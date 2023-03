Bad Bunny presentará evento en vivo de la WWE en Puerto Rico

La lista de deseos de Bad Bunny está a punto de hacerse más pequeña. El superastro mundial será anfitrión de Backlash, el evento en vivo de la WWE que tendrá lugar el 6 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Explorar Explorar Bad Bunny See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

“En 2005, cuando era niño, no pude asistir a la New Year’s Revolution en el Coliseo”, dijo el creador de éxitos puertorriqueño en un comunicado. “Por fin, 18 años después, la WWE regresa a la isla con un evento masivo, y esta vez no me lo voy a perder”.

“Nos emociona traer Backlash a San Juan, ya que la demanda de eventos premium en vivo de la WWE fuera de Estados Unidos continental sigue creciendo”, agregó el director de contenido de la WWE, Paul “Triple H” Levesque. “Bad Bunny es uno de los artistas más populares del mundo y en ninguna parte eso es más evidente que en su Puerto Rico natal”.

El amor de Bad Bunny por la WWE no es ningún secreto. En 2021, el cantante de “Booker T” tuvo una pequeña participación en una lucha entre equipos contra The Miz y John Morrison en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida, para la WrestleMania 37.

Más recientemente, la compañía de videojuegos 2K lanzó un primer adelanto de Bad Bunny en WWE 2K23, la última entrega de la franquicia de videojuegos de la WWE. Desde pasar por los cuadriláteros de Royal Rumble y WrestleMania en 2021 hasta convertirse en un personaje de juego virtual, el artista puertorriqueño hace alarde de sus habilidades de lucha libre en un nuevo tráiler de 40 segundos. Esta es la primera vez que aparece en el juego.

Más información sobre los boletos para Backlash en el sitio web de WWE.