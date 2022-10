Lo más destacado de BIME 2022: Rosalía vuelve a lo básico, De La Ghetto da asesoría empresarial

Desde deconstruir el éxito de Rosalía hasta anunciar una sociedad novedosa entre See Tickets y el poderoso conglomerado de medios español Grupo Prisa, la creación de redes, la tecnología y los eventos en vivo estuvieron al frente de la décima edición anual de BIME, el encuentro internacional de la industria musical que tuvo lugar en Bilbao, España, entre el 26 y el 29 de octubre.

Creado por la empresa de entretenimiento Last Tour, mejor conocida por sus eventos en vivo, BIME sigue enfocado en unir los mercados de Latinoamérica y Europa, con un enfoque en los eventos en vivo.

El evento de aniversario de este año puso de relieve un panorama de recuperación post-COVID, con unos 2.500 asistentes presenciales tanto para la vertiente “Pro” del evento (compuesta por paneles, citas rápidas y networking) y más de 60 espectáculos en vivo por todo Bilbao. Estos son algunos de los momentos destacados:

1. Rebeca León, sobre su instinto y las publicaciones espontáneas de Rosalía: “Hay un swing a lo menos pretencioso”, dice la súper manager León al preguntársele sobre los frecuentes posts caseros, sin maquillaje, de Rosalía. “Son más los videos hechos teléfono en mano que mostrar vistas de un avión privado”. Y aunque sus instintos le hayan sido útiles hace varios años, cuando firmó a la entonces aún desconocida Rosalía, León reconoce que a veces tiene que acallarlos para reflexionar. “No se cuán desarrollada está tu intuición; yo la escucho mucho. Pero he tenido que callarla un poquito para darme una oportunidad. Aunque mi intuición diga corre, corre, corre, yo escucho. Es importante escuchar todas la ofertas”.

2. De La Ghetto se vuelve pragmático: El reggaetonero puertorriqueño con sensibilidad para muchos géneros hizo gala de su habilidad para los negocios y se mostró generoso al brindar consejos a artistas prometedores. Está involucrado “en cada aspecto específico” de su negocio, afirmó con total franqueza. Relató que al principio no escatimaba al regalar su música (todavía andaban por ahí los CD) para darse a conocer a los fans. Ahora, recurre implacablemente a las redes sociales para lograr el mismo objetivo. “Cree en ti mismo”, dijo. “Nadie podía imaginarse que a alguien que luciera como yo, y que cantara con una sensibilidad de R&B, podía irle bien”. Y lo más importante, enfatizó, nunca firmes algo que tu abogado no haya visto. “Tengo mi abogado, mi manager tiene su abogado”, dijo. “Tener un abogado es la mejor inversión”.

3. Ady Harley y Nerea Igualador sobre estrategias de marketing digital: Harley, director de sociedades de música para América Latina y US Latin de Meta, e Igualador, vicepresidenta de negocio digital para Sony Music Entertainment, ofrecen un itinerario de marketing y promoción efectivos en las redes sociales: “Hoy en día, entre las redes sociales, puedes hacer un plan de marketing que lleve al consumo”, dice Harley. Empieza con generar una audiencia, dice Igualador, y esto requiere tres pasos: “[El primero es] discovery. Necesito que el público me descubra. Es uno de los retos más grandes. 60K canciones al día. Hay que identificar el lugar y la audiencia. El segundo, dice, es llevar a esa audiencia a consumir la música. “Todas nuestras acciones tienen el reto final del consumo. Y por último, está el compromiso: “Una vez que tengo mi audiencia, no puedo desaparecer”.

4. James Cruz se pone emotivo: En una conversación con Beatriz de la Pava, de la BBC de Londres, el productor de rap y hip hop se lamentó de la pérdida de comunidad en la música rap. “Provengo del hip hop, donde tratábamos de ayudarnos de verdad unos a otros”, dijo. “Ya no veo un frente unido”. Cruz también recordó cómo fue crecer siendo latino en una época en que serlo era algo que distaba mucho de ser apreciado. “Cuando veo el auge de la música latina, se me aguan los ojos. Es increíble. Tuvimos que tomar empleos que nadie quería hacer […] Tuvimos que crear nuestra propia condición y nuestro propio algoritmo”.

5. See Tickets y Grupo Prisa anuncian una sociedad: La plataforma global de boletos, que opera en 10 países, y el conglomerado de medios español anuncian una alianza exclusiva. See Tickets no solo venderá los muchos festivales y conciertos de Prisa, también tendrá promoción y presencia en las múltiples plataformas mediáticas de Prisa, incluyendo el principal diario español El País, la destacada cadena radial 40 Principales, así como sus redes sociales.

6. Billboard anuncia el lanzamiento de Billboard Español: Billboard lanzó oficialmente Billboard Español el 15 de septiembre. Al cabo de poco más de un mes, las visitas al sitio totalmente en español crecen 24% semana tras semana. El sitio fue presentado oficialmente a la industria española en el curso de BIME.