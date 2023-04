Sello que lanzó a Bad Bunny fue fundado por inversionista vinculado al gobierno de Chávez. Un acuerdo podría cambiar ahora la propiedad de la empresa

Para el CEO de Rimas Entertainment, Noah Assad, fue una noche para celebrar. El 1 de febrero, siete años después de firmar con Bad Bunny, Assad, de 32 años, subió al escenario para aceptar el premio al Ejecutivo del Año en el evento anual Billboard Power 100 la semana de los Grammy para honrar a los ejecutivos más importantes de la industria. Frente a una audiencia que incluía al CEO de Universal Music Group, Lucian Grainge, al presidente de HYBE, Bang Si-hyuk, y al magnate de la música Clive Davis, Assad, luciendo tenis blancos y una cola de caballo, recibió el premio de manos de su compatriota puertorriqueño Bad Bunny. Minutos después, el mánager y ejecutivo Scooter Braun le dijo a Assad desde el escenario: “Eres el mejor de nosotros ahora”.

El quinto álbum de estudio de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti, terminó el año en el No. 1 del Billboard 200, el primero en lengua no inglesa en lograrlo, y sus 81 conciertos de 2022 recaudaron un récord de 434,9 millones de dólares. Assad fue la fuerza detrás de gran parte de este éxito, como el propio artista señaló en el escenario. “No hay Bad Bunny superestrella sin Noah”, dijo en un inglés entrecortado, y luego le entregó a Assad la placa en forma de obelisco. “Sin [Bad Bunny]”, dijo Assad al aceptar el reconocimiento, “muchos de mis sueños nunca se habrían hecho realidad”.

Lo mismo podría decirse de otra figura, Rafael Ricardo Jiménez Dan, quien fundó Rimas hace nueve años pero no ha tenido interacción con Bad Bunny ni con las otras estrellas de la compañía. Assad no lo mencionó en su discurso de aceptación, y pocos de los ejecutivos en esa sala sabían siquiera que existía. Jiménez dice que era el único propietario de Rimas — que administra, graba y publica a Bad Bunny — hasta 2018, cuando dice que convirtió a Assad en propietario del 40%, aunque una fuente cercana a Assad cuestiona esa descripción de su acuerdo inicial. Antes de eso, Jiménez había sido viceministro en el gobierno venezolano del líder autoritario Hugo Chávez; mientras estuvo en el gobierno, trabajó para modernizar los sistemas de información del país y se le encargó ayudar a supervisar el desarrollo de una identificación nacional que Chávez quería para profundizar su control sobre la población.

También desconocido para la mayoría de los asistentes al evento Power 100 es que Assad había pasado los últimos meses envuelto en negociaciones, tan intensas que continuaron durante las vacaciones de fin de año, para estructurar un trato para comprar la parte de Jiménez de Rimas. Después de trabajar para construir Rimas juntos durante casi una década, la relación entre ambos se quebró y durante los últimos cinco años, según varias fuentes, Assad ha estado presionando para sacarlo por “razones comerciales”, dice la fuente cercana a él.

Cuando Rimas se formó inicialmente en marzo de 2014, Assad creía que Jiménez era simplemente un inversor dueño de restaurantes y empresas de envasado. Después de que comenzaron a trabajar juntos, Assad comenzó a escuchar hablar sobre las conexiones de Jiménez con el gobierno de Chávez, pero cuando Assad preguntó en una ocasión, Jiménez le dijo que no tenía “nada que ocultar”, según la fuente cercana a Assad. Ahora, sin embargo, Jiménez finalmente estaría de salida.

Según los términos del posible acuerdo de Sony Music Group con Rimas, que aún se está negociando, Sony aportaría capital para comprar el 60% de la participación de Jiménez y, a través de una reestructuración de la propiedad, asignaría una participación minoritaria significativa a su subsidiaria de distribución independiente The Orchard. Bad Bunny, que actualmente no tiene una participación en Rimas, podría obtener algo de acciones y Assad podría obtener una participación mayor en la compañía, que Billboard estima podría estar valorada en más de 300 millones de dólares, sin incluir publicación. Juntos, dicen las fuentes, es probable que Assad y Bad Bunny salgan del acuerdo controlando Rimas, aunque el acuerdo aún se está discutiendo. Una rama editorial separada de Rimas, que también se cree que es propiedad en un 60% de Jiménez y en un 40% de Assad, y que Billboard estima tiene un valor de unos 70 millones de dólares, probablemente se venderá en un acuerdo separado, según las fuentes.

Jiménez, Assad y un portavoz de Sony Music Entertainment se negaron a comentar sobre cualquier acuerdo en proceso.

El tamaño del acuerdo potencial habla de la creciente influencia de la música latina y especialmente de Bad Bunny, quien ha ayudado a crecer a Rimas, con sede en San Juan, hasta convertirse en una compañía de 100 personas que esencialmente funciona como sello discográfico, editora, agencia de management y contratación, y también trabaja con otros artistas latinos como Arcángel y Karol G.

En una serie de intercambios por email a través de su abogado, Jiménez le dio a Billboard una mirada sin precedentes de su improbable camino de un capitán del ejército criado en Portuguesa, una zona rural de Venezuela, a uno de los inversionistas tras bambalinas más exitosos de la música. La imagen que aflora es la de un operario inteligente que posicionó sus empresas comerciales de manera que se beneficiaron de sus conexiones gubernamentales en Venezuela, y que tanto en sus cinco años de carrera en el gobierno como en su segunda vida como empresario musical en Estados Unidos ha permanecido fuera de la luz pública mientras desempeña un papel en la vida de personas prominentes, como una fuerza gravitatoria invisible.

Jiménez, de 56 años, quien tocó el violín en el sistema de orquestas juveniles de Venezuela y tuvo su primer contacto con la industria de la música como mánager de un dúo urbano venezolano, formó al menos una docena de empresas entre 2005 y 2013, en Venezuela y el Caribe, y también se desempeñó como director general de una empresa de embalaje de cartón y papel que Chávez nacionalizó. Dice a Billboard que los fondos para iniciar Rimas y su vida en Estados Unidos provinieron de un restaurante de Miami y de una empresa que importaba productos alimenticios de Brasil y otros países.

Siempre se pensó que Assad era cofundador de Rimas. Aunque reconoció en privado que la compañía tenía un socio silente, anteriormente dijo a Billboard que cofundó la compañía con José “Junior” Carabaño, un artista de graffiti venezolano de 20 años. Pero Jiménez dice a Billboard que después de conocer a Assad en 2012, cuando éste tenía 22 años, formó Rimas en Puerto Rico en marzo de 2014 y contrató a Assad como empleado, un arreglo que continuó hasta 2018, cuando Assad se convirtió en copropietario después de que “aceptó asumir más responsabilidades”. Una fuente cercana a Assad cuestionó esa afirmación, pero no proporcionó más detalles. Billboard no pudo obtener los documentos con los términos del acuerdo inicial.

Assad “demostró un gran talento en el lado del negocio de desarrollo de artistas y trabajó arduamente para aumentar el crecimiento de la compañía”, dice Jiménez, y agrega que trajo a Assad a bordo como parte de “un equipo fuerte de personas talentosas que se incorporaron para hacerse cargo de las operaciones del día a día”.

Jiménez no le dijo a Billboard cuánto invirtió inicialmente en Rimas. Una presentación corporativa de 2017 para Risamar Business Group, la entidad que Jiménez usó para su participación en Rimas, muestra 1,34 millones de dólares en activos y 648.098 de dólares en pasivos. Los registros de propiedad muestran que, en 2014, mientras aún vivía en Caracas, Jiménez también compró una propiedad embargada en un exclusivo barrio frente al mar en San Juan por 390.000 dólares en efectivo para convertirla en las primeras oficinas y estudios de grabación de Rimas.

La primera oficina de Rimas Entertainment en San Juan, Puerto Rico. Juan R. Costa

Assad era el rostro de Rimas en el negocio de la música, pero Jiménez dice que dirigió la compañía durante cuatro años antes de entregarle las riendas a Assad. Hasta entonces, Jiménez tenía que aprobar, y a menudo vetar, firmas de artistas que excedían el presupuesto de la compañía, y también se le mantuvo informado de otras grandes decisiones del sello, incluida la muy importante de firmar a Bad Bunny. Jiménez recibió una copia del correo electrónico del 11 de abril de 2016 del abogado de Rimas, Jessie Abad, a Assad sobre el “trato 360 ​​y acuerdo de compositor” para Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny), según una copia de un email parcialmente redactado en un caso civil en San Juan y una persona familiarizada con el asunto.

De capitán del ejército a viceministro

Como muchos líderes en Venezuela, la carrera de Jiménez comenzó en una academia militar. Se graduó en 1987, No. 3 en su clase. Terminó el mismo año que Diosdado Cabello y Jesse Chacón, apuntó, quienes participaron en los intentos de golpe de estado dirigidos por Chávez en 1992; Rodolfo Marco Torres estaba una clase abajo de ellos. Los tres llegaron a ser altos funcionarios en el gobierno de Chávez.

El legado de Venezuela como una de las democracias más ricas y estables de la región comenzó a cambiar el 4 de febrero de 1992, cuando Chávez, entonces un oficial del ejército descontento, lideró un fallido intento de golpe de Estado. Una vez fuera de prisión, saltó a la fama y fue elegido presidente en 1998 en una plataforma contra el sistema. Discípulo del líder cubano Fidel Castro, luego viró hacia el socialismo autocrático silenciando a los partidos de oposición, llenando los tribunales, hostigando a los medios de comunicación y nacionalizando más de 1.000 empresas.

Si bien las “misiones” de Chávez para “salvar al pueblo” inicialmente ayudaron a combatir la pobreza, sus políticas sentaron las bases para el descenso del país rico en petróleo a una dictadura en toda regla tras su muerte en 2013. Su legado también incluyó “una cleptocracia institucionalizada como la que el mundo nunca antes visto”, escribió en 2021 Marshall Billingslea, exsubsecretario de la Oficina de Financiamiento de Terrorismo y Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Durante las últimas dos décadas, Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, “y sus compinches”, escribió Billingslea, “saqueó al menos 300.000 millones de dólares en activos estatales”.

El presidente de Venezuela Hugo Chávez da un discurso durante la sesión de cierre de la 4ta Cumbre de PetroCaribe, en la refinería Camilo Cienfuegos en Cienfuegos, Cuba, el 21 de diciembre de 2007. Sven Creutzmann/Mambo photo/GI

Jiménez, quien fue comisionado como capitán del ejército, se retiró del ejército en 1999, momento en el que obtuvo títulos en derecho e ingeniería de sistemas. Una vez que Chávez asumió el poder en 1999, el nuevo presidente inició un amplio programa de modernización, y el conocimiento telemático de Jiménez, que implica la transmisión a larga distancia de información computarizada, resultó valioso. Se unió al gobierno a fines de 2002, sirviendo inicialmente en una unidad técnica y de gestión que supervisaba el lado operativo del Poder Judicial, ayudando a digitalizar la aplicación de la ley y la administración penal y civil del país.

Tras ser destituido brevemente de su cargo en 2002, Chávez lanzó Misión Identidad, un programa que se convirtió en la piedra angular de sus “Misiones Bolivarianas” o programas sociales, y una forma de fortalecer su control sobre el poder después del fallido golpe — a expensas de las libertades civiles. Su foco pasó a ser desarrollar una tarjeta de identificación nacional con datos biométricos integrados en un chip que seguiría el modelo de la tarjeta inteligente de China, que Beijing usa para rastrear el comportamiento social, económico y político. Chávez lanzó su programa de identificación en 2003, empleando una empresa cubana para ayudar a implementarlo, según el Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS), un grupo de expertos conservador de seguridad nacional en Washington que ha testificado en el Congreso sobre los peligros del régimen venezolano.

Misión Identidad involucró la transición del sistema de pasaporte y naturalización de Venezuela de lo que se llamaba ONIDEX al sistema SAIME de mayor capacidad. Alrededor de 2003, Jiménez trabajó con un equipo cuidadosamente seleccionado en la automatización del proyecto, según dos personas familiarizadas con el asunto. El SAIME comenzó en línea en el 2009. El presidente Maduro, el sucesor de Chávez, finalmente implementó la identificación nacional, más tarde llamada carnet de la patria, en 2018. (Jiménez no comentó si trabajó en la transición al SAIME).

La carrera de Jiménez en el gobierno alcanzó su punto máximo en marzo de 2006, cuando Chacón lo nombró viceministro de seguridad jurídica en el Ministerio del Interior. Eso lo llevó a una asignación aparentemente excelente en enero siguiente cuando se convirtió en uno de los cinco directores de Misión Identidad, según un documento del gobierno.

Funcionarios de Chávez en 2007 supuestamente usaron Misión Identidad para proporcionar identidades falsas a agentes cubanos para ingresar a Venezuela y para facilitar el viaje de presuntos terroristas islamistas, guerrilleros colombianos y traficantes de drogas, dice la SFS.

Pese a su designación oficial como director, Jiménez dice que “personalmente nunca trabajó con Misión Identidad” y que la dirección “no tenía autoridad para tomar decisiones”. Renunció al Ministerio del Interior después de aproximadamente un año y medio “debido a la frustración con la falta de voluntad del gobierno para aplicar el estado de derecho de manera justa e imparcial”. (Jiménez proporcionó una copia de su carta de renuncia firmada el 11 de octubre de 2007 por Pedro Carreño, el Ministro del Interior en ese momento). Agrega que “trató de implementar varios proyectos destinados a mejorar la seguridad jurídica, para garantizar una mejor participación de la sociedad civil y aumentar los estándares de transparencia pero estos fueron obstruidos y detenidos por el ministro (Carreño) por encima de él”.

Jiménez coincidió en el Ministerio del Interior durante unos cinco meses con Tareck El Aissami, un miembro poderoso del gobierno que se desempeñó como viceministro hasta septiembre de 2008 y luego como Ministro del Interior de 2008 a 2012. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sancionó a El Aissami en 2017 y el Departamento de Justicia lo acusó en 2019 por presunto tráfico internacional de narcóticos y lavado de dinero; funcionarios del Tesoro estadounidense también han estado investigando sus vínculos con el grupo terrorista Hezbolá. (El Aissami respondió a las acusaciones en 2017 en Twitter, calificándolas de “infamia y agresión”; Maduro dijo que había “dado los golpes más fuertes contra los jefes del narcotráfico” en Venezuela).

El vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami pronuncia un discurso durante una concentración contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, el 28 de marzo de 2017 en Caracas. FEDERICO PARRA/AFP via GI

El Aissami fue el principal artífice del programa de identificación nacional, según Joseph Humire, quien dirige la SFS, y quien testificó ante el Congreso sobre el programa en 2015. El Aissami también supuestamente supervisó un programa de varios años para vender cientos, si no miles, de pasaportes venezolanos legítimos por hasta 50.000 dólares cada uno a personas de países del Medio Oriente, dice Mauricio Claver-Carone, exdirector sénior de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. (Delcy Rodríguez, entonces ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, dijo a CNN en 2017 que las acusaciones de venta de pasaportes y visas eran “totalmente” falsas).

A través de su abogado, Jiménez dice que “no tiene conocimiento” del programa de venta de pasaportes y “nunca ha tenido ninguna relación personal, comercial o política con el señor El Aissami”. El abogado de Jiménez agrega que “la presencia de personas como el señor El Aissami fue uno de los factores que llevaron al señor Jiménez a renunciar”.

Sobre el dinero

Jiménez inicialmente se mostró reacio a hablar sobre su inversión en Rimas, que inicialmente dijo a Billboard derivaba de “actividad comercial privada”, sin ofrecer más detalles. Luego aclaró que el financiamiento provino de una empresa importadora de alimentos y un restaurante en Miami, así como una línea de crédito de un banco en Florida, “que estaba asegurada con sus activos en Florida”.

Risamar Business Group también controla una empresa de alimentos del mismo nombre con sede en Florida. El sitio web de la compañía dice que se especializa en “bocadillos, frutas y verduras enlatadas, artículos de limpieza y productos para el cuidado de los animales de alta calidad y producidos éticamente”.

En octubre de 2006, en el apogeo de su carrera en el gobierno de Chávez, Jiménez también fundó una empresa de importación y exportación de alimentos en Venezuela, Agropecuario Ravigg C.A. Importó alimentos a Venezuela desde Brasil, Argentina y otros países, generando una utilidad neta de 8.897.246 bolívares (1,4 millones de dólares) en 2013, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Solo los envíos de Ravigg de enero a mayo de 2014 sumaron un valor de 7,9 millones de dólares, según el Centro Nacional de Comercio Exterior de Venezuela (CENCOEX). La firma, que pertenece en un 85% a Jiménez y aún opera, hizo negocios cuando la escasez de alimentos comenzaba a aumentar en el país luego de que el precio del petróleo se desplomara. Las importaciones de alimentos se volvieron polémicas en 2019 cuando el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a un ciudadano colombiano y a otros por presuntamente orquestar un ardid que permitió a Maduro y su gobierno “beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela” desde 2016. (Ravigg no estaba mencionado en las sanciones).

Cuando se le pidió que aclarara si Ravigg era la empresa de la que estaba hablando que lo ayudó a financiar a Rimas, Jiménez dijo que no y que se había estado refiriendo a una tercera “entidad internacional de comercio de alimentos”, fundada en 2008, a la que se negó a nombrar.

Jiménez también manejó una variedad de contratos del gobierno venezolano a través de Rialfi Consulting C.A., una empresa que creó en agosto de 2005, siete meses antes de incorporarse al Ministerio del Interior. En agosto siguiente, cuando era viceministro, Rialfi consiguió un contrato con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que administra los fondos de pensiones de los empleados.

Entre 2006 y 2018, Rialfi completó 17 contratos, 15 de los cuales fueron con empresas o instituciones controladas por el gobierno, incluida la petrolera nacional Petróleos de Venezuela, el Banco de Hacienda y el Banco de Venezuela. (Jiménez todavía figuraba como director ejecutivo en 2019; Rialfi es 100% propiedad de Consorcio Riso C.A., que también controla Jiménez).

En un correo electrónico, Jiménez dice que no se invirtieron fondos de Rialfi en Rimas y señala que con la “devaluación anual del bolívar, esos ingresos habrían tenido muy poco valor si alguna vez se hubieran convertido a dólares”. (Un documento del gobierno de 2019 muestra que Rialfi tenía activos totales de 2.840 millones de bolívares, por un valor de 6.100 dólares en diciembre de ese año, cuando la moneda se desplomaba por una hiperinflación del 9.586%).

Después de que Jiménez renunció al Ministerio del Interior en octubre de 2007, no dejó de hacer negocios con el gobierno. Desde que Jiménez dejó su cargo, Rialfi ejecutó al menos 14 contratos con empresas o instituciones controladas por Chávez, según el documento de 2019. Jiménez dice que los contratos se otorgaron “a través de un proceso de licitación pública”.

Jiménez resta importancia a su servicio en el gobierno, describiéndose a sí mismo como “un empresario por más de 20 años en diferentes industrias, incluyendo alimentos y bebidas, tecnología, empaques, hotelería y entretenimiento”. En abril de 2010, el directorio de Envases Internacionales S.A., empresa de empaques de cartón y papel, lo nombró director general (y accionista mayoritario, dice); dos meses más tarde, Chávez nacionalizó la empresa, en lo que se volvió una práctica común de nombrar a militares actuales o retirados para dirigir empresas que el gobierno había tomado.

Jiménez eventualmente llegó a controlar o dirigir al menos 15 empresas en Venezuela y Panamá, y luego en Barbados, Florida y Puerto Rico, según registros corporativos.

En la industria musical incursionó en Caracas en 2011, cuando comenzó a manejar y financiar a Kent & Tony, un dúo urbano recién formado. El dúo quería trabajar con los productores puertorriqueños Los de la Nazza, y en octubre de 2012, Assad, su mánager, voló con los productores a Caracas para trabajar con los venezolanos en el estudio. Jiménez le pidió a Assad que también fuera mánager de Kent & Tony, y en enero de 2014 firmaron un acuerdo de licencia con Siente Music.

Después de eso, Jiménez actuó rápidamente y fundó Rimas dos meses después en Puerto Rico, cuando vio una oportunidad “para un sello independiente de servicio completo bien administrado y enfocado en un género que estaba creciendo exponencialmente”.

Útil para las primeras interacciones entre Assad y Jiménez, dicen dos personas familiarizadas con el asunto, fue Carabaño, el hijo de un cantante popular venezolano de Barquisimeto conocido entre los veteranos militares. Más tarde, mientras trabajaba con Assad en Rimas, Carabaño firmó a artistas venezolanos como el rapero Big Soto. (Carabaño no respondió a solicitudes de entrevista).

Luego de la muerte de Chávez en 2013, Jiménez se fue de Venezuela en noviembre de 2014, dice, y se mudó al área de Miami, donde ya había comprado una casa en 2008 por 925.000 dólares con su actual esposa Dayva Soto Vallenilla, una exjuez venezolana, en Weston, un suburbio conocido como Westonzuela por su popularidad entre los venezolanos. Compraron la casa unos seis meses después de que Jiménez dejara el gobierno de Chávez. Emigraron en un momento en que los funcionarios estadounidenses permitían el ingreso de pocos venezolanos con antecedentes gubernamentales de alto nivel. Jiménez mantuvo su conexión con su país natal, viajando de Miami a Caracas 10 veces entre diciembre de 2014 y julio de 2018, según registros de pasaportes venezolanos.

De Rimas a ricos

“Soy de un lugar llamado Carolina, Puerto Rico”, dijo Assad a una audiencia de unas 400 personas en el evento Billboard Power 100. La ciudad natal de Assad, en las afueras de San Juan, es conocida como “Tierra de Gigantes”, por su residente de 2,4 metros (7 pies y 11 pulgadas) Don Felipe Birriel González y por el astro del béisbol Roberto Clemente, el primer jugador latino nombrado al Salón de la Fama.

En el 2013, Assad vivía en un pequeño apartamento en Carolina mientras organizaba fiestas y contrataba artistas en Colombia y otros países latinoamericanos. En ese momento, ya estaba manejando a la futura estrella del reggaetón Ozuna. Poco después, Assad creó un negocio de YouTube, logrando la primera asociación directa en Puerto Rico con la plataforma para monetizar contenido más fácilmente, dice Mauricio Ojeda, manager of label partnerships, U.S. Latin de YouTube. Dice que conoció a Assad en San Juan a principios de 2014, antes de que existiera Rimas, y decidió asociarse con él debido a sus conexiones con la escena urbana underground de la isla. En ese momento, las principales discográficas y mercados importantes como México no eran optimistas sobre el futuro del reggaetón y el trap latino, y Ojeda dice que estaba buscando un socio en Puerto Rico, donde la escena se estaba calentando.

Noah Assad Jo-Ann Toro

“Hablamos durante horas, pasamos el rato en Puerto Rico, él me presentó gente”, dice Ojeda, agregando que también conoció a Jiménez durante esa época. “[Assad] dijo que iba a presentar una ‘hoja de ruta y un plan’ para convertirse en socio de YouTube”, dice el ejecutivo de YouTube.

YouTube firmó un acuerdo con Rimas en febrero de 2015, dice Ojeda, para una sociedad que implicaba compartir los ingresos de los anuncios de video y otras funciones de monetización como membresías de canales y ventas de mercancía. “Esto les brindaba a los artistas la oportunidad de exportar su contenido y llegar a sus audiencias, en un momento en que nadie les prestaba atención”, dice Ojeda.

En 2016, con la sociedad de YouTube y el financiamiento de Jiménez en Rimas, el rapero puertorriqueño Eladio Carrión, uno de los primeros en firmar con Rimas, le presentó a Assad a Martínez, un entonces estudiante universitario que se hacía llamar Bad Bunny, que aparecía en un show en Ponce con Carrión. En ese momento, Bad Bunny ganaba dinero para la escuela trabajando como empacador en el supermercado Econo cerca de su casa en Vega Baja. Martínez dejó la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, donde estudiaba comunicación audiovisual, y se cambió a un programa de ingeniería de sonido en el Colegio de Cinematografía, Artes y Televisión. (Eligió su nombre artístico después de publicar una foto de sí mismo cuando era niño con un traje de conejo y una expresión seria, luego creó una cuenta en Twitter).

Después de que Bad Bunny subiera parte de su vieja música a SoundCloud, Assad firmó con él en abril de 2016 el contrato 360 con Rimas, colaborando en algunas de las primeras pistas con el sello Hear This Music de DJ Luian.

Eventualmente, a medida que las diferencias de Assad con Jiménez se hacían cada vez más evidentes, Assad comenzó a buscar mejores oportunidades para él y su equipo, dice una fuente cercana a Rimas. Días antes de que el huracán María azotara a Puerto Rico en septiembre de 2017, Assad se reunió con el mánager Scooter Braun, a quien admiraba desde hacía mucho, para hablarle de un posible acuerdo en el que Braun proporcionaría inversiones, lo que hizo que Jiménez se enterara de sus conversaciones, según múltiples fuentes. El trato estuvo cerca de materializarse, pero no se concretó.

El supermercado Econo en Vega Baja donde Bad Bunny trabajó antes de firmar con Rimas. Alexei Barrionuevo

Para mediados de 2020, con el éxito acelerado de Bad Bunny, Rimas se mudó a una oficina más nueva en el vecindario Miramar de San Juan, en el último piso de un pequeño edificio de oficinas. Ese noviembre, Assad se expandió y formó su propia agencia de management, Habibi, que firmó a Karol G. La industria se dio cuenta: incluso antes de que Sony Music comenzara a negociar un acuerdo para ayudar a Assad a comprar la parte de su socio mayoritario, otras compañías estaban olfateando a Rimas, entre ellas HYBE, que ha priorizado incorporar empresas latinas a su cartera.

Este mes, Bad Bunny y Rimas hicieron historia una vez más cuando el astro puertorriqueño se presentó en Coachella como la primera cabeza de cartel en español. La noche siguiente, Karol G, cuyo cuarto álbum de estudio Mañana Será Bonito debutó en el No. 1 del Billboard 200 en marzo, actuó en Saturday Night Live.

Entre bambalinas, Sony y Rimas continúan trabajando en el acuerdo que podría darles a Assad y Jiménez — dos empresarios ambiciosos de generaciones y mundos diferentes — las llaves de su futuro. Assad obtendría la libertad de perseguir sus sueños de magnate sin un inversionista tirando de los hilos de la bolsa, mientras que se espera que Jiménez se embolse lo que Billboard calcula que podrían ser más de 200 millones de dólares por su participación en los negocios de grabación y publicación que formó hace menos de una década.

— Con información adicional de los reporteros Marcos David Valverde y Ed Christman