Las ejecutivas en el Salón de la Fama inaugural de Mujeres Latinas en la Música de Billboard

Como parte la edición inaugural de Mujeres Latinas en la Música, Billboard celebra en su “Salón de la Fama” inaugural a ejecutivas radicadas en Estados Unidos con más de 20 años de experiencia, que trabajan activamente por un cambio positivo, inclusión y equidad de género en la industria de la música.

Marta Artaso

Vp of catalog, Latin region, Spain & Portugal, Sony

Artaso lidera la estrategia del catálogo de Sony en la región Latin Iberia, desarrollando campañas innovadoras como la coincidencia de la campaña de Navidad con el Mundial de Fútbol, que resultó en un aumento del 30% en el consumo del catálogo navideño. Artaso, quien antes estaba basada en Madrid, dice que mudarse a Miami en una posición de liderazgo fue “transformador”. “Me permitió tener una perspectiva más regional y ampliar mi visión de cómo funcionan los mercados, identificar oportunidades de crecimiento y fortalecer mi liderazgo en un ambiente multicultural y diverso”.

Leslie Ahrens

Senior vp of creative, Latin America, Kobalt Music

Con una carrera que abarca 20 años, ocho de los cuales han transcurrido en Kobalt Music, Ahrens dice que uno de sus “logros más grandes y de mayor orgullo hasta ahora” es contratar a grandes compositoras como Karol G. “Cuando la firmamos en 2017, era una artista relativamente desconocida. Creímos en su talento y verla crecer y convertirse seis años después en una superestrella femenina latina mundial es increíble”, dice. Ahrens le atribuye a Nestor Casonú, actual presidente de Kobalt Music para América Latina, el haberle enseñado el negocio editorial musical desde el día en que comenzó como recepcionista.

Karol G, firmada como compositora a Kobalt, es la primera mujer en colocar un álbum en español en el No. 1 del Billboard 200 con Mañana Será Bonito. Ricardo Arduengo/AFP/GI

Claudia Arcay

Senior vp of entertainment, Loud and Live Entertainment

Los 20 años de Arcay en la industria de giras se reflejan en su primera década como promotora en NYK Productions, donde produjo tours para Maná, Luis Miguel y Alejandro Sanz, por nombrar algunos; seguido de ocho años en WK Entertainment, donde fue mánager de gira de Carlos Vives y luego ascendió a gerente de negocios. Ahora, en Loud and Live, gestiona múltiples áreas del negocio con artistas de primer nivel como Camilo, Farruko y Vives. Arcay califica a su abuela, Carmen Gracian de Malpica, como su mayor inspiración: “Ella me enseñó que ninguna meta es difícil de lograr, que mi voz importa y que podía ser la mujer profesional y de familia que siempre soñé ser”.

Mary Black-Suarez

Owner/president/CEO, MBS Special Events

Con casi cuatro décadas de experiencia en música y televisión, Black-Suarez fundó hace cinco años su propia compañía de producción y entretenimiento, MBS Special Events. Entre las cosas que la inspiran, menciona la buena música y la oportunidad de cambiar la vida de alguien para mejor, algo que recuerda haber vivido de manera memorable a principios de los 90, cuando trabajó en una edición del Festival OTI en EE.UU. “Este concurso de música para cantautores fue el que me dio la primera oportunidad de cambiar la vida de alguien”, dice. Y también cambió la suya: “Después de 30 años puedo reafirmar que este mundo y sus historias me sigue enamorando”.

Mariauxy Castillo-Vitale

Head of buzz marketing, Apple Latin America

“La creatividad que existe en la comunidad latina” no deja de inspirar a Castillo- Vitale. Una de sus pasiones, de hecho, es “identificar a nuevos creadores desde una etapa temprana”, afirma la ejecutiva, cuyo trabajo en Apple es establecer y desarrollar relaciones de trabajo con personas influyentes en la

región latinoamericana. Entre sus mayores logros cita momentos “únicos” de su trayectoria, desde sus principios como productora en MTV, hasta trabajar con Madonna en el sello Maverick y con el equipo de management de Ricky Martin, y unirse a la agencia de talento CAA. “Veo mi currículum y me siento orgullosa de ser una mujer latina que ha trabajado en empresas icónicas y líderes en sus categorías”.

Sonia Clavell

President/CEO, Clavell Marketing/Diamond Music; artist manager, Ivy Queen

Cuando era adolescente, Clavell vendía dulces en las paradas de semáforos en Puerto Rico. Hoy, dirige Clavell Marketing, donde lleva desde las relaciones públicas y promociones hasta marketing, manejo de sellos y promoción de conciertos, así como el sello discográfico Diamond Music. Durante una temporada en Pina Records, la líder boricua de la industria trabajó con artistas como Don Omar y Natti Natasha antes de convertirse en mánager de Ivy Queen. “No me gusta centrarme en mis propios logros personales/profesionales”, dice. “La mayor satisfacción es ver resultados específicos en cada proyecto y ver que los artistas con los que trabajo tienen una carrera muy exitosa”.

Luz María Doria

Vp/executive producer, Univision Communications; escritora

Como vicepresidente y productora ejecutiva de Despierta América y Algo Personal con Jorge Ramos, Doria es una de las figuras más influyentes de la televisión hispana en Estados Unidos, y responsable de invitar a sus shows a incontables artistas. Es una labor que realiza con tesón desde que entró a Univision en 2002. Pero si algo marcó un antes y un después en su carrera fue la publicación de su primer libro, La Mujer de Mis Sueños (2016). “Me dio visibilidad y me regaló el privilegio de inspirar a otros con mi propia lucha diaria contra el miedo”, dice Doria, quien a su vez le inspira “la gente que se atreve y que madruga a intentarlo otra vez porque ayer no lo logró”.

Yvonne Drazan

Vp, Latin division, West Coast, peermusic

A lo largo de sus 20 años en peermusic, Drazan ha sido fundamental en el crecimiento de la lista latina de la compañía, que incluye a artistas como Chiquis, Gloria Trevi y Chayanne, entre otros. Antes de unirse a peermusic en 2003, fue gerente del sello Surco de Gustavo Santaolalla, cuyos lanzamientos incluyeron Un Día Normal de Juanes, y Dance and Dense Denso de Molotov. “Los artistas con los que trabajo me inspiran a diario. Les doy mi todo. El peso de sus carreras recae directamente sobre mis hombros, y no tomo esto a la ligera”, dice.

La lista de compositores de peermusic incluye artistas femeninas como Chiquis, que graba bajo el sello Fonovisa/Universal Music. Orlando Naranjo

Melissa Expósito

Managing director, Sony Music Central America & the Caribbean

Expósito comenzó su carrera en Sony Music hace 12 años en sociedades de marca, donde desarrolló contenido original que incluye En Letra de Otro de Pedro Capó. En 2018, el documental le valió a Expósito un Latin Grammy al mejor video de formato largo. Ahora, como directora ejecutiva de Sony Music Centroamérica y el Caribe, ha impulsado el crecimiento del sello más allá del mercado latino

de Estados Unidos, ayudando a artistas destacados como Manuel Turizo a conquistar nuevos territorios. De su ética laboral, Expósito dice: “Mi abuela me enseñó a trabajar arduamente y hacer realidad [mis] sueños. Siempre me inspiraré en ella”.

María Fernández

COO/executive vp, Latin Iberia, Sony Music Entertainment

Fernández es una de las mujeres más poderosas de la industria, pero pocas veces piensa en poder. “Para mí, el verdadero poder es el que no se necesita mostrar”, dice. Pero se ve en el éxito de artistas como Maluma, Camilo, Kany García y Shakira, y en la excelente relación que Fernández mantiene con los mánagers de sus superestrellas. Más allá del enorme éxito de Sony en el 2022, Fernández está particularmente orgullosa de ser la primera latina miembro de la junta directiva de Fender Musical Instruments. Entre sus muchos proyectos sociales, apoya a la escuela Pine Villa Elementary en Miami, que atiende a niños de bajos recursos.

La carrera de la aclamada cantautora Kany García, ganadora de cinco Latin Grammys, ha ido en constante ascenso en Sony Music, donde María Fernández funge como executive VP/COO Latin Iberia. Alejandro Pazmiño

Gabriela González

Vp, U.S. Latin & Latin America, ASCAP

“Mi abuela, una escritora e historiadora, fue la mujer más fuerte que he conocido”, dice González. “Ella me ayudó a encontrar mi pasión por la música latina y estoy agradecida de tener la oportunidad de defender a tantos creadores latinos con talento en mi puesto en ASCAP”. Como vicepresidenta, González también apoya a los compositores emergentes. “Nos asociamos con la Fundación ASCAP para crear ‘Tu Música’, una beca para estudiantes universitarios y de posgrado de ascendencia latina que planean seguir una carrera en la música”, explica. Bajo su dirección, lanzarán Latin Beat, que “reunirá a cinco compositores para que escriban juntos y pasen un día aprendiendo sobre la industria con un/a compositor/a nominado/a a los Grammy”.

Rocio Guerrero

Global head of Latin music, Amazon Music

“Nunca dejar de aprender, tomar riesgos y desafiarme a mí misma”. Estas son palabras que Guerrero adoptó al principio de su carrera. Antes de llegar a Amazon Music, Guerrero encabezó muchas iniciativas en Spotify, incluyendo el lanzamiento de la popular playlist Viva Latino. Después de un breve período en Warner Music Latin America, se unió a Amazon Music en 2019 como su primera directora global de música latina. Allí, se enfoca en identificar oportunidades para artistas latinos emergentes y extender el alcance global de la compañía al lanzar Amazon Music LAT!N, un centro multiplataforma que celebra los matices de la música latina.

Nerea Igualador

Vp of digital business, Sony Music U.S. Latin

“Uno de los logros de los que estoy más orgullosa es cómo estamos consiguiendo que se apoye la música en español dentro de los entornos que antes estaban exclusivamente dedicados a la música en inglés en Estados Unidos”, dice Igualador, quien supervisa las relaciones de Sony con todas las plataformas digitales. “Trabajar con editores que no conocen el idioma y ser considerados como iguales”, añade. Por ejemplo, el lanzamiento “Beso” de Rosalía y Rauw Alejandro llegó a ser portada del playlist Today’s Top Hits de Spotify.

Paula Kaminsky

Managing director, GTS Universal U.S. Latin; manager, Sebastián Yatra

Inspirada por su padre Mario Kaminsky, un respetado disquero argentino y “apasionado de este negocio con una visión única”, Kaminsky pasó más de 15 años en Sony Music Latin, donde llegó a ser vp de marketing. En el 2012, empezó un nuevo y muy diferente capítulo. “Ricardo Arjona me llamó para armar juntos su disquera independiente. Me dio una carta en blanco para hacer lo que quisiera […] y conocer el mundo del live”, recuerda Kaminsky. “Ahí me di cuenta de que mi próxima etapa venía por el lado del management”. Los resultados han sido brillantes. En el 2022, Yatra vendió las 78 fechas de su gira Dharma, cantó en los premios Oscar y ganó su primer Latin Grammy.

Martha Ledezma

Vp of marketing, Universal Music Latin Entertainment, Fonovisa/Disa

Ledezma ha liderado los esfuerzos de marketing de los artistas de Fonovisa y Disa tanto en Estados Unidos como México durante más de dos décadas, y todo comenzó con un álbum de rock. En los primeros días de su carrera, Fonovisa la contrató para supervisar un álbum de rock tributo a Los Tigres

del Norte, con artistas como Café Tacvba y Molotov. “Fue un éxito total”, recuerda sobre el set, que la llevó a ser la gerente del sello discográfico de la banda. “Han pasado veinte años y este género ahora es parte de mi vida. Me siento bendecida”, agrega.

Rebeca León

Founder/CEO, Lionfish Entertainment

Antes de que Rebeca León se convirtiera en una figura poderosa en la industria musical latina, la descendiente de cubanos se inspiró en la Princesa Leia de Star Wars. “Su capacidad para ser una jefa, dirigir el ejército, ir a la batalla junto a los hombres, sin dejar de ser una mujer en todo ello, fue la primera referencia de una mujer que me hizo decir ‘quiero ser como ella’ ”. León ha dirigido las carreras de las superestrellas latinas Rosalía, Juanes y J Balvin, entre otras. Más recientemente, la fundadora de Lionfish se ha lanzado al mundo del cine y la televisión. “Éste es el mayor riesgo que he corrido hasta la fecha, pero el que más me apasiona y entusiasma en toda mi vida”, exclama.

Jaime Levine

CEO, Seven Mantels; manager, Shakira

Detrás del éxito de Shakira en la última década está su mánager, Jaime Levine, quien ha ejecutado una estrategia de hits y acciones únicas globales que han mantenido relevante y en la cima de los charts a la estrella colombiana, además de cerrar acuerdos mundiales con marcas como Burberry. Ahora, Shakira es homenajeada como la Mujer del Año por Billboard en el evento Mujeres Latinas en la Música. El reconocimiento llega tras romper 14 récords mundiales de Guinness y el éxito de sus sencillos “BZRP Music Sessions, Vol. 53” con Bizarrap, y “TQG” junto a Karol G.

Alexandra Lioutikoff

President, Latin America and U.S. Latin, Universal Music Publishing Group

Como la única mujer que preside una editora global latina, Lioutikoff ha sido instrumental y visionaria

al firmar nuevos artistas que se han convertido en grandes estrellas. “Rosalía ha alcanzado aún más logros; Feid, a quien firmamos hace seis años y con quien hemos trabajado de cerca para desarrollar, ha logrado enorme fama; Yahritza se dio a conocer”, dice la ejecutiva, quien cumplió siete años en Universal y antes dirigió la operación latina de ASCAP. Sus grandes inspiraciones, dice, son su madre y su esposo: “No estaría donde estoy sin ellos”. UMPG ganó el premio BMI como editora del año en 2022.

La cantautora Elena Rose, artista de Warner Music, firmó como compositora con Universal Music Publishing Group. Ha escrito para estrellas como Rauw Alejandro y Becky G. Christopher Polk for Variety

Iveliesse Malavé

Senior vp of communications, artist and industry relations, La Academia Latina de la Grabación

Malavé cree firmemente que “la comunicación es el alma de una organización”. En su tiempo con la Academia, se ha centrado en crear espacios para mujeres dentro de la industria “donde podamos prosperar y destacarnos como líderes”, dice. Uno de sus objetivos a lo largo de su carrera ha sido ampliar sus conocimientos profesionales más allá de las funciones tradicionales de comunicaciones. “Siento que eso se aprecia y se cultiva en La Academia Latina,” destaca. “Nunca lograremos la igualdad de género a menos que haya más mujeres en las salas donde se toman estas decisiones, levantando a otras en el camino”.

Angie Martínez

Entertainment attorney

“La idea de que alguien se sienta tan fuertemente comprometido con su arte, que haga lo que sea necesario para asegurarse de que sea literalmente ‘escuchado’, me hace querer luchar más duro

por ellos y protegerlos como su representante legal, con la cuchilla en la boca”, dice la abogada de entretenimiento con 20 años en el negocio. Martínez ha trabajado con algunos de los nombres más grandes de la música latina, como Camilo, Feid, Greeicy, Ozuna, Pitbull y más. “Recientemente tuve el honor y el privilegio de representar a Luis Fonsi en la compra de su catálogo editorial, incluyendo ‘Despacito’”, añade.

Gaby Martínez

Senior vp of marketing, Sony Music Latin-Iberia

“Es un privilegio formar parte de la trayectoria de un artista, sea cual sea el resultado final”, declara Martínez, quien llegó a Sony en el 2022 tras 20 años en Warner Music. “Un momento crucial en mi carrera fue cuando me convertí en directora general de Warner Latina”, recuerda. “Me dio una visión completa del negocio al darme la oportunidad de fichar artistas, negociar contratos y gestionar todos los equipos; realmente amplió mi visión”. También es una de las primeras mujeres en dirigir una gran discográfica latina en Estados Unidos. “Esto me llena de orgullo”, añade.

Mary Nuñez

Vp of sync, U.S. Latin & Latin America, Warner Chappell Music

Desde sus inicios en 2004 en BMG Production Music hasta trabajar 11 años como directora de licencias musicales y servicios creativos en Sony Music Entertainment Latin/Iberia y ahora en Warner Chappell Music, Núnez dice que “el mundo editorial era donde había imaginado expandir mi carrera en la música”. En Sony, desarrolló la línea de negocios de sincronización latina desde cero y fue clave en el desarrollo de negocios con artistas y marcas latinas, como la asociación de Romeo Santos y Dr Pepper durante dos años. Al llevar su experiencia a WCM, Núnez dice que las sincronizaciones han crecido más del 30% año tras año desde que formó parte del equipo.

La colombiana Greeicy tuvo su primer hijo con Mike Bahía, con quien estuvo de gira. Está firmada como compositora con Warner Chappell Music. Del Vecchio

Mia Nygren

GM, Latin America, Spotify

Antes de unirse a Spotify hace 11 años, Nygren vivió en España casi una década trabajando en Universal Music Group; habla español perfectamente y conoce la música latina a fondo. La ejecutiva sueca también vivió en Brasil tres años, pero ahora su hogar es Miami. “Acumular experiencias ha sido un motor personal que ha nutrido mis oportunidades profesionales a lo largo de los años”, explica. Nygren dice que ha visto cómo la “revolución del streaming” se apodera de América Latina, con más de 100 millones de usuarios en esa región. “Hace que la música latina se escuche y se vea como nunca antes”.

Delia Orjuela

GM, Mexican music, Warner Music

Orjuela recientemente comenzó un nuevo capítulo en su carrera como directora general de la nueva división de música mexicana de Warner Music Latina. La ejecutiva, que también es la presidenta del Latin Songwriters Hall of Fame (Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos), ha logrado grandes avances durante el último año y medio en su nueva posición. “Hemos firmado a leyendas como [Grupo] Pesado que celebra su 30 aniversario este año y a debutantes como DannyLux, que fue telonero de Coldplay y se presentó en Coachella este año,” dice Orjuela, añadiendo que Los Aptos también se presentarán en Lollapalooza 2023.

Clara Pablo

Senior vp of global marketing, WK Entertainment

Con más de 20 años de experiencia en áreas como relaciones públicas, marketing y ahora management de artistas, Pablo ayudó a moldear las carreras de artistas en sus funciones anteriores en Universal Music Latin Entertainment y Univision. En 2018, se unió al equipo de WK Entertainment, donde ha sido fundamental en el crecimiento de las carreras de Maluma y CNCO. “Mi madre me enseñó a hacer lo que haya que hacer para cumplir una misión”, dice Pablo sobre su mayor inspiración. “Esa es una regla que sigo hasta el día de hoy”.

Luana Pagani

President, SeitrackUS

Pagani tenía 18 años cuando comenzó su carrera en la industria musical, principalmente haciendo label copy (la información de derechos de autor que acompaña cada lanzamiento) y ayudando en el presupuesto de marketing para conciertos en Europa. Luego de conseguir empleo en Sony Music, formó parte del equipo que ideó la estrategia de las carreras internacionales de Shakira y Ricky Martin, entre otros. Ahora, en Seitrack US, se enorgullece de crear estrategias para el regreso de Los Ángeles Azules a Estados Unidos y firmar a Alejandro Sanz, por nombrar algunos. “Afortunadamente después de unos años, luego de ocupar altos cargos en un sello y reinventarme en el área de management, ya no hago label copy y sigo yendo a los shows con la misma emoción”, dice.

Desiree Perez

CEO, Roc Nation

Al timón de Roc Nation desde 2019, tras haber pasado una década como su COO, Perez lidera el crecimiento de la compañía en cuanto a música, management, desarrollo de nuevos negocios, giras, filantropía y cine y televisión, entre otras áreas. Entre los mayores logros de su carrera, la ejecutiva nacida en el Bronx de padres cubanos cita el “haber traído a Rihanna para comenzar nuestra división de management de artistas”. Lo que más la inspira: las causas benéficas.

Karina Puente

Vp of promotion, Sony Music Latin

Puente ha sido una fuerza detrás del dominio de Sony Music Latin en las listas radiales de Billboard año tras año. Es responsable de toda la música latina de Sony que se emite en las radios de Estados Unidos. “Ver cómo [mi] trabajo impacta directamente en la historia y el desarrollo de un artista — ya sea Shakira [rompiendo numerosos] Guinness World Records en las listas o Gale alcanzando su primer top 10 [en Latin Pop Airplay] — me impulsa a buscar continuamente diferentes maneras de hacer crecer su marca”, dice Puente, quien lleva 18 años en la compañía. “La música latina es más mainstream que nunca; es un momento emocionante para seguir rompiendo barreras y seguir haciendo historia”.

Adriana Restrepo

Regional director, Latin America & Caribbean, IFPI

Restrepo fue nombrada directora regional de IFPI para América Latina y el Caribe en enero, tras haber fungido como presidente de Sony Music para la región andina. La ejecutiva colombiana es una de las pocas mujeres que ha encabezado sellos discográficos en América Latina. Antes de Sony presidió la poderosa disquera colombiana independiente Codiscos. “Me inspira la consciencia espiritual, que me une a la trascendencia, a mi familia, a los jóvenes arrolladores que buscan transformar el mundo, a las mujeres valientes que se han abierto paso contra viento y marea y que inspiran a otras tantas”, dice.

Diana Rodríguez

Founder/CEO, Criteria Entertainment

En sus 30 años de trayectoria, Rodríguez ascendió de promotora de radio para ToCo Records a gerente sénior de productos de primera línea en Universal Colombia y directora de marketing de EMI Colombia, por nombrar algunos. Notablemente, en 2009 se convirtió en la primera mujer en ser nombrada vicepresidente sénior de Capitol Latin, la división en español de EMI en Estados Unidos, donde revitalizó al sello con su dinámico estilo administrativo. Hace 12 años fundó Criteria Entertainment, empresa de servicio completo con sede en Los Ángeles y oficinas en Colombia y México, y sede de la división de management Mercado Negro. Rodríguez es actualmente mánager de Mon Laferte, Enrique Bunbury, Draco Rosa, Flor de Toloache, Francisca Valenzuela y Diamante Eléctrico, entre otros.

Mon Laferte, una de las artistas más dinámicas en escena, está firmada a Mercado Negro, la división de management de Criteria Entertainment, la compañía de Diana Rodríguez. Medios y Media/GI

Shirley Rodríguez Rivera

Co-founder/CEO, Mr & Mrs Entertainment

Rodríguez Rivera ayudó a desarrollar internacionalmente las carreras de Romeo Santos y Calle 13 como parte del equipo de Producciones Angelo Medina, a quien acredita como la primera persona que le dio una oportunidad en “un momento donde las oportunidades para mujeres y más jóvenes eran sumamente escasas”. Hace ocho años, Rodríguez Rivera y su esposo, José “Pompi” Vallejo, lanzaron Mr & Mrs Entertainment, una compañía global de entretenimiento en vivo, mercadeo y medios en Puerto Rico. También es una de las fundadoras de los Premios Tu Música Urbano.

Amy Roland

Vp of synch and new business, Latin America & U.S. Latin, Sony Music Publishing

Roland empezó su carrera en Universal Music antes de llegar a Sony Music Publishing hace 15 años. Hoy se especializa en negociar el uso de música de compositores como Camilo, Tainy, Luis Fonsi, Maluma y Bomba Estéreo en campañas publicitarias, cine y televisión, y se enorgullece de sus esfuerzos por lograr tarifas equitativas para el repertorio latino. Con razón sus inspiraciones son mujeres que superan obstáculos, como su bisabulea, que dejó su hogar en Nueva York para trabajar como médica en la India. “Ella y artistas y ejecutivas, como Sylvia Rhone e Ivy Queen, que han roto barreras laborales”.

Jennifer Sarkissian

GM, Industria Works/Nacional Records

Sarkissian recuerda su primer día de trabajo: “Tomas [Cookman] puso una foto preciosa de Andrea Echeverri de Aterciopelados en mi escritorio, y me dijo que era una mujer increíble, y que no acepta tonterías de nadie”. Dicisiete años después, esa misma foto sobre su mesa sigue inspirándola: “Una mujer en el rock latino como feroz defensora y promotora de los derechos y la voz de las mujeres”, afirma. Sarkissian no ha dejado de elevar la música alternativa latina de su terreno underground hasta

la aclamación mundial. Por ejemplo, en el primer año virtual de LAMC (2020), la conferencia reunió a 10.000 inscritos. El año pasado, superó 220.000 visitantes únicos, y su regreso en persona excedió las inscripciones previas a la pandemia.

Andrea Echeverri de Aterciopelados, quien estuvo firmada con Nacional Records, ha sido feroz defensora de los derechos y la voz de las mujeres, dice Jennifer Sarkissian. Felipe Santana

Emily Simonitsch

Senior vp of booking, West Coast, Live Nation

Simonitsch ha sido fundamental para llevar a potencias latinas como Alejandro Fernández, Maná y Marco Antonio Solís a convertirse en titanes de gira. Más recientemente, Maná tuvo una temporada sin precedentes en el L.A. Forum, donde su residencia registró una cantidad asombrosa de 12 espectáculos sold-out y 165.000 boletos vendidos. El reencuentro de Marco Antonio Solís con Los Bukis condujo a una gira histórica por estadios que llegó al No. 6 en la lista Top Tours de Billboard en 2021. “Estoy orgullosa de promover a artistas que comienzan sus carreras y verlos crecer”, dice la ejecutiva de Los Ángeles, citando a su madre como su mayor inspiración.

Camille Soto

CEO, GLAD Empire

Soto es graduada en Derecho, pero el fallecimiento de su primo, el artista Get Low, la inspiró a lanzar GLAD Empire hace 16 años — enfocada en desarrollo de artistas, distribución de contenido digital, promoción y marketing, entre otras, pero “con un énfasis en ayudar a artistas independientes con oportunidades limitadas, precisamente como él”, dice. Con la experiencia y la guía de su esposo, el veterano rapero MC Ceja, GLAD lanzó el gran éxito “Te boté (Remix)” de Nio García, Casper Mágico, Ozuna, Bad Bunny, Nicky Jam y Darell, producido por el difunto Flow La Movie. Además, lanzó las carreras de artistas como Nio García y Cásper Mágico, firmados a GLAD, y actualmente maneja a Anuel AA.

Elena Sotomayor

Executive vp of marketing, branded entertainment, CMN

Por más de dos décadas, Sotomayor ha sido parte integral de CMN, la promotora latina de eventos, uniendo grandes marcas con grandes giras y artistas como Bad Bunny, Daddy Yankee y Marc Anthony. Inspirada por Henry Cárdenas (fundador de CMN) y por su madre, quien sacrificó su carrera en Colombia para traer a sus hijas a Estados Unidos, se ha dedicado también

a darle oportunidades a mujeres y niñas a través de la Fundación Maestro Cares, que fundó junto con Cárdenas y Marc Anthony. “Seguir inspirando a las mujeres es importantísimo para mí, como

lo es elevar a las mujeres que han trabajado conmigo”, dice.

Laura Tesoriero

Senior vp, Latin Iberia, The Orchard

Si algo inspira a Laura Tesoriero es el cambio — “cambio en las tecnologías, cambio en los géneros musicales, cambios en los modelos de negocio. Esto me desafía y me fascina”, dice la ejecutiva, quien comenzó en el negocio de la música en 1991 y se unió a The Orchard en 2004, cuando la industria empezaba a cambiar a lo digital. “Viniendo del mundo físico, creer que el futuro era lo digital marcó la diferencia”, agrega. “En ese momento hice un esfuerzo muy grande para que la música latinoamericana cruzara los océanos y empezara a formar parte del mundo digital”.

Patty Vega

Founder, Chaf Enterprises

Vega ha manejado a Chayanne por 19 años y ha trabajado con él casi tres décadas, manteniendo vigente y relevante una las carreras más extraordinarias de la música latina. La ejecutiva colombiana, conocida por su habilidad al negociar, empezó en management cuando las mujeres escaseaban en esta área. “Pero me quedé”, dice. “Lo más complicado siempre es decir ‘¿qué vamos a hacer?’ ”. Este año, sus planes con el ídolo puertorriqueño incluyen un álbum nuevo, campañas con grandes marcas y noticias de gira. “Chayanne lo que hace lo hace con amor y con pasión. Todavía le tiene ese respeto a su carrera a pesar de los años”.

Elsa Yep

COO, Universal Music Latin America & Iberian Peninsula

Yep se ha enfocado en consolidar “el alcance 360 de Universal”, incluyendo la apertura en 2007 de la división de servicios a artistas GTS. Los resultados se ven en el éxito internacional de superestrellas y nuevos artistas. Karol G hizo historia con Mañana Será Bonito, el primer álbum totalmente en español de una mujer que llega al No. 1 del Billboard 200. Y la primera gira de Feid en Estados Unidos se vendió en minutos. ¿Su mayor inspiración? “Mi abuelo fue un visionario para su época. Era valiente y además abrazaba las conexiones sociales y personales y me sigue inspirando hoy”.

Celeste Zendejas

Vp of creative, SESAC Latina

A lo largo de más de dos décadas en esta industria en constante evolución, ha habido una constante para Zendejas: su pasión por “seguir defendiendo” la música y la cultura latinas, dice la ejecutiva

con sede en Los Ángeles. Zendejas, quien se unió a SESAC en 2008, ha liderado los esfuerzos creativos latinos de la compañía al supervisar las afiliaciones de compositores estelares como Nicky Jam, Edén Muñoz, Luciano Luna y Christian Nodal. El verano pasado, SESAC Latina firmó un acuerdo mundial con el trío de hermanos Yahritza y Su Esencia, cuyo primer sencillo “Soy el único” alcanzó el No. 1 en la lista Hot Latin Songs de Billboard (con fecha del 9 de abril de 2022).

Yahritza Martínez, de Yahritza y Su Esencia, es representada por la sociedad de gestión colectiva SESAC Latina, dirigida por Celeste Zendejas. Rita Feregrino

Nueva generación y ejecutivas internacionales

Estas cuatro ejecutivas innovadoras menores de 40 años ya se perfilan como líderes en la industria.

Alessandra Alarcón

President, SBS Entertainment

Como la primera mujer que preside la división de eventos en vivo de SBS, Alarcón trae un punto de vista bicultural y bilingüe a un medio hispano, y con él, un incremento en ganancias.

Stephanie Chopurian

Partner, Greenberg Chopurian-Valencia & Associates

Socia en su propio bufete de abogados, Chopurian resalta por representar a artistas de la nueva generación, como Myke Towers y Ovy on the Drums, y veteranos como Arcángel y De La Ghetto.

Tania Dorantes

Strategic partner manager, music label partnerships, Meta

Dorantes desarrolla estrategias y alianzas además de educar constantemente a artistas, mánagers y sellos en Estados Unidos y América Latina sobre los mejores usos de Meta para lograr avances en música y carreras.

Gaby Herrera

Artist manager, Prince Royce, WK Entertainment

Una de las pocas mujeres mánagers en el mundo urbano y tropical, lleva la carrera de Prince Royce desde hace seis años y ha negociado alianzas con grandes marcas.

***

El trabajo de estas cinco veteranas en otros países influye directamente en el desempeño de artistas en Estados Unidos.

Chris Falcão

Managing director, Latin America, Ingrooves

Tras dirigir Ingrooves en Brasil, Falcão ahora supervisa Ingrooves en toda América Latina, firmando artistas de diferentes géneros, países y niveles de fama a distintos tipos de contratos.

Inma Grass

Founder/COO, Altafonte

Basado en España, el sello independiente Altafonte ha ampliado sus operaciones en Latinoamérica y el año pasado logró 26 nominaciones a los Latin Grammy.

María Ramírez

Co-founder, Queen Street Talent

Desde Colombia, Ramírez lleva campañas de marketing de artistas en toda la región, incluyendo Andrés Cepeda y Juliana Velásquez, ganadora del Latin Grammy al mejor artista nuevo en 2021.

Sandra Jimenez

Director/head of music, Latin America, YouTube

Con sede en Brasil, Jimenez supervisa la operación musical de YouTube para América Latina.

Rosa Lagarrigue

Founder, RLM

Lagarrigue fundó RLM en España en 1984, como la única mujer con una compañía de management para artistas de habla hispana en ese momento. Hoy, sus clientes incluyen a Raphael, Rozalén y Vanessa Martín.

___

La lista “Salón de la Fama” de la primera edición de Mujeres Latinas en la Música incluye 40 ejecutivas, basadas en Estados Unidos, con 20 años o más de trayectoria. También incluye cuatro ejecutivas en ascenso, y cinco internacionales cuyo trabajo repercute en Estados Unidos. Todos los nombres de los cargos se han incluido en inglés.

___

