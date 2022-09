De Bad Bunny a Nicky Jam: 10 restaurantes de estrellas latinas

A ciertas celebridades no les basta con comer en los mejores restaurantes. También quieren ser dueñas de sus propios establecimientos de comida. Pregúntenle a Bad Bunny. Este verano, el músico urbano y el empresario de la vida nocturna David Grutman abrieron Gekko, un restaurante japonés de carne y sushi, en Miami. Una estela de famosos — entre ellos Karol G, Future, Lil Wayne, Joe Jonas y David Beckham — se hicieron presentes en la deslumbrante inauguración del lujoso local, donde se cuecen bistecs a la brasa cerca de las mismas mesas y hay una barra omakase para seis personas.

Para artistas como Bad Bunny, la industria gastronómica ofrece la oportunidad de aplacar su fiebre emprendedora y extender el alcance de su marca. Un buen ejemplo de ello es el de Gloria y Emilio Estefan, quienes han estado involucrados en el negocio de los restaurantes desde antes de que Benito naciera. Los restaurantes mismos se benefician de tener a una gran estrella — o en el caso de Bad Bunny, la mayor estrella — asociada con ellos, porque esto a menudo significa más atención de la prensa y una clientela de famosos desde el comienzo.

Con Gekko, Bad Bunny se suma a una larga lista de artistas de la música latina que han invertido en restaurantes. Pero todas estas estrellas no son dueñas del tipo de restaurante de alta gama que generalmente se asocia con el estilo de vida de las celebridades. Un reggaetonero es propietario de una repostería. Otro invirtió en una franquicia de comida rápida e informal. Y hay, también, un cantante de música popular cuyo restaurante tiene su propia granja en el lugar.

En otras palabras, los restaurantes varían, y Benito está en buena compañía. A continuación otros 10 estrellas latinas que están llenando tanto estadios como estómagos, por así decirlo.

1 Nicky Jam – La Industria Bakery & Cafe

No hay que pedir permiso para tomar fotos de los exuberantes panqueques y tostadas francesas en La Industria Bakery & Cafe en Miami. Nicky Jam quiere que lo hagas. El superastro del reggaetón dijo a Billboard que se propuso abrir el tipo de lugar “donde la gente va y toma fotos de su desayuno”. Además de un brunch americano, La Industria sirve comida puertorriqueña para reflejar las raíces de Nicky Jam, y comida venezolana para reflejar las de su socia. Jam reveló hace poco en Instagram que está en camino un segundo restaurante en el área de Miami al que seguirán otros en Medellín, Puerto Rico y Orlando.

2 Selena Gómez – Serendipity3

Gómez pasó de ser una fan de Serendipity3 en Nueva York a ser su socia en 2020. Y, para celebrarlo, el emblemático restaurante le dio a la cantante y actriz su propio sabor de helado: Cookies & Cream Remix. El helado de Gómez puede encontrarse en el menú del restaurante y tiendas minoristas en todo Estados Unidos.

3 Pitbull – Miami Grill

“Mr. 305” se unió a la familia de Miami Grill en 2012, cuando compró una participación significativa de la franquicia de comida rápida e informal. Desde entonces, ha servido como vocero de Miami Grill (antes conocido como Miami Subs) y servido en su junta directiva. Pitbull también abrió un restaurante en South Beach, iLov305, en 2019, pero éste cerró desde entonces.

4 Enrique Iglesias – Tatel

Iglesias es una de las muchas estrellas detrás de la marca internacional de restaurantes Tatel. Los restaurantes españoles se encuentran en Beverly Hills, Ibiza y Madrid, la ciudad natal del cantante. Hubo también un local en Miami que cerró en 2019. Entre otros de los inversionistas de Tatel se encuentran las estrellas deportivas Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal y Pau Gasol.

5 Carlos Vives – Cumbia House

Imagina una versión colombiana de House of Blues o Hard Rock Cafe. Ese es el tipo de ambiente que encontrarás en Cumbia House de Vives en Bogotá. Conocido antes como Gaira Café, este bar-restaurante donde se cena a media luz se ufana de su gastronomía colombiana y entretenimiento en vivo. Cumbia House también tiene establecimientos en los aeropuertos de Bogotá y Medellín.

6 Gloria y Emilio Estefan – Estefan Kitchen

Los Estefan han estado en el negocio de los restaurantes desde que abrieron Larios on the Beach en Miami Beach en 1992. Desde entonces, el restaurante cubano cerró — así como los locales de Bongo’s Cuban Café, propiedad de la pareja — pero no se preocupen. Gloria y Emilio todavía tienen Estefan Kitchen Orlando y dos locales de Estefan Kitchen Express en Miami.

7 Eduin Caz – Tatich Tulum

El líder de Grupo Firme está detrás del nuevo restaurante y club playero en la ciudad turística de Tulum, en México. El exclusivo Tatich Tulum ofrece a los comensales langosta, bistec y pulpo, así como un popular ambiente de piscina. Esta no es la primera incursión de Caz en el sector de la gastronomía. Su restaurante de comida de mar El Sinaloense, inaugurado en 2021, duró poco en Medellín.

8 Ricardo Montaner – Café Ragazzi

Café Ragazzi tenía unos 15 años cuando el cantante Ricardo Montaner compró el restaurante italiano en Miami como un obsequio para su esposa Marlene Rodríguez. Cuentan que le dio la noticia mientras cenaban allí en 2008. Desde entonces, la famosa familia Montaner ha sido propietaria de esta trattoria, donde ha acogido en sus mesas a incontables celebridades, muchas de las cuales tienen sus fotos enmarcadas en las paredes del local.

9 Pipe Bueno – Rancho MX

¿Cuántos restaurantes conoces que tengan dentro una capilla, una granja y una guardería infantil? El Rancho MX del cantautor colombiano Pipe Bueno, ubicado en las afueras de Bogotá, los tiene, además de una churrería y una taquería, aparte del restaurante principal. Bueno es copropietario de este ambicioso restaurante mexicano con su novia, la influencer Luisa Fernanda W.

10 Luis Angel “El Flaco” – De Alcurnia

Al excantante de la Banda Los Recoditos lo conocen por el apodo de “El Flaco”, pero su restaurante de Sinaloa, México, no es conocido precisamente por la llamada comida saludable. El menú de Alcurnia incluye tacos, quesadillas, hamburguesas y costillas. También ofrece música en vivo todas las noches.