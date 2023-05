Edgar Barrera, Ejecutivo del Mes de Billboard Español

Cada último día hábil del mes, el equipo de Billboard Español destaca a un ejecutivo de la industria detrás de un gran éxito de las últimas cuatro semanas, sea un sencillo, un álbum, una gira o un evento musical. Este es nuestro Ejecutivo del Mes para mayo de 2023.

Nombre: Edgar Barrera

Título: Fundador de BorderKid Records (un joint venture con Sony Music U.S. Latin)

Sede: Miami

Campo de acción: Como fundador de BorderKid Records, Edgar Barrera se ha asegurado de crear un espacio seguro para cultivar artistas emergentes, colaborar con ellos y guiarlos en su viaje en la industria de la música.

“Somos una disquera que apoya el talento de los artistas sin ponerles ninguna barrera u obstáculo sino eso, apoyar el arte” — Edgar barrera

Por qué es nuestro Ejecutivo del Mes: Barrera ayudó a lanzar la meteórica carrera de Grupo Frontera, que en menos de un año ha tenido seis canciones en la lista Billboard Hot 100 de todos los géneros, incluidas “No se va”, “Bebe dame” con Fuerza Regida y “Frágil” con Yahritza y Su Esencia, por mencionar algunas. En mayo, Grupo Frontera llegó por primera vez al No. 1 de las listas internacionales Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S. gracias a su colaboración con Bad Bunny “un x100to”. También logró una hazaña no vista en más de una década en el Latin Airplay al colocar dos canciones regionales mexicanas en el No. 1 del chart el mismo año (“un x100to”, y anteriormente “Bebe dame” con Fuerza Regida, en marzo). “Yo diría que el logro más grande que ha tenido el sello es poder hacer música que representa mis raíces, volver a donde crecí, a donde nací, que es McAllen, Texas, y apoyar a un grupo como Grupo Frontera desde cero y ponerlos a nivel global”, dice Barrera con orgullo.

En tus palabras, ¿cómo se logró la colaboración?

Lograr la colaboración con Benito fue algo más sencillo de lo que pensábamos que iba a ser, porque cuando le llegó el interés de que el grupo quería hacer algo con él, resultaba que Benito ya era fanático del grupo y conocía bien todas las canciones de Frontera. Cuando hay admiración y respeto de ambos lados, pues las cosas pasan rápido. También junto con su equipo, junto con (el productor) MAG, que conoce todo lo que Benito está buscando y lo que Benito está escuchando, logramos este junte.

¿Qué hace esta colaboración tan especial?

Lo más especial es que Benito está cantando en un género que nunca ha cantado antes. En mi caso, mi papá es músico de cumbia también… tiene un grupo que se llama Mister Chivo. Así que escuchar al artista más grande del mundo, [Bad Bunny], cantando la música con la que yo crecí y haciéndola de una manera en la que cuando él entra suena auténtica, cuando él entra lo hace con su sonido y luego se incorpora con el Grupo Frontera, eso es lo más especial.

¿Qué sigue para BorderKid Records?

Lo que sigue es apoyar a artistas que son fieles a su sonido y fieles a su talento, que es lo que estamos buscando más que nada como disquera. Que sean artistas reales como lo es Grupo Frontera, como lo es Alex Luna, un artista que en sus canciones su lenguaje es muy mexicano, y como lo es Neeus, un artista urbano venezolano que está haciendo música fiel a lo que le gusta y sacando música que a él lo mueve. Somos una disquera que apoya el talento de los artistas sin ponerles ninguna barrera u obstáculo sino eso, apoyar el arte.