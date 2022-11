¿Novato musical? Con esta aplicación puedes crear canciones gratis

En julio de 2022, un artista de 17 años de Houston llamado d4vd lanzó la canción “Romantic Homicide” valiéndose de BandLab, la plataforma social de creación de música con sede en Singapur. “Grabó una canción dentro del clóset de su hermana en su teléfono móvil con auriculares de Apple, utilizando sonidos preestablecidos”, dice el CEO Meng Ru Kuok. Los sonidos preestablecidos están entre los muchos recursos que los aspirantes a músicos pueden encontrar en BandLab, una firma que quiere hacer posible crear música a cualquiera que tenga una idea, sin importar sus destrezas.

“Romantic Homicide” se convirtió en un ejemplo de ese ideal. El melancólico tema acompañado de guitarra ardió en TikTok, y d4vd (que se pronuncia “David”) firmó con Interscope al llegar la canción al No. 45 del Billboard Hot 100.

“Le dimos aliento”, dice Meng sobre d4vd. “Nos emociona y recompensa mucho que la gente llegue a otros sitios, ya sea como independientes o firmando con sellos importantes”.

BandLab, fundada en 2015, no recibe regalías por la música creada en su plataforma. En cambio, la compañía gana dinero con servicios prestados a los artistas (incluyendo distribución, streaming en vivo y BandLab Boost) que les permite convertir sus perfiles o publicaciones en anuncios de la plataforma para llegar a los 50 millones de usuarios registrados en BandLab.

Meng, de 34 años, ha expandido dinámicamente los activos de BandLab, agrupados bajo el holding de Caldecott Music Group. Junto con la fabricación y venta de instrumentos (incluidos de Heritage Guitars, con sede en Michigan, y el minorista de instrumentos musicales más grande de Asia, Swee Lee), Caldecott tiene propiedades editoriales como Guitar.com, Uncut y NME. (BandLab adquirió 49% de Rolling Stone en 2016 antes de venderlo en 2019 a Penske Media, la empresa matriz de Billboard). En septiembre, Billboard y BandLab lanzaron el portal Bringing BandLab to Billboard para exponer a artistas emergentes a una audiencia global.

En noviembre de 2021, BandLab anunció la adquisición de la plataforma de artistas independientes ReverbNation, de su empresa matriz, eMinor. Y en abril, anunció que había recaudado 65 millones de dólares en fondos de serie B — o de segunda ronda de inversión — lo que elevó la valoración de la plataforma a 300 millones de dólares. BandLab contempla un tipo de futuro diferente: canciones más breves creadas por cualquiera utilizando sonidos preestablecidos o incluso inteligencia artificial (IA), con la idea de que mientras más música haya, más necesidad habrá de su gama de ofertas, desde cajas para equipos hasta publicidad. El negocio, dice Meng, está teniendo un éxito rotundo “en términos de focalización en el producto y mejora de las experiencias que brindamos”.

¿Cree que el éxito de d4vd validó su modelo de negocios?

Sí, nos ha recompensado mucho. Hemos visto historias como esa ocurrir a menudo y rápido. A principios de este año, tuvimos un increíble éxito viral con un joven rapero increíblemente talentoso. Tenía 13 años cuando comenzó a hacer música en BandLab. Ahora tiene 14. Su nombre es Cl4pers. Tiene 1.200 millones de visitas en su hashtag solo en TikTok. No es solo el éxito viral, sino el talento increíble — como el d4vd, como Cl4pers — que antes de BandLab no estaban haciendo música con la capacidad que su creatividad les hubiera brindado.

¿Cuáles son los números detrás de ese crecimiento en BandLab?

Según las últimas cifras públicas que hemos compartido, tenemos más de 50 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Más de 16, 17 millones de canciones se hacen cada mes en BandLab. Todavía me parece que somos una plataforma pequeña que está comenzando. Tenemos 80 empleados a tiempo completo, 140 si incluimos a todos los miembros del equipo en todo el mundo. Esto ha crecido relativamente rápido y tenemos muchos planes de contratación para expandirnos aún más en los próximos seis a 12 meses.

¿Los creadores obtienen regalías?

Sí, eso va a los artistas. No asumimos una posición sobre los derechos de los artistas. Hay un gran movimiento, obviamente, hacia que los creadores independientes tengan control total de lo que poseen. Esto es muy importante para nosotros. Estamos enfocados en empoderar a los artistas. La música es su contenido. Entonces, están generando sus propias regalías si BandLab o ReverbNation las distribuyen o mediante TuneCore, CD Baby, DistroKid; esa es una forma en la que pueden generar dinero con su música. El artista obtiene 100%. Eso es lo que hacemos.

¿No reciben una comisión?

No. De hecho, tenemos muchas funciones de economía que los creadores pueden usar en BandLab. Por ejemplo, los usuarios pueden recibir propinas en sus perfiles de BandLab. Permitimos que los usuarios se suscriban a otros usuarios, de forma similar a Patreon y OnlyFans. Tenemos funciones mediante las cuales los artistas pueden vender sus canciones y álbumes, como en iTunes Store o Bandcamp, por ejemplo, y el artista se queda con el 100%. No nos quedamos una comisión de las ganancias de los artistas después de las tarifas de procesamiento; Stripe y PayPal están involucrados en esa transacción. Nosotros, como plataforma, no tomamos parte de la economía del creador. Creemos que es muy importante que los artistas puedan monetizar. Especialmente en Estados Unidos, donde ustedes pagan suficientes impuestos. No necesitan que encima de eso una plataforma les grave con más impuestos.

¿Cómo gana dinero la plataforma?

Estamos enfocados en empoderar a los artistas en la creación, hacer que la música sea accesible y gratuita, y democratizar verdaderamente. Lo que Apple hizo con GarageBand fue obviamente un avance increíble en la democratización de la creación musical, pero el 80% del mundo usa Android. Poder pagar un iPhone está fuera del alcance de muchos en el mundo.

Ganamos nuestro dinero, en realidad, en los servicios a artistas. Si gastas para distribuir tu música en Spotify, Apple Music, si estás ejecutando una campaña promocional — cosas para ayudar a promocionar tu música o desarrollar tu carrera como artista — ahí es donde cobramos. Acabamos de anunciar un servicio de suscripción.

¿Su empresa también ofrece paquetes musicales libres de regalías?

Proporcionamos muestras musicales libres de regalías. Una de nuestras características es BandLab Sounds: colaboramos con artistas, encargamos nuestros propios paquetes de muestra para que la gente los use en su creación musical. Y estos se proporcionan sin cobro de regalías: loop samples, tomas únicas utilizadas por los músicos en todo el mundo para crear música. También tenemos una función de inteligencia artificial llamada SongStarter, que ayuda a generar ideas de canciones libres de regalías para comenzar su proceso de composición.

¿Entrenan su IA para imitar a artistas populares?

No, no lo hacemos.

En Estados Unidos, la presunción, según la Oficina del Derecho de Autor, es que solo las obras de autores humanos pueden tener derechos de autor. ¿Quién será el propietario de los derechos de autor de las partes de las canciones creadas con IA?

La propiedad del contenido que se desarrolla más allá de nuestra herramienta AI SongStarter es propiedad del usuario.

¿Ofrecen servicios de marketing?

Brindamos una variedad de servicios a través de BandLab, pero también a través de nuestros servicios auxiliares. Adquirimos ReverbNation el año pasado, lo que permite ejecutar campañas publicitarias de terceros en sitios como Billboard, NME y Rolling Stone. Pueden comprar campañas y centralizar su música para promoción en Instagram, Facebook y para promocionar videos que publican en YouTube, por ejemplo. Recientemente anunciamos el inicio del lanzamiento de BandLab Boost, que permite a los usuarios promocionar, por una tarifa, sus publicaciones y su perfil en la red BandLab.

¿Tiene relaciones con los servicios de streaming?

Absolutamente. No somos un [proveedor de servicios digitales]. Creemos que existen plataformas que hacen su trabajo increíblemente bien. Estamos aquí para potenciar la música que se ha creado y que termina en esas plataformas.

¿A quién ven como rival?

Me han hecho esa pregunta un montón de veces. BandLab está creando una nueva categoría de plataforma. Hay ciertos servicios que hacen cosas similares, pero toda nuestra perspectiva sobre el ecosistema es que la música es colaborativa. Por naturaleza, no se trata solo de las herramientas, se trata de la colaboración, se trata de diferentes influencias cuando la gente se reúne. Los servicios también deben colaborar. Ahí es donde trabajamos en estrecha colaboración con otras plataformas que desde afuera pueden verse como rivales.

¿Cómo ha cambiado la música la democratización de la creación musical que BandLab y otras empresas y aplicaciones han permitido?

La barrera para crear un éxito es ahora fundamentalmente más accesible a cualquiera. No es necesario haber tenido una larga educación o un título de ingeniería para hacerlo. Mucho de esto es potenciado por videos de formato corto y cambios en la industria de la música donde una canción exitosa ya no dura tres minutos, sino entre 10 y 30 segundos, lo que es realmente aterrador y significativo al mismo tiempo.