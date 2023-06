Claudia Curiel de Icaza, Ejecutiva del Mes de Billboard Español

Cada último día hábil del mes, el equipo de Billboard Español destaca a un ejecutivo de la industria detrás de un gran éxito de las últimas cuatro semanas, sea un sencillo, un álbum, una gira o un evento musical. Esta es nuestra Ejecutiva del Mes para junio de 2023.

Nombre: Claudia Curiel de Icaza

Título: Secretaria de Cultura de la Ciudad de México

Sede: Ciudad de México

Campo de acción: Como secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza ha combinado su experiencia de casi dos décadas como programadora, productora y gestora cultural en los sectores público, privado e independiente. Graduada de Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, esta funcionaria entiende y encauza la cultura en la capital mexicana. En 2013 fundó y dirigió BESTIA Festival, un proyecto independiente de música experimental, jazz, punk y hardcore con presentaciones en recintos emblemáticos capitalinos. Es, además, creadora del proyecto Trasfrontera, una iniciativa de Música UNAM para difundir proyectos musicales generados en distintas partes del mundo, mediante presentaciones audiovisuales realizadas especialmente para el público en línea.

Por qué es nuestra Ejecutiva del Mes: Desde enero de 2022, cuando la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la designó titular de la Secretaría de Cultura capitalina, Curiel de Icaza se ha acreditado la producción de tres importantes conciertos en el Zócalo, la segunda plaza pública más grande del mundo después de Tiananmén en China. El más reciente de ellos, de la banda argentina de rock Los Fabulosos Cadillacs, batió récord de asistencia con 300.000 personas (según datos oficiales), arrebatándole el título a los astros de la música regional mexicana Grupo Firme, que habían reunido a 280.000 personas meses atrás. Curiel de Icaza también es la responsable del concierto de la estrella española Rosalía, realizado en abril pasado ante 160.000 personas.

Es la primera persona fuera de Estados Unidos y la primera mujer que Billboard Español destaca en su sección Ejecutivo del Mes, además de la primera funcionaria pública.

En sus palabras, ¿cómo se logró este histórico concierto?

Para hacer este concierto, tanto el equipo que traigo conmigo desde hace diez años con todos estos proyectos, pero especialmente el equipo de Grandes Festivales de la Secretaría de Cultura, fue una parte fundamental. […] La Ciudad de México es una de las más diversas, de las más grandes del mundo, y como política de la Secretaría uno de esos lineamientos es el acceso a la cultura.

Hablando de los [eventos] masivos, algo muy importante es que hemos hecho sondeos y más del 60% de la gente que asiste a los conciertos en el Zócalo nunca habían ido a un festival o a un concierto privado. Esto te habla de lo ávido o lo importante que es también llegar a otros sectores que no tienen acceso a ir a Coachella, o al Corona Capital o al Ceremonia.

Esto se trabaja con los equipos. Vamos viendo en qué fechas quieres programar y depende qué artistas internacionales están en ese momento en gira que puedan pasar por México. Todo esto se hace con mucha anticipación. Vamos variando de géneros, en la medida de lo posible, ¡porque hay tantos! Los Cadillacs, que es un gusto de la ciudad súper importante, el resultado fue romper el récord anterior y llegamos a 300.000 personas.

¿Cuál fue el mayor reto de hacer un concierto de esta magnitud en una plaza pública?

Hay que destacar que para los artistas presentarse en el Zócalo ya es un sueño. No es cualquier concierto — estos serán, seguramente, los conciertos que los van a marcar. Los Fabulosos Cadillacs no pararon de postear en sus redes sociales y de agradecer al público por ese concierto, el que más flujo ha tenido en su vida, igual que Rosalía, porque no es fácil convocar en una plaza de ese tamaño.

Nosotros vamos buscando que las giras puedan aterrizar en México. Lo de Rosalía nos tomó un año, lo de Los Cadillacs lo pudimos negociar cuatro meses antes, y vamos cerrando hasta poder aterrizarlo a nivel de producción. El resto de un concierto de esta magnitud es justamente la coordinación con todas las instancias de gobierno, con las áreas de comunicación, difusión, protección civil, seguridad ciudadana, paramédicos… Los retos son lograr una planeación y una coordinación con anticipación para prevenir cualquier incidente, porque sin duda 300.000 personas no las tiene ningún festival.

¿Próximo gran evento en el que está trabajando?

Lo que viene en el segundo semestre de este año no son ya conciertos masivos, sino otro tipo de intervenciones. Viene la Feria del Libro del Zócalo, y sobre todo, viene un trabajo intenso con artistas mexicanos para darles espacios y la descentralización de la cultura. Nuestro trabajo no recae únicamente en programar en la plaza pública más importante de México a los más famosos, sino programar en distintas zonas, espacios públicos, teatros, en toda la Ciudad de México; en zonas donde no llega nada de ese tipo de cultura y poder presentar tanto a músicos mexicanos como música de cámara, experimental y de todo tipo de escena.

Esperamos que Panteón Rococó pueda ser uno de los próximos conciertos que hagamos en 2024, porque este año no tendremos más masivos. Queremos atender al sector de músicos de artes escénicas y generar este encuentro con el público de la ciudad.