi que tiene un muy buen oído para A&R y le dije, ‘¿Sabes qué? Mereces tener tu propio sello’. Este proyecto explotó en cuestión 12 meses, así que todo es nuevo para él… Todo lo que esperaba hasta el momento ha llegado a buen puerto. Al primer lanzamiento (“Rosa pastel”) de su primer artista, Jasiel Nuñez, que él firmó 100% por su cuenta, le está yendo extremadamente bien… ¿Qué espero? Nada menos de lo que estamos atravesando en este momento. Yo creo que el cielo es el límite.

¿Qué es lo próximo para su compañía?

He sido muy afortunado de estar en este negocio durante tanto tiempo, y estoy muy entusiasmado con esta nueva industria en la que estamos, donde tienes la capacidad de globalizarte. En el mundo físico, era muy difícil volverse global: tenías que fabricar el producto, tenías que ir a territorios individuales y hacer que tocaran tu canción en la radio. Aquí, simplemente subes algo a Internet, a TikTok, y a uno de tus distribuidores digitales, y potencialmente puedes tener un éxito mundial en un par de días. Por supuesto, necesitas saber qué hacer con eso, saber cómo maximizar la oportunidad y saber, si obtienes una chispa, cómo convertirla en un infierno. No digo que hayamos dominado eso, pero por ensayo y error y mucha inversión, creo que finalmente descubrimos cómo al menos darle al artista la mejor oportunidad de hacer que se escuche su música. Así que, me asociaré con Peso Pluma y su sello y lo apoyaré al 100%. Siento que la mayoría del desarrollo y lanzamiento de artistas en adelante probablemente sea a través de Double P Records.